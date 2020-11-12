"В Турцию за копейки": авиакомпании начали распродажу дешевых авиабилетов

Фото: Вечерний Стамбул (pixabay.com)

Скидки предлагают Pegasus Airlines и Turkish Airlines

К началу зимнего сезона навигации турецкие авиакомпании начали продажу авиабилетов по низким ценам в города Турции из Украины. Цены стартуют от 24 евро в одну сторону.

Полететь можно будет из Киева в Измир, а из Львова, Запорожья и Харькова, Херсона и Одессы – в Стамбул.

Распродажа началась на сайтах сразу двух турецких авиакомпаний - Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Билеты по акционным ценам можно приобрести на даты вплоть до весны 2021 года.

Фото: Самолет Turkish Airlines (pixabay.com)

Где купить бюджетные авиабилеты

Распродажу начал турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Как на сайте компании, так и в приложении для мобильных телефонов, можно забронировать билеты из городов Украины по цене от 52 евро в обе стороны.

Так, на даты с декабря 2020 года по март 2021 года можно приобрести дешевые авиабилеты в Измир из Киева, а также в Стамбул – из аэропортов Харькова, Львова и Запорожья. Билеты, приобретенные до 31 декабря, можно заменить без уплаты штрафов.

До 22 ноября будет длиться распродажа дешевых билетов и у авиакомпании Turkish Airlines. Полететь в эконом-классе в Стамбул из Киева, Харькова, Одессы, Львова, Запорожья и Херсона можно от 87 евро в обе стороны. Самые дешевые билеты – из Львова и Запорожья.

По акционной цене будут продавать места на рейсы до 12 мая 2021 года.

С 18 декабря начнутся полеты в Стамбул из Львова и Одессы у авиакомпании SkyUp по цене от 35 евро в одну сторону.

Фото: Голубая мечеть в Стамбуле (pixabay.com)

Что посмотреть в Стамбуле за уикенд

Для тех, кто впервые отправляется в "столицу цивилизаций", список must see включает мечеть Султанахмет (Голубую мечеть) – главную турецкую святыню с шестью минаретами в старой части Стамбула и Айя-Софию – главный храм Византийской империи.

Также стоит увидеть дворец Топкапы – главную резиденцию правителей Османской империи до середины XIX века в историческом центре Стамбула. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также стоит посетить Гранд-базар. Это огромный торговый город с более полусотней улиц и тематических кварталов. Совместить шоппинг и развлечения можно в торговом центре со Стамбульским аквариумом. Его длина – 1,2 км, а увидеть за стеклом можно 17 тысяч морских существ.

По словам представителей туристического бизнеса, в этом сезоне огромной популярностью пользуются экскурсии в Стамбул.

"Популярны как уикенд-туры на три дня, так и недельный отдых. За это время в древнем городе можно посетить множество интересных мест. Туристы возвращаются с массой свежих впечатлений", - рассказала РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

Фото: Стамбул остается популярным у туристов в любое время года (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Стамбуле

К слову, с окончанием пляжного сезона и уменьшением потока туристов из европейских стран из-за пандемии, многие отели в Стамбуле предлагают гостям скидки на проживание до 50%.

Так, на 19-20 декабря в отеле "Ada Istanbul" в 5 минутах ходьбы до Голубой мечети, дворца Топкапы и собора Святой Софии предлагают номера "суперлюкс" с завтраками по цене 975 гривен за ночь. А в отеле "Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare" 5* можно остановиться за 2050 гривен за ночь.

К слову, для въезда в Турцию не нужно сдавать тесты, а после возвращения в Украину – не нужна самоизоляция. Согласно данным украинского Минздрава, Турция остается для нашей страны в "зеленой" зоне.

Напомним, ранее мы сравнивали цены в премиум-отелях Турции и Египта.

Также мы рассказывали о лучших экскурсиях, которые стоит посетить в Турции.