За вигідними цінами: дістатися в популярну курортну країну з України стане ще простіше

Фото: Палац Долмабахче в Стамбулі (pixabay.com)

Скільки коштує вікенд у Стамбулі в листопаді

Одне з найбільш популярних у цьому сезоні зарубіжних міст для екскурсій - Стамбул. Незабаром у наших туристів буде більше можливостей потрапити туди або на вікенд, або у відпустку. У грудні авіакомпанія SkyUp запускає нові рейси у Стамбул зі Львова та Одеси.

Авіакомпанія оголосила про старт продажів квитків з 18 грудня. Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

До речі, з Києва польоти в Стамбул на крилах SkyUp стартували не так давно - 25 вересня, з вильотом з аеропорту "Бориспіль" тричі на тиждень.

Фото: Солодощі на Гранд-базарі в Стамбулі (pixabay.com)

Як будемо літати

Рейси будуть виконуватися з аеропортів Львова та Одеси щопонеділка і щоп'ятниці з прибуттям у новий аеропорт "Стамбул". Тривалість польоту – 1 година 35 хвилин.

Продаж квитків розпочався 3 листопада. Придбати квитки можна на дати з 18 грудня 2020 року до 26 березня 2021 року.

Зі Львова до Стамбула квиток в один кінець коштує – від 1456 гривень, зі Стамбула до Львова – від 1496 гривень без багажу.

Виліт зі Львова – о 10:00, приліт о 13:05. Виліт зі Стамбула – о 19:15, приліт о 20:20.

З Одеси до Стамбула квитки коштують від 1422 гривень, зі Стамбула до Одеси – від 1439 в один кінець без багажу.

Виліт з Одеси – о 15:45, приліт о 18:15. Виліт зі Стамбула – о 14:05, приліт о 15:45.

Норми перевезення багажу авіакомпанія збільшила з 23 кг до 32 кг. Крім того, пасажири цих рейсів зможуть замовити послугу CityBreak – переліт плюс готель. Ця послуга може виявитися зручною для мандрівників, які самостійно бронюють собі готелі.

В Стамбул без пересадок можна полетіти з Києва з авіакомпаніями МАУ, Turkish Airlines.

Фото: Екскурсії в Стамбулі популярні у туристів (pixabay.com)

Чим цікавий Стамбул

Найпопулярніша локація в Туреччині після закінчення пляжного сезону - Стамбул. Експерти туристичного бізнесу запевняють, що після поїздки в це місто туристи повертаються з масою вражень.

"Зараз великою популярністю користуються екскурсії в Стамбул. У листопаді там ще комфортна погода на рівні 15 і більше градусів тепла. Популярні як вікенд-тури на три дні, так і тижневий відпочинок. За цей час можна відвідати безліч цікавих місць у цьому стародавньому місті. Туристи повертаються з масою свіжих вражень", - говорить РБК-Україна фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

Туристи в першу чергу цікавляться культурною спадщиною і вирушають знайомитися з історичними пам'ятками. Наприклад, must see - мечеть Султанахмет (Блакитна мечеть) – головна турецька святиня з шістьма мінаретами в старій частині Стамбула.

Фото: Собор Святої Софії в Стамбулі (pixabay.com)

Також заслуговує уваги палац Топкапи – головна резиденція правителів Османської імперії до середини XIX століття в історичному центрі Стамбула. Він включений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Варто оглянути та собор Святої Софії (Айя-Софія), який був центром християнського життя Візантійської імперії, а зараз використовується як мечеть.

Не можна оминути й Гранд Базар – один з найбільших критих ринків світу площею 31 тисяча кв. м, який був заснований ще в 1461 році. Щодня його 58 вуличками проходять до півмільйона покупців.

Поєднати шопінг і розваги можна в торговому центрі зі Стамбульським акваріумом. Його довжина – 1,2 км, а побачити за склом можна 17 тисяч морських істот.

Фото: Блакитна мечеть у Стамбулі (pixabay.com)

Скільки коштує вікенд у Стамбулі

Авіаквитки від авіакомпаній МАУ і Turkish Airlines на найближчі дати 6-8 листопада коштують від 9978 гривень в обидва кінці без пересадок.

Готелі в Стамбулі пропонують знижки на проживання до 50%.

Так, в готелі "Ada Istanbul" в 5 хвилинах ходьби до Блакитної мечеті, палацу Топкапи й собору Святої Софії пропонують номери "суперлюкс" зі сніданками за ціною 1540 гривень за ніч (звичайна ціна 3057 гривень). А в готелі "Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare" 5* можна зупинитися за 2282 гривні за ніч.

Пакетні тури в Стамбул на 2 ночі для двох коштують від 13762 гривень в готелі 3* (у туроператора "JoinUp").

До речі, Туреччина знаходиться у "зеленій" зоні для України. Ні для в'їзду в країну, ні після прибуття в Україну тестування не потрібне.

Нагадаємо, раніше ми писали про популярні напрямки для відпочинку у листопаді.

Також ми розповідали про кращі екскурсії, які варто відвідати в Туреччині.