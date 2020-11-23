Когда восстановится туризм: названо лучшее время для отдыха в Египте

Восстановление туристического сектора Египта будет наблюдаться в первой половине 2021 года. Такой прогноз озвучили в Египетском центре центра экономических исследований, сообщает издание Egypt Independent.

В отчете отмечается, что до конца 2020 года Египет посетят всего 2,2 миллиона туристов, что принесет стране доход в размере около 360 миллионов долларов США. Это меньше, чем было до пандемии, уточняется в исследовании, ведь текущая глобальная ситуация с пандемией коронавируса может и в дальнейшем удерживать людей от путешествий.

Ожидается, что в декабре Египет посетят около 150 000 туристов, что принесет стране около 45 миллионов долларов США.

Спад туризма из-за пандемии

Рост количества туристов, которые будут ездить в Египет, зависит от наличия эффективной вакцины для лечения коронавируса, а также от снятия ограничений на международные поездки, поскольку от 90 до 95 процентов туристов прилетают в страну именно из-за границы, уточняют в издании.

Согласно данным Центрального банка Египта, доходы от туризма в 2018/2019 годах достигли 12,57 млрд долларов США.

Фото: Из-за пандемии в Египет едет гораздо меньше туристов (pixabay.com)

Сегодня в Египте с самого начала пандемии коронавируса наблюдается спад туризма. Министерство туризма и древностей страны в сотрудничестве с Министерством авиации начало несколько кампаний по возрождению отрасли.

Однако из-за второй волны коронавируса, охватившей США и Европу, в большинстве стран вводят локдаун, комендантский час и ограничения на поездки, и это снова замедлило приток туристов.

Когда лучше ехать в Египет

Из-за спада туризма и пандемии многие отели в Египте закрываются, а некоторые - заполнены всего на 20-30%, сообщают местные СМИ.

Но, несмотря это, украинцы продолжают интересоваться отдыхом в Египте, говорит столичный турагент Татьяна Дубровская. По ее словам, особенной популярностью стал пользоваться курорт Марса-Алам, который открылся для наших туристов сравнительно недавно.

Обычно высоким сезоном для отпуска в Египте считаются апрель и май, а также вторая половина сентября, октябрь и ноябрь. Но такое разделение - довольно условное, ведь хорошая погода может наблюдаться в курортной стране и в другое время. Тем не менее, все осенние месяцы считаются оптимальными для пляжного отдыха и для купания в Красном море.

Лето - период, когда в Египет может ехать меньше людей из-за жаркой погоды, ведь в июле температура воздуха там может достигать более 40 градусов тепла.

Какая погода в Египте в ноябре?

Погода в Египте отличается в зависимости от конкретного времени года. Особенной популярностью среди украинцев пользуется отдых в Египте осенью, отмечают в туркомпании "Пилигрим".

"Средняя температура воздуха в ноябре составляет +26.0 °C, а моря - +26.4 °C. При этом температурные значения сильно отличаются в начале и в конце месяца. К январю и февралю воздух остывает до +21–22 °C", - добавляют в компании.

Фото: Отдых в Египте в ноябре (pixabay.com)

Погода на известном курорте Марса-Алам в период с 24 по 29 ноября 2020 года будет держаться на уровне 27-25 градусов тепла днем.

"Этот курорт – мечта многих дайверов и снорклеров мира. Это новейший курорт с еще цветными рифами и огромным количеством разнообразных рыбок. Его еще не "испортили" туристы", - объясняет Татьяна Дубровская.

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