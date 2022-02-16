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Впервые за два года. Еще одна страна в Европе снимает почти все ограничения

Автор: Евгения Тугушева

Все общественные места в Нидерландах впервые за время пандемии смогут возобновить работу

Правительство Нидерландов объявило, что оно снимет все ограничения, связанные с COVID-19, начиная с 25 февраля 2022 года, несмотря на несколько тысяч подтвержденных ежедневных случаев COVID.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Politico.eu.

"Страна вновь откроется", — заявил министр здравоохранения Эрнст Койперс во время пресс-конференции.

Все общественные места, включая кинотеатры, рестораны и бары, смогут возобновить нормальную работу на полную мощность впервые почти за два года.

Маски и социальное дистанцирование больше не будут обязательными в большинстве мест, но по-прежнему будут необходимы в общественном транспорте и в аэропортах.

Правительство по-прежнему советует не обмениваться рукопожатиями и пройти тестирование, если у них проявляются симптомы "гриппа". Койперс говорит, что "коронавирус не ушел, имейте это в виду", и добавляет: "К счастью, число инфицирования спадает".

Фото: Правительство Нидерландов снимает все ограничения COVID-19 с 25 февраля 2022 года (unsplash.com/fons-heijnsbroek)

Около 86% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Койперс обратился к тем, кто все еще не привит и призвал их пройти вакцинацию.

Нидерланды — одна из нескольких европейских стран, которые решили отменить все ограничения, связанные с пандемией, вслед за Данией, Швецией, Англией и Норвегией.

Напомним, ранее мы писали, что Дания стала первой среди стран ЕС и сняла все карантинные ограничения.

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