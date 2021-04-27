Вакцинація та скасування карантину. Як Австрія відкриватиме кордони для туристів

Австрія готується до відкриття для туристів. Орієнтовно — з 19 травня. Але, за заявою уряду країни, мова йде в основному про в'їзд туристів з країн ЄС і Єдиного економічного простору.

За попередніми планами, пускати туристів в країну будуть на основі так званого "зеленого пропуску" - довідки про наявність імунітету до COVID (документ про вакцинацію, одужання або результат ПЛР-тестування). Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "У фіналі боротьби з пандемією. Коли Австрія відкриється для українців".

Коли до Австрії пускатимуть туристів з України

Це питання австрійська влада пов'язує із завершенням процесу вакцинації населення країни, повідомили у відповідь на запит РБК-Україна в Посольстві України та Австрії.

"Австрійці вважають, що загальна вакцинація стабілізує епідеміологічну ситуацію і створить передумови для скасування карантинних обмежувальних заходів", - прокоментував посол Олександр Щерба.

Фото: Посол України в Австрії Олександр Щерба (facebook.com/o.scherba)

Він нагадав, що сьогодні ресторани, кафе і готелі Австрії залишаються закритими. Театри, концертні та спортивні зали, музеї також не працюють.

"Тому, без повноцінного відновлення туристичної інфраструктури саме поняття туризму для наших громадян поки втрачає будь-який сенс", - додав він.

Допуск громадян України туристичною метою залежатиме від оцінки епідеміологічної ситуації в Україні. Такий підхід застосовується до всіх громадян за межами Євросоюзу і навіть всередині ЄС до громадян тих країн, які віднесені до так званої "червоної зони", повідомив дипломат.

"У короткостроковій перспективі можна очікувати, що після завершення вакцинації будуть відбуватися зміни й у загальних підходах в боротьбі з пандемією. Зараз же в Австрії відбувається вакцинація окремих категорій громадян. Початок загальної вакцинації в Австрії планується у червні. Скільки вона триватиме, залежатиме від наявності вакцини та організаційного менеджменту", — звернув він увагу.

Фото: Швидкість відкриття Австрії для туристів залежатиме і від темпів вакцинації в країні (pixabay.com)

За даними Міністерства охорони здоров'я Австрії, станом на 24 квітня першу дозу вакцини проти COVID в країні отримали понад 2 млн осіб (22,6% населення), а обидві дози - майже 782 тисячі (8,6% населення).

Відкриття для туризму: "Австрія проявляє обережну позицію"

За словами посла України в Австрії, переговори про дозвіл українським туристам відвідувати Австрію "відбуваються постійно".

"Особливо активними вони були влітку минулого року. Зараз з урахуванням стрімкого поширення і мутацій штамів вірусу, Австрія проявляє більш обережну позицію. Питання, за яких умов надаватиметься допуск до Австрії для іноземних громадян, вирішуватиметься з урахуванням рекомендацій вірусологів. Зараз думка схиляється в бік так званих "ковід-паспортів", - зазначив Олександр Щерба.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про умови в'їзду на Кіпр.

Також повідомлялося, що одна з кращих ідей на травневі свята - поїздка до Північної Македонії.