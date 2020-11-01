Святині, античне місто та східні ринки: кращі екскурсії, які варто відвідати в Туреччині

Фото: Блакитна Мечеть у Стамбулі (pixabay.com)

Гід за цінами на вхідні квитки в історичні комплекси та природні парки

Восени в Туреччині зростає інтерес до екскурсійного відпочинку. В цьому році на тлі пандемії ця країна залишається однією з небагатьох, де місцевий колорит дивує туристів своїми природними чи рукотворними пам'ятками.

Цієї осені українські мандрівники віддають перевагу Анталії і Стамбулу. Обидва напрямки багаті пам'ятниками архітектури і різноманітністю екскурсій.

Ми підібрали найбільш цікаві та яскраві пам'ятки в Туреччині, які можуть побачити туристи під час відпочинку в цій країні.

Стамбул – місто сотень пам'яток

Кажуть, що дороги малої Азії сходяться в Стамбулі. Протягом тисячоліть це місто було центром імперій. Величезна історична спадщина перетворило Стамбул у місто сотень пам'яток, які за один візит не оглянути навіть побіжно.

Мечеть Султанахмет – головна турецька святиня з шістьма мінаретами в старій частині Стамбула. Вона була побудована на честь справедливого правителя 14-го султана Ахмеда I. Інша назва пам'ятки – Блакитна мечеть. Вона пов'язана з оформленням внутрішніх стін біло-блакитною плиткою – всього використано близько 20 тисяч кахлів.

Фото: Айя-Софія в Стамбулі (pixabay.com)

Поруч знаходиться інша всесвітньо відома святиня - Айя Софія (собор Святої Софії). До 1453 собор був центром християнського життя Візантійської імперії. У храмі збереглися унікальні візантійські мозаїки. З часом Айя-Софія стала мечеттю, потім музеєм. В цьому році собор знову перетворили на мечеть.

Фото: Палац Топкапи у Стамбулі (pixabay.com)

Палац Топкапи – головна резиденція правителів Османської імперії до середини XIX століття. Розташований в історичному центрі Стамбула. Комплекс на мисі Сарайберну оточений Босфорською протокою. Палац складається з чотирьох дворів і гарему. В одному з дворів збереглася християнська базиліка 4 століття. У комплекс палацу входить Церква святої Ірини. Вона вважалася головним храмом міста до появи собору святої Софії.

Зараз цей музей - один з найбільших за площею і другий за відвідуваністю в Туреччині (2 млн осіб на рік). Палац включений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вхідний квиток коштує 10 євро.

Фото: Гранд Базар у Стамбулі (pixabay.com)

Гранд Базар – один з найбільших критих ринків світу площею 31 тисяча кв. м, а заснований він був в 1461 році. Це повноцінне місто з 58 вулицями, більше 4000 магазинів, 40 готелями, двома мечетями, хамамами і школою. За день торгові вулиці відвідують близько півмільйона людей. Товари продаються в спеціалізованих кварталах: шкіри, килимів, коштовностей, спецій, меблів. Також прямо у майстернях можна спостерігати за створенням кераміки або виробів з металу, дерева.

Фото: Стамбульський акваріум (istanbulakvaryum.com)

Одне з найбільш пам'ятних сучасних місць в Стамбулі - найбільший у світі тематичний акваріум, який вміщує 7 тисяч кубометрів води і 17000 наземних і морських істот. Це спеціально оформлений туристичний маршрут довжиною 1,2 км, що починається від Чорного моря у бік Тихого океану. Всі живі істоти у стамбульському акваріумі продовжують жити в умовах, максимально наближених до умов їх середовища проживання.

Вартість: вхідний квиток 11,2 євро для дорослих, 8,1 євро для дітей до 12 років та пенсіонерів від 65 років.

Анталія – курортний рай

Більшість туристів, що летять в Туреччину в аеропрорт Анталії, потім розселяються в курортних містах Анталійського узбережжя Середземного моря. Місцеві турагентства пропонують і тут безліч барвистих екскурсій – як у самій столиці регіону, так і в сусідніх цікавих локаціях.

Фото: Мінарет Йівлі в Анталії (pixabay.com)

Втім, в Україні можна замовити як окремі екскурсії в Туреччині, так і цілий екскурсійний тур на тиждень. Наприклад, у туроператора "Анекс тур" пропонують вирушити у подорож по "Золотому кільцю Туреччини", яке включає міста Анталію, Демре і Мирру, парк Памуккале і Каппадокію.

Анталії цікаво побачити ворота Адріана, споруджені на честь візиту римського імператора у 2 столітті. Також – годинникову вежу, стародавні стіни міста, Республіканську площу, порт і водоспад. І звичайно, символ Анталії – мінарет Йівлі.

Фото: Міра Лікійська в Демре (pixabay.com)

Неподалік від Анталії знаходиться регіон Мугла з містом Демре. Ця територія колись належала стародавній державі Лікія. З тих пір в скелях залишилися скельні поховання. Але найцікавіше - руїни довколишнього міста Міра (Міра Лікійська), яке було побудоване ще в 5 столітті до нашої ери, це свідчення перших християн. У Демре збереглася базиліка святителя Миколая (Чудотворця) і саркофаг, в якому з великою часткою ймовірності знаходяться його мощі. Сучасний храм побудований в 8 столітті на місці зруйнованої варварами церкви, стіни розписані фресками і підлога викладена візантійською мозаїкою.

Фото: Травертини в Памуккале (pixabay.com)

Паммукале – це національний парк з природним феноменом – вапняними басейнами-травертинами, які виникли завдяки гарячим мінеральним джерелам, що б'ють з-під землі. Ще в часи Римської імперії там облаштували курорт з купальнями. Одна з таких купалень – басейн "Клеопатри", в якому можна купатися за окрему плату. По території самих вапняних терас можна ходити босими ногами.

Вартість відвідування парку – 8 євро, басейну Клеопатри – 5 євро.

Відвідування античного міста-музею Ієраполісу, який знаходиться поруч з травертинами – входить у вартість відвідування парку Памуккале.

Фото: Античне місто Ієраполіс (pixabay.com)

Втім, одне з найкрасивіших місць в Туреччині – регіон з багатоярусними підземними містами, які тягнуться на кілометри – Каппадокія. Рельєф місцевості створений могутніми вулканами Хасан і Ерджіяс, а печерні міста - тисячолітнею працею людських рук. У печерах жили і ховалися перші християни, гнані Римською імперією. У печерах збереглися церкви і монастирі, а також звичайні житла.

Фото: Гьореме в Каппадокії (pixabay.com)

Все це - національний парк Гьоремі. Він же включає і унікальні природні долини з незвичайними утвореннями з вулканічної породи. У Рожевій долині знаходяться "будиночки фей" з вулканічної породи рожевого кольору, Червона долина має червоний колір. Долина ченців відома "димарями" – скельними утвореннями, що нагадують конуси.

Вхід на територію музею просто неба парку Гьоремі – 7,6 євро.

Фото: Долина "димарів" (pixabay.com)

До речі, екскурсійні авіатури українські туроператори пропонують за прийнятними цінами.

Наприклад, туроператор "ALF" організовує груповий тижневий тур за маршрутом Анталія-Демре-Памуккале-Анталія з шопінгом, турецькою лазнею і локальними екскурсіями за 485 євро за двох з розміщенням в 4*-5* готелях зі сніданками з вильотом 11 і 18 листопада.

Екскурсійний тур "Золоте кільце Туреччини" від туроператора "Anex Tour" з таким же розміщенням на тиждень коштує 699 євро на двох. Перший виліт у такий тур відбудеться 4 листопада.

"Гарячі" тури в Стамбул на 3 ночі можна знайти за ціною від 218 євро з людини – наприклад, у туроператора "JoinUp!" у 3* готелях без харчування з вильотом вже 2 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали про найбільш захоплюючі пішохідні маршрути Туреччини.

Також ми розповідали, чому варто побувати в турецькому Памуккале.