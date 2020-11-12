"У Туреччину за копійки": авіакомпанії почали розпродаж дешевих авіаквитків

Фото: Вечірній Стамбул (pixabay.com)

Знижки пропонують Pegasus Airlines і Turkish Airlines

До початку зимового сезону навігації турецькі авіакомпанії почали продаж авіаквитків за низькими цінами в міста Туреччини з України. Ціни стартують від 24 євро в один кінець.

Полетіти можна буде з Києва у Ізмір, а зі Львова, Запоріжжя та Харкова, Херсона та Одеси – в Стамбул.

Розпродаж почався на сайтах відразу двох турецьких авіакомпаній - Pegasus Airlines і Turkish Airlines. Квитки за акційними цінами можна придбати на дати аж до весни 2021 року.

Фото: Літак Turkish Airlines (pixabay.com)

Де придбати бюджетні авіаквитки

Розпродаж почав турецький лоукостер Pegasus Airlines. Як на сайті компанії, так і в додатку для мобільних телефонів, можна забронювати квитки з міст України за ціною від 52 євро в обидва кінці.

Так, на дати з грудня 2020 року по березень 2021 року можна придбати дешеві авіаквитки в Ізмір з Києва, а також в Стамбул – з аеропортів Харкова, Львова і Запоріжжя. Квитки, придбані до 31 грудня, можна замінити без сплати штрафів.

До 22 листопада буде тривати розпродаж дешевих квитків і в авіакомпанії Turkish Airlines. Полетіти в економ-класі в Стамбул з Києва, Харкова, Одеси, Львова, Запоріжжя та Херсона можна від 87 євро в обидва кінці. Найдешевші квитки – зі Львова та Запоріжжя.

За акційною ціною будуть продавати місця на рейси до 12 травня 2021 року.

З 18 грудня почнуться польоти до Стамбула з Львова і Одеси у авіакомпанії SkyUp за ціною від 35 євро в один кінець.

Фото: Блакитна мечеть у Стамбулі (pixabay.com)

Що подивитися в Стамбулі за вікенд

Для тих, хто вперше вирушає в "столицю цивілізацій", список must see включає мечеть Султанахмет (Блакитну мечеть) – головну турецьку святиню з шістьма мінаретами в старій частині Стамбула і Айя-Софію – головний храм Візантійської імперії.

Також варто побачити палац Топкапи – головну резиденцію правителів Османської імперії до середини XIX століття в історичному центрі Стамбула. Він включений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також варто відвідати Гранд-базар. Це величезне торгове місто з понад півсотнею вулиць і тематичних кварталів. Поєднати шопінг і розваги можна в торговому центрі зі Стамбульським акваріумом. Його довжина – 1,2 км, а побачити за склом можна 17 тисяч морських істот.

За словами представників туристичного бізнесу, в цьому сезоні величезною популярністю користуються екскурсії в Стамбул.

"Популярні як вікенд-тури на три дні, так і тижневий відпочинок. За цей час в стародавньому місті можна відвідати безліч цікавих місць. Туристи повертаються з масою свіжих вражень", - розповіла РБК-Україна фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

Фото: Стамбул залишається популярним у туристів в будь-яку пору року (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок у Стамбулі

До слова, із закінченням пляжного сезону і зменшенням потоку туристів з європейських країн через пандемію, багато готелів в Стамбулі пропонують гостям знижки на проживання до 50%.

Так, на 19-20 грудня в готелі "Ada Istanbul" в 5 хвилинах ходьби до Блакитної мечеті, палацу Топкапи і собору Святої Софії пропонують номери "суперлюкс" зі сніданками за ціною 975 гривень за ніч. А в готелі "Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare" 5* можна зупинитися за 2050 гривень за ніч.

До речі, для в'їзду до Туреччини не потрібно здавати тести, а після повернення в Україну – не потрібна самоізоляція. Згідно з даними українського МОЗ, Туреччина залишається для нашої країни в "зеленій" зоні.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни в преміум-готелях Туреччини та Єгипту.

Також ми розповідали про найкращі екскурсії, які варто відвідати в Туреччині.