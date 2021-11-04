Славське, Боржава і Буковель. Головні курорти Карпат стануть доступнішими для туристів трьох країн

Як об'єднають ключові локації регіону

Головні курорти Карпат об'єднають новими дорогами європейського рівня. Амбітний проект "Мале карпатське коло" реалізують у трьох областях – Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській. Про це повідомляється на сайті Закарпатської ОДА.

Всього планують побудувати 380 кілометрів нових доріг і три перевали. Вже розпочато роботи на 20 об'єктах.

Завдяки проекту вдасться з'єднати ключові курортні точки Карпат, три європейські країни – Україну, Польщу, Румунію, створити інфраструктуру європейського рівня і дати поштовх для розвитку туристичного потенціалу в регіоні, зазначив Мирослав Білецький, заступник голови Закарпатської ОДА.

В які локації Карпат стане простіше доїхати туристам - в матеріалі РБК-Україна.

"Зшиваємо" Карпати для туристів"

На сайті ОДА опублікували відео, в якому показали маршрути, по яких будують нові дороги для туристів.

"Ми з'єднуємо Карпати, фактично "зшиваємо їх", - каже Олександр Ганущин, депутат Львівської облради.

Фото: Туристичні локації в Карпатах (РБК-Україна)

Нова інфраструктура дозволить об'єднати всі курортні регіони в Карпатах в одне ціле.

Наприклад, в проекті задумано, щоб туристи могли за годину доїхати зі Славського в Боржаву, звідти - на Торунь, назад - на Рожанку і Славське. Під'їзні дороги до цього кола також повинні бути побудовані якісно - з освітленням і відеокамерами.

Планується зробити безпечні пішохідні зони, тротуари, велодоріжки для безпечного пересування всіх учасників дорожнього руху. До слова, нова велодоріжка на "колі" буде найдовшою в Східній Європі.

Куди можна буде дістатися по новим маршрутам

У Львівській області в рамках проекту побудують 177 км нових доріг, у Закарпатській - 132 км, в Івано-Франківській – 177 км. Зазначається, що серед ключових центрів у Львівській області "мале коло" об'єднає Славське, Рожанку (Верхню і Нижню), Сколе і Плай. На Закарпатті - Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір'я. В Івано-Франківській області нові дороги з'єднають Вигоду, Вишків та Буковель.

Фото: Озеро Синевир у Карпатах (unsplash.com/taras-zaluzhnyi)

Нова мережа доріг зробить доступними нові гірськолижні курорти - "Рожанка парк" поруч зі Славським і "Боржава".

Туризм в регіоні стане доступним, тільки якщо будуть нові дороги, зазначає Юрій Залуський, керівник проекту"Боржава". Він наводить приклад, що в цей населений пункт зараз можна доїхати зі Славського за годину – відстань близько 100 км. По новій дорозі час у дорозі в Пилипець скоротиться до 20 хвилин.

Фото: Гірськолижний відпочинок у Карпатах (unslash.com/alexandra-luniel)

На Івано-Франківщині також є низка туристичних місць, які туристи не відвідують через погані дороги, зазначив Віталій Ільчишин, заступник голови ОДА. При цьому інтерес українців до відпочинку в Карпатському регіоні помітно зріс в період пандемії.

Нагадаємо, ми писали, що на Закарпатті туристам покажуть 40 унікальних локацій навколо озера Синевир.

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