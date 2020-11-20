Чи буває відпочинок в Мексиці бюджетним: перевіряємо, скільки коштують путівки на курорт

Фото: Відпочинок у Мексиці (pixabay.com)

Ціни на тури та умови в'їзду в екзотичну країну

Світ подорожей стиснувся до кількох країн, відкритих для туристів в умовах пандемії. Для любителів яскравих вражень і захопливих екскурсій у поєднанні з респектабельним відпочинком залишається відкривати для себе Мексику.

Ця країна завойовує симпатії українців, і інтерес до турів зростає, кажуть експерти туристичного бізнесу. Але в цю країну наші туристи їдуть значно рідше, ніж в Туреччину або Єгипет. Чимало людей вважають, що відпочинок в Мексиці може виявитися не по кишені. Але чи так це насправді?

Як дістатися курортної країни та скільки коштують тури на найближчі дати до кінця листопада - в матеріалі РБК-Україна.

Фото: Піраміди в Мексиці (pixabay.com)

Чим цікава Мексика для туристів

Полетіти в Мексику і не скупатися на білосніжних кілометрових пляжах – неможливо. Найяскравіші пляжні місця для відпочинку та інстаграмних фото: Канкун, Рив'єра Майя, Плайякар, Плайя-дель-Кармен. Втім, Мексика – ще й країна ексклюзивних пригод, які обіцяють незабутні спогади на довгі роки.

Щоб познайомитися з місцевою природою, варто вирушити на острів Косумель з унікальними кораловими рифами або в Акумаль на черепашачий пляж. Обов'язково варто побачити сеноти на півострові Юкатан – це неймовірно барвисті підземні печери з водою, які вважалися "вратами в царство мертвих", зазначає РБК-Україна співзасновник туристичної компанії "Авіаліга" Олександр Шуляк.

Дива цивілізації можна побачити в Канкуні, починаючи від музею підводних скульптур (500 експонатів) до аналога Діснейленду – парку Ксарет (Шкарет) з водними розвагами. А також – археологічні зони з пірамідами індіанців Майя. І ще – багато місць для шопінгу.

Фото: Відпочинок в парку Ксарет (pixabay.com)

Окремої уваги туристів заслуговує місцева кухня. Мексиканська їжа навіть внесена в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Страви хоч і гострі, але не залишають байдужими нікого. Буррітос, такос, позоле – кукурудзяний суп, квасолевий суп з чилі, енчілада з начинкою з морепродуктів або м'яса – все це обов'язково варто спробувати під час подорожі в країну.

І хоча групові екскурсійні тури в Мексиці були скасовані у 2020 році через пандемію, побачити визначні пам'ятки екзотичної країни можна й індивідуально. Чого тільки варті археологічні пам'ятки Майя – адже недарма Мексику називають "колискою найдавніших цивілізацій".

Фото: Музей скульптур під водою в Канкуні (playadelcarmen.com)

Правила в'їзду в Мексику під час карантину

Для українських туристів віза для в'їзду в Мексику не вимагається. Потрібно тільки заповнити анкету онлайн, і через кілька хвилин на e-mail туристу вишлють в електронному форматі персональний дозвіл на в'їзд в країну строком на 180 днів. Оформлення такого дозволу для туриста - безкоштовне.

"Для громадян України електронний дозвіл на в'їзд оформляється за п'ять хвилин. До речі, в нинішніх реаліях країна не вимагає від туристів попередньо здавати ПЛР-тести, не вимагає і проходження карантину. Майже всі визначні пам'ятки відкриті для відвідування. Звичайно, з дотриманням всіх норм безпеки", - розповідає Олександр Шуляк.

Крім того, Мексика на цю мить знаходиться в "зеленій зоні" для України, тому після повернення також не потрібна самоізоляція.

Фото: Сенот в Мексиці (pixabay.com)

Скільки коштує переліт

Поки прямих рейсів в Мексику з України немає, тому всі перельоти в країну - тривалі та з пересадками.

З однією пересадкою в Стамбулі виконуються рейси авіакомпанії Turkish Airlines. Час у дорозі – 16 годин 15 хвилин. Вартість квитків в обидва кінці – від 781 євро.

Авіакомпанія КLM продає квитки в Мехіко з Києва з пересадкою в Амстердамі (дозволено українцям без виходу з транзитної зони). Тривалість перельоту – від 18 годин. Вартість квитків – від 734 євро в обидва кінці.

Авіакомпанія Lufthansa літає з Києва в Канкун з двома пересадками (Франкфурт, Нью-Йорк). Тривалість перельоту – від 19 годин. Вартість квитків від 931 євро в обидва кінці.

Фото: Мексиканська кухня внесена до списку ЮНЕСКО (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на двох

Ми вивчили путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 21 листопада від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора JoinUp! Відпочинок на двох на 8 ночей в 5* готелі за системою "все включено" в Акумалі коштує від 3067 доларів з вильотом 26 і 28 листопада.

У туроператора ALF – тижневий відпочинок в готелі 3* зі сніданками в Канкуні коштує від 3070 доларів з вильотом 22 листопада, в 4* готелі з харчуванням "все включено" в Пуерто-Вальярта – від 3207 доларів з вильотом на ту ж дату, в 5* готелі в Плайякар з харчуванням "все включено" – від 3143 доларів з вильотом 22 і 27 листопада.

У туроператора Coral travel відпочинок в 3* готелі без харчування у Плая-дель-Кармен коштує від 59867 гривень (2130 доларів за курсом 28,1) з вильотом 27 листопада, в 4* готелі там же – від 62009 гривень (2207 доларів), в 5* готелі зі сніданками - від 65443 гривень (2329 доларів).

У компанії "Аполло-тур" тижневий відпочинок в 4* готелі зі сніданками в Рів'єра-Майя коштує від 2217 доларів з вильотом 28 листопада, в 5* зі сніданками – від 2169 доларів на ті ж дати. На курорті Косумель – від 2725 доларів в готелі 4* з харчуванням "все включено" з вильотом 21 листопада, і від 3247 доларів в 5* з вильотом 26 листопада.

Фото: Пірнання на черепашачому пляжі (pixabay.com)

Попри те, що Мексика активно приймає туристів під час пандемії та пропонує хороші умови для відпочинку, напрямок все ж таки залишається досить дорогим: навряд чи станом на сьогодні можна знайти путівку в країну дешевше 2200 доларів на двох.

Важливу роль у ціноутворенні відіграє вартість тривалих перельотів і рівень сервісу на карибських курортах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вартість відпочинку на Мальдівах знижується в листопаді.

Також ми порівнювали ціни на відпочинок в Танзанії і Домінікані в листопаді.