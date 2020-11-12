Туреччина чи Єгипет: порівнюємо ціни і сервіс у преміум-готелях двох країн

Фото: Єгипет і Туреччина (колаж РБК-Україна)

Як вибрати готель високого рівня для відпочинку в листопаді та грудні

При плануванні відпочинку під час карантинних обмежень українським туристам нерідко доводиться вибирати між Туреччиною і Єгиптом. Особливо складно часом вибрати, якщо йдеться про відпочинок у преміум-готелях.

І хоча вибір країни з визначними пам'ятками й видами розваг є ключовим, важливу роль можуть зіграти й ціни в якісних готелях. Ми розбиралися, на які готелі варто звернути увагу і скільки коштує відпочити в обох країнах в листопаді.

Які послуги пропонують у преміум-готелях

Що відрізняє преміум-готелі від інших? Перш за все - якість послуг і більший вибір різноманітних опцій для туристів.

При виборі преміум готелю туристам варто розуміти загальну логіку ціноутворення: чим дорожчий готель, тим більше в ньому буде різноманітних послуг, говорить РБК-Україна Марина Казакова, засновник фірми "Kazakovs Travel".

"Наприклад, там будуть гольф-поля, дискотека, проводять концерти відомих зірок. Також в готелі преміум-класу зазвичай є своя лабораторія, яка відповідає за якість продуктів. Крім того, що в готель просто закуповують продукти, їх ще й додатково перевіряють. А з кухні турист може вибрати не тільки якісь загальні страви, а й ексклюзивні. Можна щось замовити, і шеф-кухар все приготує для вас особисто", - зазначає вона.

Фото: Відпочинок в преміум-готелі в Туреччині (gloria.com.tr)

Турецькі преміум-готелі, як правило, вирізняють ще й великі території. Будиночки знаходяться один від одного на відстані, а не впритул один до одного.

"Виходить, що коли ви виходите на балкон зі свого номера, то не бачите сусіда навпроти. Є більше особистого простору. До речі, це підходить для тих, хто хоче дотримуватися всіх норм самоізоляції. В готелях такого рівня не так часто будете перетинатися з іншими людьми, що є ще одним "плюсом" під час пандемії", - говорить турагент.

При плануванні відпочинку турагент радить визначитися з критеріями відпустки та подумати, наскільки для туриста важлива сама територія готелю, чи потрібні будуть під час відпочинку гольф, дискотека, концерти або навпаки - важлива приватність, віддаленість від інших туристів і тиша.

Де преміум-готелів більше - в Туреччині чи Єгипті?

Більше можливостей для вибору готелів високого рівня - в Туреччині, каже Марина Казакова.

"Загалом У Туреччині готелів рівня преміум - більше. Відповідно, є ширші можливості підібрати різні варіанти. Максимальна концентрація преміум-готелів - в турецькому селищі Белек. У Туреччині є готелі, в яких зупиняються президенти різних країн, де дають концерти зірки світового рівня", - говорить вона.

Фото: Готель 5* в Єгипті (kempinski.com)

Турагент наводить кілька прикладів таких готелів.

"Скажімо, це може бути готель Regnum Carya 5*. Я інспектувала його як агент під час робочої поїздки. Також подібного рівня - готель в Кемері Maxx Royal 5*. Він знаменитий своєю приватністю і бездоганним сервісом".

За її словами, в Єгипті такого рівня готелів менше. Але хоч вибір і невеликий, хороші місця знайти можна.

"По Єгипту варто відзначити такі преміум-готелі як Four Seasons 5* (підійде для спокійного відпочинку) або Rixos Seagate 5*. До речі, останній готель нещодавно відвідав відомий телеведучий і шеф-кухар Ектор Хіменес Браво. Він відзначив високий рівень якості харчування. Для тих, хто любить відпочивати без дітей, я рекомендую готель Rixos Sharm el Sheikh 5*".

За яким відпочинком їдуть у Туреччину та Єгипет в листопаді й грудні

У листопаді та грудні в Єгипті зберігається комфортна погода на рівні 25-27 градусів тепла, тому туди все ще їдуть за пляжним відпочинком. Є можливості для дайвінгу та замовлення цікавих екскурсій.

Через те, що туристів там зараз не так багато, навіть преміум-готелі пропонують відпочинок за нижчою ціною.

Фото: В Туреччині працюють басейни з підігрівом (gloria.com.tr)

В Туреччину в цей період їдуть за відпочинком в готелі зі спа-послугами. В осінній і зимовий час у турецьких готелях починають працювати басейни з підігрівом, хамами та сауни. Також восени в Туреччині популярні екскурсії в Стамбул і Каппадокію, а ближче до зими стане актуальним гірськолижний відпочинок, зазначає Марина Казакова.

"Туреччина - це не тільки море, а ще і термальні курорти, де можна оздоровитися. Наприклад, Афьон. І також актуальна гірськолижка - Ерджієс. Загалом, тут є відпочинок на будь-який смак", - каже вона.

Скільки коштує відпочинок у преміум-готелях двох країн

Ми проаналізували ціни на тижневий відпочинок на двох у преміум-готелях Туреччини та Єгипту за відкритими даними у системі бронювання booking.com на дати у другій половині листопада.

Туреччина

Regnum Carya (Белек) – від 67859 гривень за номер з 1 спальнею, вітальнею, балконом з видом на поле для гольфу.

Calista Luxury Resort (Белек) – від 56481 гривні за номер з видом на сад.

Rixos Premium Tekirova (Терикова) - до речі, відзначений World Travel Avards 2020 як кращий розважальний готель Європи – від 47011 гривень за номер з видом на гори.

Готелі мережі Gloria Serenity – Gloria Golf Resort (Белек) – від 1157 євро (38400 гривень) за номер в саду.

Фото: Готель в Хургаді (kempinski.com)

Єгипет

Rixos Premium Seagate (Набк-бей, Шарм-ель-Шейх) – від 53265 гривень за номер з балконом і вітальні зоною, "ultra all inclusive".

Rixos Sharm (Набк-бей, Шарм-ель-Шейх)- від 39061 гривень за покращений номер з балконом і зоною відпочинку, "ultra all inclusive".

Four Seasons (Шарм-ель-Шейх) – від 42612 гривень за номер з терасою з видом на сад і курорт, зі сніданками.

Kempinski (Сома-Бей, Хургада) - від 27986 гривень за номер з балконом з видом на лагуну зі сніданками.

І переможець Travel Awards 2020, готель Savoy (Шаркс-бей, Шарм-ель-Шейх) - від 11103 гривень за номер "стандарт" з терасою з видом на сад, зі сніданками.

Попри те, що навіть готелі преміум-класу в листопаді пропонують знижки на проживання туристам, які все-таки зважилися на подорож в умовах пандемії, різниця в цінах між країнами залишається очевидною. Трохи дорожчий відпочинок на курортах Туреччини, більші знижки - у готелях курортів Червоного моря.

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