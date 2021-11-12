Ворохта, Рахов, Буковель. Знаковые локации Карпат, в которые стоит запланировать поездку зимой

На горнолыжные курорты в декабре запустят семь поездов
Добраться в самые популярные локации зимних Карпат станет проще. С 12 декабря в направлении Буковеля запустят семь новых поездов, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В зимнем графике запустят 7 поездов, которые будут идти из разных городов Украины в Рахов и Ворохту. Их особенность в том, что они будут проходить через станцию Татаров, которая находится ближе других железнодорожных пунктов к популярному курорту в урочище Буковель в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что от станции до курортной локации – 15 километров, это 20 минут в пути. Для удобства туристов, которые прибывают в Татаров, будут организованы автобусные трансферы в Буковель по фиксированной цене 50 гривен. Кроме того, саму станцию собираются переименовать в "Татаров-Буковель", а также провести ее реновацию для удобства пассажиров.
Какими поездами можно будет добраться на главный горнолыжный курорт страны и чем интересны конечные станции для туристов – в материале РБК-Украина.
Отправиться на зимний отдых в горы смогут жители Харькова, Мариуполя, Киева, Одессы, Николаева, Полтавы и Кременчука. Согласно новому графику, через Буковель будут курсировать такие поезда:
Все они будут делать остановку на станции Татаров, откуда туристы смогут добраться в запланированные локации Карпат.
Высокогорный курорт в Ивано-Франковской области в 30 километрах от Буковеля привлекает туристов также лыжными трассами, которые подходят для новичков и детей, а еще походами в горы – там начинаются маршруты на Говерлу, а рядом еще одна живописная гора - Поп-Иван. Также в окрестностях немало достопримечательностей. Например, живописные водопады.
В Ворохте находится один из самых длинных в Европе (более ста метров) железнодорожных мостов-виадуков. Мост был построен еще во времена Австро-Венгрии. Поезда по нему не ходят, но внимание туристов не ослабевает.
Впрочем, курорт Ворохта еще в советские времена был популярным местом для зимних видов спорта. В доказательство можно увидеть частично сохраненную конструкцию лыжного трамплина. Сейчас это небольшой горнолыжный курорт с несколькими трассами и подъемниками.
Из архитектурных достопримечательностей туристам понравится отреставрированная часовня 16 века, а также немало старинных деревянных домов.
Выходить рядом с Буковелем из поезда не обязательно – туристам может понравиться отдых среди гор и в Закарпатье. Туристам рекомендуют провести в Рахове как минимум несколько дней, чтобы прочувствовать колорит в самом высокогорном городе Украины.
В туристическом центре "Туринформ Закарпатье" перечисляют самые интересные факты и достопримечательности Рахова.
Фото: Мост в Рахове (tourinform.org.ua)
Кроме того, туристам предлагают посетить музеи гуцульской резьбы и брынзы, попробовать местные блюда и продукцию сыроварен, увидеть памятник гуцулам и храм 19 века.
Ранее стало известно, что главные курорты Карпат станут доступнее туристам из трех стран.
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