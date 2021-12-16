Через раптове закриття кордонів Італії туристи втрачають гроші за квитки та житло: що робити мандрівникам

Італія виключила Україну зі списку країн, громадяни яких могли в'їжджати з метою туризму. Згідно з постановою на сайті італійського МОЗ, з 16 грудня українці зможуть в'їхати в країну тільки з посвідкою на проживання та з істотних причин.

Багатьох мандрівників таке рішення італійської влади застало зненацька. Туристи, які купили авіаквитки й забронювали готелі до різдвяних свят, підраховують можливі збитки через скасування подорожі.

Як зберегти кошти в цій ситуації та як перестрахуватися в майбутньому на випадок раптового закриття кордонів – у матеріалі РБК-Україна.

Нові правила в'їзду до Італії з 16 грудня по 31 січня

З 16 грудня 2021 року Італія виключила Україну зі списку "D", а громадяни країн зі списку "Е" не можуть в'їжджати з метою туризму або з інших несуттєвих причин. При цьому в'їзд заборонений також вакцинованим туристам.

Приїхати можна з посвідкою на проживання, з метою навчання або лікування, по роботі або для відвідування родичів. Такі обмеження діятимуть до 31 січня 2022 року.

Фото: Гірськолижний курорт в Італії (pixabay.com)

На сайті українського МЗС уточнюється, що при в'їзді громадянам України із зазначених категорій необхідно:

заповнити до прибуття онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form.

пред'явити сертифікат з негативним ПЛР-тестів за 72 години до прибуття або експрес-тестом (за 24 години);

активувати процедури нагляду за здоров'ям у медичних закладах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, після закінчення здати повторний тест-ПЛР або експрес-тест на антиген.

"Найбільше постраждають самостійні мандрівники"

"Проскочили у вушко голки. Ми в Італії, а завтра сюди туристів вже не пустять. За великим рахунком багато хто знав, що 15 грудня будуть змінюватися правила. Я теж знала, тому взяла квитки на 14 грудня, хоча хороші ціни були й на більш пізні дати - розпродажі в "Чорну п'ятницю" по 5-10 євро", - написала на сторінці у Facebook тревел-журналіст Ірина Савіна напередодні закриття кордонів.

Фото: Багато туристів не встигли в Італію до зміни правил (instagram.com/romeexpress)

Туристи, які запланували поїздку в Італію, задаються питанням, що робити з авіаквитками, адже на деяких лоукостерах скасування коштує дорожче вартості самого квитка.

"Як завжди самостійні мандрівники постраждають найбільше. Туроператори безкоштовно поміняють дати, а ось самостійно - буде за гроші", - каже у коментарі РБК-Україна фахівець з підбору турів Марина Казакова.

Що робити з авіаквитками в Італію на найближчі дати: поради авіаексперта

Заборона в'їзду для українців з метою туризму не є підставою для повернення коштів за невикористаний квиток, говорить в коментарі РБК-Україна авіаексперт Володимир Біленький.

Він називає два варіанти, як туристам, які купили авіаквитки, можна вдіяти у даній ситуації, щоб не втратити гроші:

"Для тих, хто хоче сильно поїхати, можна поміняти квитки таким чином, щоб першою країною в'їзду в ЄС стала відкрита для українців країна - як Польща. А звідти взяти додатково квиток до Італії. Наприклад, Ryanair дозволяє онлайн змінити дати з доплатою, якщо нові квитки коштують дорожче. Враховуючи, що квитки зараз недорогі, то і доплати символічні" "Другий варіант - відкласти поїздку на більш пізні дати: кінець січня - початок лютого, шляхом знову-таки перенесення квитків".

Фото: Святкова атмосфера в Римі (facebook.com/my.beautiful.italy)

Тим, хто хоче відмовитися від подорожі та повернути гроші за авіаквитки, Володимир Біленький радить все одно перенести дати на більш пізній термін.

"У Wizz Air є можливість повернути гроші на рахунок, якщо пасажири брали додаткову послугу Flex ticket. Якщо ні, то шансів майже немає. У Ryanair теж шансів майже немає, але можна перенести дати - змінити квитки з символічною доплатою. Я б скористався цим варіантом", - зазначає авіаексперт.

Він звертає увагу на важливий момент: правила в'їзду в Італію діятимуть до 31 січня, а квитки все одно продаватимуть.

"Тому для тих, хто планує бронювати квитки або змінювати дати, нові дати мають бути після 31 січня",- зазначає фахівець.

Що робити з заброньованими номерами в готелях

Втратити 30 євро на авіаквитках не шкода, пише Юлія Савіна. Але втратити неповоротні броні готелів по 200-300 євро - вже суттєва "дірка" в бюджеті.

Фото: Венеція - одне з найпопулярніших туристичних місць Італії (pixabay.com)

Зберегти гроші можна і в цьому випадку, зазначає Володимир Біленький. Він радить, як чинити самостійним туристам на випадок закриття кордонів.

Завжди брати готель з безкоштовним скасуванням.

"Варіант номер два: писати в готель і домовлятися про перенесення дат безкоштовно. Тут все залежить від доброї волі самого готелю, чи підуть вони на це".

При цьому бронювання туру через туристичні компанії не допоможе повернути гроші, якщо туристів перестають пускати в країну призначення.

"В такому випадку я не думаю, що туроператор зробить диво і поверне гроші, максимум відбудеться зміна дат. Турагент в першу чергу прибирає "адміністративний біль" - не треба самим купувати квитки, вводити свої дані, організовувати трансфер з аеропорту, бронювати готель. Ви просто вибираєте дати й назву готелю, а все інше зроблять за вас",- говорить експерт.

Однак можна істотно заощадити, якщо планувати подорож самостійно. Володимир Біленький пояснює переваги "незалежного" бронювання:

"Самі можете взяти квитки за 5-10 євро"; "Можете підібрати готель, який вам зручний і теж може бути в цей час зі знижкою, що відповідає вашим ціновим перевагам".

"Якщо ви подорожуєте рідко і не впевнені в собі, тоді треба йти до турагента. А якщо ви регулярно кудись їздите і маєте досвід бронювання самостійно - і авіа, і готелів, то ніщо не заважає зробити цей самостійно", - зазначає він.

Нагадаємо, ми писали, що у ЄС хочуть посилити правила для вакцинованих і перехворілих туристів.

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