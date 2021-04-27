Вакцинация и отмена карантина. Как Австрия будет открывать границы для туристов

Австрия готовится к открытию для туристов. Ориентировочно — с 19 мая. Но, по заявлению правительства страны, речь идет в основном о въезде туристов из стран ЕС и Единого экономического пространства.

По предварительным планам, пускать туристов в страну будут на основе так называемого "зеленого пропуска" - справки о наличии иммунитета к COVID (документ ао вакцинации, выздоровлении или результате ПЦР-тестирования). Об этом говорится в материале РБК-Украина "В финале борьбы с пандемией. Когда Австрия откроется для украинцев".

Когда в Австрию разрешат въезд туристов из Украины

Этот вопрос австрийские власти связывают с завершением процесса вакцинации населения страны, сообщили в ответ на запрос РБК-Украина в посольстве Украины и Австрии.

"Австрийцы считают, что общая вакцинация стабилизирует эпидемиологическую ситуацию и создаст предпосылки для отмены карантинных ограничительных мер", — прокомментировал посол Александр Щерба.

Фото: Посол Украины в Австрии Александр Щерба (facebook.com/o.scherba)

Он напомнил, что сегодня рестораны, кафе и гостиницы Австрии остаются закрытыми. Театры, концертные и спортивные залы, музеи также не работают.

"Поэтому, без полноценного восстановления туристической инфраструктуры само понятие туризма для наших граждан пока теряет любой смысл", — добавил он.

Допуск граждан Украины туристической целью будет зависеть от оценки эпидемиологической ситуации в Украине. Такой подход применяется ко всем гражданам за пределами Евросоюза и даже внутри ЕС к гражданам тех стран, которые отнесены к так называемой "красной зоны", сообщил дипломат.

"В краткосрочной перспективе можно ожидать, что после завершения вакцинации будут происходить изменения и в общих подходах в борьбе с пандемией. Сейчас же в Австрии происходит вакцинация отдельных категорий граждан. Начало всеобщей вакцинации в Австрии планируется в июне. Сколько она продлится, будет зависеть от наличия вакцины и организационного менеджмента", — обратил он внимание.

Фото: Скорость открытия Австрии для туристов будет зависеть и от темпов вакцинации в стране (pixabay.com)

По данным Министерства здравоохранения Австрии, по состоянию на 24 апреля первую дозу вакцины против COVID в стране получили более 2 млн человек (22,6% населения), а обе дозы - почти 782 тысячи (8,6% населения).

Открытие для туризма: "Австрия проявляет осторожную позицию"

По словам посла Украины в Австрии, переговоры о разрешении украинским туристам посещать Австрию "происходят постоянно".

"Особенно активными они были летом прошлого года. Сейчас, с учетом стремительного распространения и мутаций штаммов вируса, Австрия проявляет более осторожную позицию. Вопрос, при каких условиях будет предоставляться допуск в Австрию для иностранных граждан, будет решаться с учетом рекомендаций вирусологов. Сейчас мнение склоняется в сторону так называемых "ковид-паспортов", — отметил Александр Щерба.

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