Из-за внезапного закрытия границ Италии туристы теряют деньги за билеты и жилье: что делать путешественникам

Италия исключила Украину из списка стран, граждане которых могли въезжать с целью туризма. Согласно постановлению на сайте итальянского Минздрава, с 16 декабря украинцы смогут въехать в страну только с видом на жительство и по существенным причинам.

Многих путешественников такое решение итальянских властей застало врасплох. Туристы, купившие авиабилеты и забронировавшие отели к рождественским праздникам, подсчитывают возможные убытки из-за отмены путешествия.

Как сохранить средства в этой ситуации и как перестраховаться в будущем на случай внезапного закрытия границ – в материале РБК-Украина.

Новые правила въезда в Италию с 16 декабря до 31 января

С 16 декабря 2021 Италия исключила Украину из списка "D", а граждане стран из списка "Е" не могут въезжать с целью туризма или по другим несущественным причинам. При этом въезд запрещен также вакцинированным туристам.

Приехать можно с видом на жительство, с целью учебы или лечения, по работе или для посещения родственников. Такие ограничения будут действовать до 31 января 2022 года.

Фото: Горнолыжный курорт в Италии (pixabay.com)

На сайте украинского МИДа уточняется, что при въезде гражданам Украины из указанных категорий необходимо:

заполнить до прибытия онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

предъявить сертификат с негативным ПЦР-тестов за 72 часа до прибытия или экспресс-тестом (за 24 часа);

активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончании сдать повторный тест – ПЦР или экспресс-тест на антиген.

"Больше всех пострадают самостоятельные путешественники"

"Проскочили в игольное ушко. Мы в Италии, а завтра сюда туристов уже не пустят. По большому счету многие знали, что 15 декабря будут меняться правила. Я тоже знала, поэтому взяла билеты на 14 декабря, хотя хорошие цены были и на более поздние даты - распродажи в "Черную пятницу" по 5-10 евро", — написала на странице в Facebook тревел-журналист Ирина Савина накануне закрытия границ.

Фото: Многие туристы не успели в Италию до изменения правил (instagram.com/romeexpress)

Туристы, запланировавшие поездку в Италию, задаются вопросом, что делать с авиабилетами, ведь на некоторых лоукостерах отмена стоит дороже стоимости самого билета.

"Как всегда самостоятельные путешественники пострадают больше всех. Туроператоры бесплатно поменяют даты, а вот самостоятельно – будет за деньги", — говорит в комментарии РБК-Украина специалист по подбору туров Марина Казакова.

Что делать с авиабилетами в Италию на ближайшие даты: советы авиаэксперта

Запрет въезда для украинцев с целью туризма не является основанием для возврата средств за неиспользованный билет, говорит в комментарии РБК-Украина авиаэксперт Владимир Беленький.

Он называет два варианта, как туристам, купившим авиабилеты, можно поступить в данной ситуации, чтобы не потерять деньги:

"Для тех, кто хочет сильно поехать, можно поменять билеты таким образом, чтобы первой страной въезда в ЕС стала открытая для украинцев страна - как Польша. А оттуда взять дополнительно билет в Италию. Например, Ryanair позволяет онлайн сменить даты с доплатой, если новые билеты стоят дороже. Учитывая, что билеты сейчас недорогие, то и доплаты символические". "Второй вариант - отложить поездку на более поздние даты: конец января - начало февраля, путем опять-таки переноса билетов".

Фото: Праздничная атмосфера в Риме (facebook.com/my.beautiful.italy)

Тем, кто хочет отказаться от путешествия и вернуть деньги за авиабилеты, Владимир Беленький советует все равно перенести даты на более поздний срок.

"У Wizz Air есть возможность вернуть деньги на счет, если пассажиры брали дополнительную услугу Flex ticket. Если нет, то шансов почти нет. У Ryanair тоже шансов почти нет, но можно перенести даты - сменить билеты с символической доплатой. Я бы воспользовался этим вариантом", — отмечает авиаэксперт.

Он обращает внимание на важный момент: правила въезда в Италию будут действовать до 31 января, а билеты все равно будут продавать.

"Поэтому для тех, кто планирует бронировать билеты или менять даты, новые даты должны быть после 31 января", — отмечает специалист.

Что делать с забронированными номерами в отелях

Потерять 30 евро на авиабилетах не жалко, пишет Юлия Савина. Но потерять невозвратные брони отелей по 200-300 евро - уже существенная "дырка" в бюджете.

Фото: Венеция - одно из самых популярных туристических мест Италии (pixabay.com)

Сохранить деньги можно и в этом случае, отмечает Владимир Беленький. Он советует, как поступать самостоятельным туристам на случай закрытия границ.

Всегда брать отель с бесплатной отменой.

"Вариант номер два: писать в отель и договариваться о переносе дат бесплатно. Тут все зависит от доброй воли самого отеля, пойдут ли они на это".

При этом бронирование тура через туристические компании не поможет вернуть деньги, если туристов перестают пускать в страну назначения.

"В данном случае я не думаю, что туроператор сделает чудо и вернет деньги, максимум произойдет смена дат. Турагент в первую очередь убирает "административную боль" - не надо самим покупать билеты, вводить свои данные, организовывать трансфер из аэропорта, бронировать отель. Вы просто выбираете даты и название отеля, а все остальное сделают за вас",- говорит эксперт.

Однако можно существенно сэкономить, если планировать путешествие самостоятельно. Владимир Беленький объясняет преимущества "независимого" бронирования:

"Сами можете взять билеты за 5-10 евро"; "Можете подобрать отель, который вам удобен и тоже может быть в это время по скидке, отвечающей вашим ценовым предпочтениям".

"Если вы путешествуете редко и не уверены в себе, тогда надо идти к турагенту. А если вы регулярно куда-то ездите и имеете опыт бронирования самостоятельно - и авиа, и отелей, то ничто не мешает сделать этот самостоятельно", — отмечает он.

Напомним, мы писали, что в ЕС хотят ужесточить правила для вакцинированных и переболевших туристов.

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