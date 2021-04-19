"В Туреччині дешевше": ціни в готелях Карпат на травневі значно зросли

Відпочинок у Карпатах на травневі свята в 2021 році може спустошити гаманці туристів, які зважаться провести довгі вихідні серед мальовничих гір.

Багато туристів, які зайнялися пошуком варіантів розміщення в Карпатах, виявилися шоковані цінами в деяких готелях.

"Яремче за 150 доларів на добу – такого не очікували. Дешевше, напевно, в Туреччину злітати", - висловлюють обурення туристи в соцмережах.

Ми перевірили, скільки коштує відпочинок в популярних локаціях Карпат в перший тиждень травня 2021 року. Виявилося, що в багатьох популярних готелях вільних місць на травневі свята майже не залишилося.

Буковель приваблює знижками

Курорт Буковель, який нещодавно оголосив про продовження сезону катання на лижах після зняття обмежень "червоної зони" в Івано-Франківській області, приваблює туристів на травневі свята знижками на проживання у готелях. При цьому на сайті booking.com простежується активне бронювання номерів на дати травневих вихідних.

Фото: Спа-готелі Буковеля пропонують знижки (booking.com)

Наприклад, у 5-зірковому готелі "Radisson Blu Resort Bukovel" зі спа-центром і критим басейном провести перший тиждень травня удвох можна за ціною 19890 гривень (2840 гривень на добу) зі сніданками.

В готелі 4* "Marion Spa" 7 ночей на двох в номері "делюкс" з доступом до спа-центру пропонують провести за ціною 15680 гривень (2240 гривень на добу) замість 19619 гривень. У вартість включені сніданки.

У спа-готелі "Tavel" 4* зі спа-центром, басейнами і саунами можна провести тиждень за ціною 12442 гривень (1777 гривень на добу) замість 15193 гривень в номері "superior junior suite twin with spa access".

Ексклюзивний відпочинок: скільки коштує житло преміум-сегмента

"Romantik SPA Hotel" 4* у Яремче з харчуванням "все включено" пропонує провести перший тиждень травня за ціною 34685 гривень за двох (4955 гривень на добу) у двомісному номері з балконом доступом до спа-центру. Провести 7 ночей в такому ж номері одному обійдеться у 26985 гривень. Якщо відпочивати в напівлюксі – 48685 гривень. До речі, вже в середині травня проживання подешевшає – доба обійдеться від 4405 гривень.

Фото: В Яремче можна відпочити в готелі з басейнами (booking.com)

Приголомшливими краєвидами на гори можна милуватися в селі Яблуниця поруч з Ворохтою. У комплексі "Charlton Estate" можна оселитися в покращеному шале для 3 осіб за 119000 гривень за тиждень (29750 гривень на добу). У комплексі є два басейни і спа-центр.

Поруч зі Славським можна усамітнитися в горах в готелі в скандинавському стилі Black Rock Mountain Retreat 4* на схилі гори Тростян. Дістатися до нього можна позашляховиком. Це будинок з двома спальнями, в якому можна розміститися вчотирьох. Удвох проживання обійдеться 5622 гривень за ніч зі сніданками (знижка з 6380 гривень).

В комплексі "Глемпінг Едельвейс" (село Орявчик Львівської області) – це номери в наметах і прозорих куполах - милуватися краєвидами гір можна за 3600 гривень на добу в двомісному сімейному номері. У вартість проживання включений сніданок. В середині травня номер можна буде зайняти за 3300 гривень на добу.

Фото: У багатьох ексклюзивних готелях місць майже не залишилося (booking.com)

Курорти з водолікуванням: скільки коштує відпочинок

У Трускавці можна поєднати відпочинок із оздоровленням мінеральною водою. У спа-готелі "Mirotel" 5* провести відпустку чи вихідні можна за ціною 3730 гривень за ніч у номері-стандарт на двох зі сніданками. У квітні такий самий номер коштує 3560 гривень.

Поніжитися в термальних басейнах Закарпаття можна в селі Косонь. Тиждень проживання в курортному готелі "Ivancso Birtok" з 5 басейнами і сауною в двомісному номері обійдеться від 42000 гривень (6000 гривень на добу) з триразовим харчуванням.

Фото: Варіант розміщення в селі Косонь (booking.com)

До речі, бюджетно відпочити в Карпатах також можливо. Наприклад, в Яремче можна знайти розміщення від 450 гривень в кімнаті в приватному секторі або маленький котедж за цю ціну. У Трускавці можна арендувати будинок за 600 гривень на добу.

Раніше ми писали, що деякі українські курорти на морі вже порівнялися в цінах з іноземними. Пропонуємо почитати, що буде з цінами на житло на Азовському морі влітку.

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