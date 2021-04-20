Бюджетно і без ПЛР-тестів. Чому відпочинок в Північній Македонії - найкраща ідея на травневі свята

Тревел-блогери Оля Манько і Макс Узол розповіли про вартість подорожі

Травневі свята в 2021 році можна провести в європейській країні самостійній подорожі навіть з невеликим бюджетом. Одна з найбільш яскравих і доступних країн - Північна Македонія.

Це балканська країна на даний момент відкрита для українців. При цьому у неї є незаперечна перевага для українських туристів у порівнянні з іншими країнами - при в'їзді не потрібні ПЛР тести і самоізоляція. Це і вигідніше і зручніше.

Тревел-блогери Оля Манько і Макс Узол тиждень провели в цій країні і поділилися з РБК-Україна своїми враженнями. Також мандрівники розповіли, у скільки обійшлася поїздка.

"Дух захоплює від краси"

Мандрівники побували в "найкрасивішому місті країни" – місті-курорті Охриді на березі знаменитого озера, що омиває з іншого боку Албанію. Під час екскурсії озером милувалися горами, будиночками, маленькими храмами на березі.

"Я очікувала, що це дуже красива країна – але щоб настільки! Просто дух захоплює від усієї цієї краси. А якого кольору там вода!", - захоплюється видами Оля.

Відео: Північна Македонія. Бюджетні Балкани (YouTube/Узол і Манько)

В Охриді блогери відвідали найвідоміші туристичні визначні пам'ятки.

"Ми хочемо відкрити новий туристичний маршрут з унікальною красивою природою, архітектурою і дивовижними гірськими містечками, бо гори тут скрізь. Тут просто душа відпочиває", - ділиться враженнями Макс.

Транспорт і житло: скільки коштують поїздки

Долетіти до столиці Скоп'є можна прямим рейсом з Києва. Літає українська авіакомпанія "Роза вітрів". Ціни на квитки в обидві сторони стартують від 4500 гривень.

Хоча Північна Македонія і невелика країна, під час пандемії мандрівники рекомендують пересуватися нею на автомобілі. Орендувати машину можна онлайн - ціни починаються від 21 євро на добу.

"Оренда авто повністю себе виправдала. Ми встигли об'їхати всі красиві місця країни. У тому числі столицю - місто Скоп'є і його околиці. А також найкрасивіше курортне місто країни – Охрид", - кажуть блогери.

Фото: У Македонії яскраві пам'ятки (Узол і Манько)

Вони відзначають, що в Північній Македонії є кілька платних доріг. Але плата символічна, в середньому - 20 гривень в перерахунку на українську валюту. За весь тиждень на оплату доріг тревел-блогери витратили 8 євро. Бензин там виявився трохи дорожчим, ніж в Україні – ціна становить трохи вище 1 євро за літр.

"Апартаменти ми зняли прямо в старому місті Охрид з фантастичним краєвидом на озеро і гори. Одна ніч коштувала 60 євро. В ціну входили сніданок та парковка. Але знайти житло можна й за 15-20 євро на добу. Ціни на житло через карантин знизилися, що на руку бюджетному туристу", - розповідають про особливості цін Оля і Максим.

Мандрівникам Північна Македонія видалася доволі бюджетною для відпочинку країною. В ресторанах можна ситно поїсти за 300-400 гривень на двох.

Витрати на туристичні розваги

У більшості туристичних місць вхід безкоштовний. В Охриді українські блогери платили за вхід тільки в Самуїлову фортецю - 60 денарів (1 євро) і за прогулянку на катері - 20 євро.

"Хоча в сезон, коли кораблики повністю заповнені, виходить 3 євро з людини. Ми ж каталися одні, тому й суму нам довелося заплатити, як за шістьох", - ділиться Макс.

Фото: У більшості туристичних місць вхід безкоштовний (Узол і Манько)

В околицях Охрида мандрівники заплатили 100 денарів за вхід в музей на воді – "Затока на кістках". А за вхід в стародавню церкву на території монастиря Святого Наума - 100 денарів. Хоча вхід на територію самого монастиря вільний.

"В цілому тижнева поїздка на двох обійшлася нам в 1100 євро", - підрахували всі витрати Макс Узол і Оля Манько.

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