У фіналі боротьби з пандемією: коли Австрія відкриється для українців

Які перспективи потрапити в країну туристам цього року

Ще одна європейська країна визначилася з датою відновлення туризму. В Австрії збираються з 19 травня пом'якшувати обмеження на роботу готелів, ресторанів і закладів культури.

Про новий план повернення до звичного життя повідомив на прес-конференції 23 квітня федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає thelocal.at.

"Ми знаходимося на останньому етапі нашої боротьби з пандемією", - сказав журналістам канцлер.

Таке послаблення почнеться після 6 місяців локдауну в країні. Припис перебувати вдома 24 години на добу у Відні та Нижній Австрії закінчується 3 травня і очікується, що його не будуть продовжувати.

Очікується також, що Австрія почне приймати іноземних туристів з 19 травня.

Як постраждав туризм країни під час пандемії

В австрійському бюро статистики підрахували, що ВВП країни в 2020 році скоротився на 6,6% - це оцінюється як найбільше падіння з 1945 року. Тільки в ресторанно-готельній сфері відбулося скорочення на 35,2%, в індустрії розваг – на 19,6%.

Фото: Місто Зальцбург в Австрії (pixabay.com)

У січні в Австрії підрахували збитки туристичної сфери через пандемію в останні два місяці 2020 року – скорочення кількості туристів склало майже 95% порівняно з попереднім роком.

Втім, ще в березні 2020 року уряд Австрії прийняв рішення після закриття підприємств виділити на боротьбу з безробіттям і наслідками пандемії 38 млрд євро.

Ситуація з COVID: чи введуть "паспорти вакцинації"

Послаблення карантинних обмежень у сфері культури, громадського харчування, туризму та спорту з 19 травня передбачає допуск до ресторанів, готелів та інших закладів за наявності "зеленого пропуску" імунітету до COVID (документ про вакцинацію, одужання або результат ПЛР-тестування).

Втім, в уряді підтвердили, що запропонована "зелена перепустка" - карта імунітету Австрії - все ще розробляється і, як очікується, буде готова до літа, але не до 19 травня.

Фото: Замок Бельведер у Відні (pixabay.com)

Тим часом відвідування громадських закладів відбуватиметься за моделлю штату Форарльберг, де в середині березня були ослаблені обмеження. Оселитися в готелі або поїсти в ресторані можна буде з негативними результатами тесту на коронавірус, які дійсні від 24 до 72 годин, в залежності від типу аналізу.

Наприклад, з 7 квітня в країні відновили роботу магазини – але відвідувати їх можна також тільки з негативним результатом тесту на COVID. Це ж стосується перукарень і салонів краси. Також в Австрії діє вимога носити в громадських місцях і транспорті маски не нижче рівня FFP2.

Правила відвідування: хто може їхати в країну сьогодні

Згідно з даними на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua, українцям з метою туризму в'їзд до Австрії заборонений. Винятки становлять такі категорії іноземців:

- дипломати;

- власники посвідки на проживання в Австрії;

- громадяни ЄС, ЄЕП (Єдиний Економічний Простір) та Швейцарії;

- особи, які працюють на вантажних перевезеннях;

- доглядаючий і медичний персонал;

- гуманітарний персонал;

- особи, які прямують до Австрії з поважних причин, які документально підтверджені (проходження невідкладного лікування, навчання у ВНЗ, питання гуманітарного характеру, вагомі сімейні обставини).

Фото: Відень увечері (pixabay.com)

З 10 лютого в Австрії посилені і без того суворі карантинні вимоги для приїжджих в країну з-за кордону.

Прибулі до Австрії тепер зобов'язані показати негативний результат ПЛР-тесту (не старше 72 годин) або тест на антиген (не старше 48 годин), і реєструватися заздалегідь за допомогою онлайн-форми. Також для всіх прибулих залишається обов'язковий 10-денний карантин.

Зробити контрольний тест для звільнення від самоізоляції дозволяється не раніше 5 дня.

Що кажуть в українському посольстві

Питання "відкриття" країни, в тому числі для туризму, австрійська влада пов'язує із завершенням процесу вакцинації населення країни, повідомили у відповідь на запит РБК-Україна в Посольстві України та Австрії.

Фото: Посол України в Австрії Олександр Щерба (facebook.com/o.scherba)

"Австрійці вважають, що загальна вакцинація стабілізує епідеміологічну ситуацію і створить передумови для скасування карантинних обмежувальних заходів. Наразі готелі і заклади харчування залишаються закритими. Об'єкти туристичної інфраструктури (театри, концертні та спортивні зали, музеї) також не працюють. Тому без повноцінного відновлення туристичної інфраструктури саме поняття туризму для наших громадян поки втрачає будь-який сенс ", - прокоментував посол Олександр Щерба.

Допуск громадян України буде залежати від оцінки епідеміологічної ситуації в Україні. Такий підхід застосовується до всіх громадян за межами Євросоюзу і навіть всередині ЄС до громадян тих країн, які віднесені до так званої "червоної зони".

"У короткостроковій перспективі можна очікувати, що після завершення вакцинації будуть відбуватися зміни і в загальних підходах в боротьбі з пандемією. Зараз же відбувається вакцинація окремих категорій громадян", - звернув увагу дипломат.

Він додав, що початок загальної вакцинації в Австрії планується в червні. Скільки вона триватиме, залежатиме від наявності вакцини та організаційного менеджменту.

"Перемовини про дозвіл українським туристам відвідувати Австрію відбуваються постійно. Особливо активними вони були влітку минулого року. Зараз із урахуванням стрімкого поширення і мутацій штамів вірусу Австрія проявляє більш обережну позицію", - зазначив посол.

Фото: Селище Гальштат в Австрії (piхabay.com)

Австрійці не менш зацікавлені у відновленні звичайного "доковідного" ритму життя, ніж українці - туристична галузь, яка в економіці Австрії займає одну з головних позицій, є найбільш постраждалою, додає Олександр Щерба.

"Питання, за яких умов буде надаватися допуск до Австрії для іноземних громадян, буде вирішуватися з урахуванням рекомендацій вірусологів. Зараз думка схиляється в бік так званих "ковід-паспортів", - резюмував дипломат.

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