Через раптове закриття кордонів Італії туристи втрачають гроші за квитки та житло: що робити мандрівникам

Як перенести дати поїздки й чи можна повернути кошти
Італія виключила Україну зі списку країн, громадяни яких могли в'їжджати з метою туризму. Згідно з постановою на сайті італійського МОЗ, з 16 грудня українці зможуть в'їхати в країну тільки з посвідкою на проживання та з істотних причин.
Багатьох мандрівників таке рішення італійської влади застало зненацька. Туристи, які купили авіаквитки й забронювали готелі до різдвяних свят, підраховують можливі збитки через скасування подорожі.
Як зберегти кошти в цій ситуації та як перестрахуватися в майбутньому на випадок раптового закриття кордонів – у матеріалі РБК-Україна.
З 16 грудня 2021 року Італія виключила Україну зі списку "D", а громадяни країн зі списку "Е" не можуть в'їжджати з метою туризму або з інших несуттєвих причин. При цьому в'їзд заборонений також вакцинованим туристам.
Приїхати можна з посвідкою на проживання, з метою навчання або лікування, по роботі або для відвідування родичів. Такі обмеження діятимуть до 31 січня 2022 року.
Фото: Гірськолижний курорт в Італії (pixabay.com)
На сайті українського МЗС уточнюється, що при в'їзді громадянам України із зазначених категорій необхідно:
"Проскочили у вушко голки. Ми в Італії, а завтра сюди туристів вже не пустять. За великим рахунком багато хто знав, що 15 грудня будуть змінюватися правила. Я теж знала, тому взяла квитки на 14 грудня, хоча хороші ціни були й на більш пізні дати - розпродажі в "Чорну п'ятницю" по 5-10 євро", - написала на сторінці у Facebook тревел-журналіст Ірина Савіна напередодні закриття кордонів.
Фото: Багато туристів не встигли в Італію до зміни правил (instagram.com/romeexpress)
Туристи, які запланували поїздку в Італію, задаються питанням, що робити з авіаквитками, адже на деяких лоукостерах скасування коштує дорожче вартості самого квитка.
"Як завжди самостійні мандрівники постраждають найбільше. Туроператори безкоштовно поміняють дати, а ось самостійно - буде за гроші", - каже у коментарі РБК-Україна фахівець з підбору турів Марина Казакова.
Заборона в'їзду для українців з метою туризму не є підставою для повернення коштів за невикористаний квиток, говорить в коментарі РБК-Україна авіаексперт Володимир Біленький.
Він називає два варіанти, як туристам, які купили авіаквитки, можна вдіяти у даній ситуації, щоб не втратити гроші:
Фото: Святкова атмосфера в Римі (facebook.com/my.beautiful.italy)
Тим, хто хоче відмовитися від подорожі та повернути гроші за авіаквитки, Володимир Біленький радить все одно перенести дати на більш пізній термін.
"У Wizz Air є можливість повернути гроші на рахунок, якщо пасажири брали додаткову послугу Flex ticket. Якщо ні, то шансів майже немає. У Ryanair теж шансів майже немає, але можна перенести дати - змінити квитки з символічною доплатою. Я б скористався цим варіантом", - зазначає авіаексперт.
Він звертає увагу на важливий момент: правила в'їзду в Італію діятимуть до 31 січня, а квитки все одно продаватимуть.
"Тому для тих, хто планує бронювати квитки або змінювати дати, нові дати мають бути після 31 січня",- зазначає фахівець.
Втратити 30 євро на авіаквитках не шкода, пише Юлія Савіна. Але втратити неповоротні броні готелів по 200-300 євро - вже суттєва "дірка" в бюджеті.
Фото: Венеція - одне з найпопулярніших туристичних місць Італії (pixabay.com)
Зберегти гроші можна і в цьому випадку, зазначає Володимир Біленький. Він радить, як чинити самостійним туристам на випадок закриття кордонів.
При цьому бронювання туру через туристичні компанії не допоможе повернути гроші, якщо туристів перестають пускати в країну призначення.
"В такому випадку я не думаю, що туроператор зробить диво і поверне гроші, максимум відбудеться зміна дат. Турагент в першу чергу прибирає "адміністративний біль" - не треба самим купувати квитки, вводити свої дані, організовувати трансфер з аеропорту, бронювати готель. Ви просто вибираєте дати й назву готелю, а все інше зроблять за вас",- говорить експерт.
Однак можна істотно заощадити, якщо планувати подорож самостійно. Володимир Біленький пояснює переваги "незалежного" бронювання:
"Якщо ви подорожуєте рідко і не впевнені в собі, тоді треба йти до турагента. А якщо ви регулярно кудись їздите і маєте досвід бронювання самостійно - і авіа, і готелів, то ніщо не заважає зробити цей самостійно", - зазначає він.
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