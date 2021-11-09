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Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фото

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Вівторок 09 листопада 2021 07:55
Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фото Фото: Яскраві фотолокації Львівщини (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Кращі маловідомі пам'ятки регіону

Подорожі Україною - це не тільки пам'ятки міст, а й мальовничі природні локації, які ефектно виглядають на фотографіях в соцмережах.

Найкрасивіші місця Львівської області запропонували любителям фото в управлінні туризму обласної адміністрації. У список інста-локацій включили 12 пунктів, які варто відвідати туристам і блогерам.

Куди варто вирушити за вражаючими краєвидами у Львівській області - детальніше в матеріалі РБК-Україна.

1. Алея височенних сосен в селі Страдч

Туристам пропонують вирушити в дендропарк Львівського лісотехнічного університету. Там росте більше 350 видів дерев і кущів. Але найяскравіша локація - геометрична композиція з високими хвойними деревами: ялицями, туями, соснами. Є там і екскурсії, і екологічна стежка для відвідувачів.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Хвойні посадки в дендропарку (instagram.com/tvoya_lvivshchyna)

2. Заповідник із пагорбами і річками Розточчя

Природний заповідник знаходиться за 25 км від Львова в природному регіоні Розточчя. Унікальна зона займає більше 2 тисяч гектарів - це річкові долини, болотисті місця, пагорби зі скелями. Також протікають дві річки і можна насолодитися видом ставків. Туристам пропонують пройтися по шести екологічних маршрутах і пагорбах головного європейського вододілу.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Вид зверху в заповіднику (instagram.com/energy.butterfly)

3. Річки з байдарками і звуки природи

Помилуватися байдарками можна на території Червоноградського району. Там спортсмени сплавляються по водних маршрутах по річках Західний Буг, Рата і Солокія.

Проект "Єднає нас Буг" в рамках програми співпраці Польщі, Білорусі та України створює на території трьох країн два транскордонних байдаркових туристичних маршрути. Уздовж них буде побудовано 8 оглядових веж. А через кожні 25 кілометрів облаштують місця для відпочинку і встановлять мегафони для прослуховування звуків природи.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Сплав по річках Львівської області (instagram.com/krystynopol_info)

4. Костел на березі ставка

У селі Головиця на березі ставка зберігся красивий храм – костел Всіх Святих, побудований в 17 столітті. Його дерев'яний попередник згорів під час набігу татар. Пізніше костел відбудували в камені. Зараз мальовничий храм знаходиться в занедбаному стані і потребує реставрації.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Стародавній костел в селі Головиця (instagram.com/amazingukraine.pro)

5. Парк зі скульптурами сучасних скульпторов

Поруч з Льововом у селі Стрілки вже рік відкрито перший публічний парк з роботами сучасних українських скульпторів. За перший рік там побували більше 5,5 тисяч гостей. У парк варто потрапити на екскурсії, щоб почути про сучасних митців і їхні роботи. Подивитися фото можна в Instagram за хештегом #park3020.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Парк сучасної скульптури (instagram.com/katarina_ilkiv)

6. Найвища фортеця Львівщини

Добромильський замок побудований на висоті 560 метрів над рівнем моря. Це пам'ятка архітектури 17 століття. Його будували як оборонну споруду. Місцеві жителі вірять, що в безлічі підземних ходів зберігаються скарби роду Гербуртів, який володів замком століття тому. До наших днів збереглися тільки частини стін, вежі і колодязі. У ясну погоду із замку можна побачити польське місто Перемишль.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Добромильський замок (instagram.com/alina_shovak)

7. Найвища гора в області

Найвища вершина Львівської області - гора Пікуй. Відома тим, що на неї з села Кривка піднімався Іван Франко. Він живописно описав своє сходження:

"Ми піднімаємося вище, нашим очам починають показуватися доохресні верхи гір, на полі зеленіє подекуди рідка гірська рослина, а між туман блищаться то тут то там, неначе слеза, гірські хрусталі, звані драгонітами або мармороськими діамантами".

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Гора Пікуй (instagram.com/tripbyclick.ukraine)

8. Дерев'яний будиночок посеред озера

Конічний будиночок на острові посеред у селі Збруї - вже відома серед тревел-блогерів локація на Львівщині. Всередині вражає інтер'єр бібліотеки. Дістатися можна по містку над озером. Будиночок знаходиться на території господарства "Стир", де розташований готель і невеликий парк з рідкісними тваринами.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Будиночок на озері в селі Збруї (instagram.com/nyouto4ka)

9. Карстові озера - "сині вікна" серед букових лісів

Незвичайні фото вийдуть біля двох карстових водойм на території природного парку "Північне Поділля". Їх називають "сині вікна" - адже озера з кришталево чистою бірюзовою водою унікальні для тутешньої місцевості. Водойми знаходяться на узвишші в лісовому масиві під покровом багаторічних буків Вороняцького холмогір'я.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Карстові озера- "сині вікна" (instagram.com/ulyanka_koval)

10. Мальовничий водоспад Сопіт

Водоспад біля села Сопіт - мальовнича локація на території Національного парку "Сколівські Бескиди". Цінителі Карпат люблять фотографувати це місце в будь-який час року. Висота водоспаду - 8 метрів. Мальовнича природна фотозона знаходиться за 120 кілометрів від Львова.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Водоспад Сопіт (instagram.com/ricky_starify)

11. Гігантські камені на тлі природи

Вражаюча природна пам'ятка - кам'яні утворення в ландшафтному парку "Верхньодністровські Бескиди". Фотографуватися радять біля Спаського каменю. Насправді там три камені, найвищий з яких досягає 24 метри. Сам же кам'яний масив тягнеться на 80 метрів.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Спаський камінь (instagram.com/yohoho.roger)

Туристи, які дісталися до цієї локації, можуть вирушити в село Лаврів за 7 кілометрів від Старого Самбора – там є монастир 18 століття і за переказами був похований князь Галицько-Волинського князівства Лев Данилович.

12. Серпантинна дорога для видових фото

Завершує топ-12 локацій, які варто відвідати для яскравих кадрів - серпантинна дорога біля села Явора.

Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фотоФото: Серпантинна дорога в селі Явора (instagram.com/beautiful_ua)

Її називають "Турківська вісімка". Це одна з найкрасивіших доріг з вражаючими видами на річку Стрий.

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