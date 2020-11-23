Коли відновиться туризм: названо найкращий час для відпочинку в Єгипті

Відновлення туристичного сектору Єгипту буде спостерігатися в першій половині 2021 року. Такий прогноз озвучили у Єгипетському центрі центру економічних досліджень, повідомляє видання Egypt Independent.

У звіті відзначається, що до кінця 2020 року Єгипет відвідають всього 2,2 мільйона туристів, що принесе країні дохід у розмірі близько 360 мільйонів доларів США. Це менше, ніж було до пандемії, уточнюється в дослідженні, адже поточна глобальна ситуація з пандемією коронавірусу може й надалі утримувати людей від подорожей.

Очікується, що в грудні Єгипет відвідають близько 150 000 туристів, що принесе країні близько 45 мільйонів доларів США.

Спад туризму через пандемію

Зростання кількості туристів, які будуть їздити до Єгипту, залежить від наявності ефективної вакцини для лікування коронавірусу, а також від зняття обмежень на міжнародні поїздки, оскільки від 90 до 95 відсотків туристів прилітають в країну саме з-за кордону, уточнюють у виданні.

Згідно з даними Центрального банку Єгипту, доходи від туризму у 2018/2019 роках досягли 12,57 млрд доларів США.

Фото: Через пандемію до Єгипту їде значно менше туристів (pixabay.com)

Сьогодні в Єгипті з самого початку пандемії коронавірусу спостерігається спад туризму. Міністерство туризму і старожитностей країни у співпраці з Міністерством авіації початок кілька кампаній по відродженню галузі.

Однак через другу хвилю коронавірусу, що охопила США і Європу, в більшості країн вводять локдаун, комендантську годину та обмеження на поїздки, і це знову уповільнило приплив туристів.

Коли краще їхати до Єгипту

Через спад туризму та через пандемію багато готелів в Єгипті закриваються, а деякі - заповнені всього на 20-30%, повідомляють місцеві ЗМІ.

Але, попри це, українці продовжують цікавитися відпочинком у Єгипті, каже столичний турагент Тетяна Дубровська. За її словами, особливою популярністю став користуватися курорт Марса-Алам, що відкрився для наших туристів порівняно недавно.

Зазвичай високим сезоном для відпустки у Єгипті вважаються квітень і травень, а також друга половина вересня, жовтень і листопад. Але такий поділ досить умовний, адже хороша погода може спостерігатися в курортній країні й в інший час. Проте, всі осінні місяці вважаються оптимальними для пляжного відпочинку, і для купання в Червоному морі.

Літо - період, коли до Єгипту може їхати менше людей через спекотну погоду, адже в липні температура повітря там може досягати понад 40 градусів тепла.

Яка погода в Єгипті у листопаді?

Погода в Єгипті відрізняється в залежності від конкретного часу року. Особливою популярністю серед українців користується відпочинок у Єгипті восени, відзначають в туркомпанії "Пілігрим".

"Середня температура повітря в листопаді становить +26.0 °C, а моря - +26.4 °C. При цьому температурні значення сильно відрізняються на початку та в кінці місяця. До січня і лютого повітря охолоджується до +21-22 °C", - додають у компанії.

Фото: Відпочинок в Єгипті у листопаді (pixabay.com)

Погода на відомому курорті Марса-Алам в період з 24 по 29 листопада 2020 року буде триматися на рівні 27-25 градусів тепла вдень.

"Цей курорт – мрія багатьох дайверів і снорклеров світу. Це новий курорт ще з кольоровими рифами й величезною кількістю різноманітних рибок. Його ще не "зіпсували" туристи", - пояснює Тетяна Дубровська.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буває відпочинок в Мексиці бюджетним і скільки коштують путівки в країну з України.

Також повідомлялося, де у Чорногорії знаходяться кращі термальні джерела для відпочинку взимку.