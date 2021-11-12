Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимой

Добраться в самые популярные локации зимних Карпат станет проще. С 12 декабря в направлении Буковеля запустят семь новых поездов, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В зимнем графике запустят 7 поездов, которые будут идти из разных городов Украины в Рахов и Ворохту. Их особенность в том, что они будут проходить через станцию Татаров, которая находится ближе других железнодорожных пунктов к популярному курорту в урочище Буковель в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что от станции до курортной локации – 15 километров, это 20 минут в пути. Для удобства туристов, которые прибывают в Татаров, будут организованы автобусные трансферы в Буковель по фиксированной цене 50 гривен. Кроме того, саму станцию собираются переименовать в "Татаров-Буковель", а также провести ее реновацию для удобства пассажиров.

Какими поездами можно будет добраться на главный горнолыжный курорт страны и чем интересны конечные станции для туристов – в материале РБК-Украина.

Фото: Зима в Буковеле (unsplash.com/dmytro-pidhrushnyi)

Семь поездов из разных городов. Как доехать в Карпаты зимой

Отправиться на зимний отдых в горы смогут жители Харькова, Мариуполя, Киева, Одессы, Николаева, Полтавы и Кременчука. Согласно новому графику, через Буковель будут курсировать такие поезда:

№5/6 Мариуполь - Рахов; №15/16 Харьков - Рахов; №55/56 Киев - Рахов; №95/96 Киев - Рахов; №25/26 Одесса - Рахов; №125/126 Николаев - Рахов; №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).

Все они будут делать остановку на станции Татаров, откуда туристы смогут добраться в запланированные локации Карпат.

Мост-виадук и водопады. Что посмотреть в Ворохте и ее окрестностях

Высокогорный курорт в Ивано-Франковской области в 30 километрах от Буковеля привлекает туристов также лыжными трассами, которые подходят для новичков и детей, а еще походами в горы – там начинаются маршруты на Говерлу, а рядом еще одна живописная гора - Поп-Иван. Также в окрестностях немало достопримечательностей. Например, живописные водопады.

Фото: Виадук в Ворохте (РБК-Украина)

В Ворохте находится один из самых длинных в Европе (более ста метров) железнодорожных мостов-виадуков. Мост был построен еще во времена Австро-Венгрии. Поезда по нему не ходят, но внимание туристов не ослабевает.

Впрочем, курорт Ворохта еще в советские времена был популярным местом для зимних видов спорта. В доказательство можно увидеть частично сохраненную конструкцию лыжного трамплина. Сейчас это небольшой горнолыжный курорт с несколькими трассами и подъемниками.

Из архитектурных достопримечательностей туристам понравится отреставрированная часовня 16 века, а также немало старинных деревянных домов.

Фото: Катание на лыжах в Ворохте (booking.com)

Рахов на Закарпатье: водопады, дендропарк и гуцульская резьба

Выходить рядом с Буковелем из поезда не обязательно – туристам может понравиться отдых среди гор и в Закарпатье. Туристам рекомендуют провести в Рахове как минимум несколько дней, чтобы прочувствовать колорит в самом высокогорном городе Украины.

В туристическом центре "Туринформ Закарпатье" перечисляют самые интересные факты и достопримечательности Рахова.

Город находится на высоте 430 м над уровнем моря, а местные жители живут и на высоте 1200 м.

В Рахове начинаются Черногорский, Мармарошский та Свидовецкий горные массивы.

На туристических маршрутах находится множество минеральных источников и родников с пресной водой.

В городе есть три водопада, которые стоит увидеть туристам.

Здесь растут лиственницы – хвойные деревья, которые сбрасывают листья на зиму. Аллея лиственниц там – самая большая и старая в Европе.

Уникальные деревья-рекордсмены также растут в Рахове: буки и можжевельник.

В Рахове можно посмотреть часть укреплений линии Арпада, оставшейся со времен Второй мировой войны.

Фото: Мост в Рахове (tourinform.org.ua)

Кроме того, туристам предлагают посетить музеи гуцульской резьбы и брынзы, попробовать местные блюда и продукцию сыроварен, увидеть памятник гуцулам и храм 19 века.

Ранее стало известно, что главные курорты Карпат станут доступнее туристам из трех стран.

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