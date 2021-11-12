Ворохта, Рахів, Буковель. Знакові локації Карпат, до яких варто запланувати поїздку взимку

На гірськолижні курорти в грудні запустять сім поїздів
Дістатися в найпопулярніші локації зимових Карпат стане простіше. З 12 грудня в напрямку Буковеля запустять сім нових поїздів, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
У зимовому графіку запустять 7 поїздів, які йтимуть з різних міст України до Рахова та Ворохти. Їх особливість в тому, що вони будуть проходити через станцію Татарів, яка знаходиться ближче за інші залізничні пункти до популярного курорту в урочищі Буковель в Івано-Франківській області.
Відзначається, що від станції до курортної локації – 15 кілометрів, це 20 хвилин в дорозі. Для зручності туристів, які прибувають в Татарів, будуть організовані автобусні трансфери в Буковель за фіксованою ціною 50 гривень. Крім того, саму станцію збираються перейменувати в "Татарів-Буковель", а також провести її реновацію для зручності пасажирів.
Якими поїздами можна буде дістатися на головний гірськолижний курорт країни і чим цікаві кінцеві станції для туристів - в матеріалі РБК-Україна.
Вирушити на зимовий відпочинок в гори зможуть жителі Харкова, Маріуполя, Києва, Одеси, Миколаєва, Полтави та Кременчука. Згідно з новим графіком, через Буковель курсуватимуть такі поїзди:
Всі вони робитимуть зупинку на станції Татарів, звідки туристи зможуть дістатися до запланованих локацій Карпат.
Високогірний курорт в Івано-Франківській області за 30 кілометрів від Буковеля приваблює туристів також лижними трасами, які підходять для новачків і дітей, а ще походами в гори - там починаються маршрути на Говерлу, а поруч ще одна мальовнича гора - Піп-Іван. Також в околицях чимало пам'яток. Наприклад, мальовничі водоспади.
У Ворохті знаходиться один з найдовших в Європі (більше ста метрів) залізничних мостів-віадуків. Міст був побудований ще за часів Австро-Угорщини. Потяги по ньому не ходять, але увага туристів не слабшає.
Втім, курорт Ворохта ще в радянські часи був популярним місцем для зимових видів спорту. На доказ можна побачити частково збережену конструкцію лижного трампліну. Зараз це невеликий гірськолижний курорт з декількома трасами і підйомниками.
З архітектурних пам'яток туристам сподобається відреставрована каплиця 16 століття, а також чимало старовинних дерев'яних будинків.
Виходити поруч з Буковелем з поїзда не обов'язково - туристам може сподобатися відпочинок серед гір і в Закарпатті. Туристам рекомендують провести в Рахові як мінімум кілька днів, щоб відчути колорит в найбільш високогірному місті України.
У туристичному центрі "Турінформ Закарпаття" перераховують найцікавіші факти і пам'ятки Рахова.
Фото: Міст у Рахові (tourinform.org.ua)
Крім того, туристам пропонують відвідати музеї гуцульської різьби і бринзи, спробувати місцеві страви і продукцію сироварень, побачити пам'ятник гуцулам і храм 19 століття.
Раніше стало відомо, що головні курорти Карпат стануть доступнішими туристам з трьох країн.
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