ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Узбережжя Іспанії та колоритна Австрія. Названо найкращі місця в Європі для святкування Нового року

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 18:28
Узбережжя Іспанії та колоритна Австрія. Названо найкращі місця в Європі для святкування Нового року Фото: Остроів Мадейра, Португалія (unsplash.com/piotr-musioł)
Автор: Євгенія Тугушева

Туристи вибрали 22 найкращі напрямки, куди варто відправитися взимку

Топ найкращих європейських напрямків, де варто провести новорічну ніч, очолили португальські острови Мадейра.

Туристичний портал European Best Destination спільно з користувачами свого ресурсу склали рейтинг найкращих місць у Європі для святкування Нового року 2022. З повним списком країн рейтингу можна ознайомитись на офіційному сайті проєкту.

З 22 напрямків користувачі найкращим напрямком визнали острів Мадейра, розташований у Португалії. Вже протягом п'яти років острів є улюбленим місцем для туристів для зустрічі Нового року в Європі.

Узбережжя Іспанії та колоритна Австрія. Названо найкращі місця в Європі для святкування Нового року

Фото: Мадейра, Португалія (unsplash.com/monika-guzikowska)

Туристи можуть відвідати Фуншал – столицю острова, насолодитися чудовими краєвидами, скуштувати страви національної кухні та побачити найкращі феєрверки в Європі.

До трійки лідерів увійшло також місто Марбелья в Іспанії. Його радять відвідати мандрівникам, які люблять проводити свята біля моря. А для тих, хто хоче відчути магію свята, варто поїхати до Лондона і побачити там культові пам'ятки – Біг-Бен, Лондонське око або здійснити прогулянку по Темзі, яку описували у своїх книгах безліч письменників зі світовим ім'ям.

Рейтинг найкращих місць Європи для святкування Нового року 2022

  1. Мадейра, Португалія
  2. Марбелья, Іспанія
  3. Лондон, Англія
  4. Лісабон, Португалія
  5. Тбілісі, Грузія
  6. Прага, Чехія
  7. Москва, Росія
  8. Ібіца, Іспанія
  9. Сан-Мігел (Азорські острови), Португалія
  10. Единбург, Шотландія
  11. Порту, Португалія
  12. Дубровник, Хорватія
  13. Брюссель, Бельгія
  14. Грац, Австрія
  15. Рим, Італія
  16. Кіцбюель, Австрія
  17. Стокгольм, Швеція
  18. Тенеріфе (Канарські острови), Іспанія
  19. Гданськ, Польща
  20. Матері, Італія
  21. Рованіємі, Фінляндія
  22. Рейк'явік, Ісландія.

Нагадаємо, раніше ми писали, туристи назвали топ-20 найкращих різдвяних ярмарків Європи у 2022 році.

Також писали про найкращі ідеї для зустрічі Нового року в Дубаї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
засновниця туристичного блогу "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Рік космічного туризму. Коли з'являться "гарячі тури" на орбіту
Наталя Боротканич
координаторка космічних програм групи проектів Noosphere, кандидат історичних наук
Всі точки зору