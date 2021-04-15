Бодрум або Арабатка: що буде з цінами на пляжний відпочинок у новому сезоні

Яку вартість на проживання в готелях анонсують навесні

Напередодні нового курортного сезону і поїздок на море питанням цін на відпочинок багато хто задається ще навесні. Як відомо, якщо забронювати житло за кілька місяців до приїзду, можна істотно заощадити. Таке правило діє як для відпочинку на морі в Україні, так і за кордоном.

Багато в чому ціни будуть залежати від місця розташування готелю й від пори року. Вартість готелів навіть у період пандемії залежить від сезону та попиту, розповідає РБК-Україна тревел-журналіст та мандрівниця Ірина Савіна.

За її словами, у Туреччині в серпні та вересні минулого року ціни були вищі, ніж на початку липня, коли тільки відкрилося авіасполучення і перші туристи полетіли на відпочинок.

Курорти Херсонської області були дорожчі за турецькі

"На відміну від Туреччини, вартість проживання в українських готелях на чорноморському узбережжі в липні 2020 року була часто не на користь того, щоб вибрати відпочинок в Україні. А з появою недорогих рейсів в Даламан багато самостійні мандрівники задумалися над тим, а чи варто платити більше на своїх морях", - пояснює вона.

Минулого року вона також порівнювала ціни в приватних готелях на Арабатській стрілці з аналогічними типами проживання в Туреччині.

"Наприклад, у Фетхіє і Бодрумі (це не all-inclusive, а готелі на базі сніданків). Туреччина вигравала за ціною та рівнем сервісу. Мій особистий приклад: за станом на початок липня ціна в готелях Генічеської Гірки в Херсонській області – 60 євро зі сніданком на добу за двох. А в Каші, Олюденізі на Лікійському узбережжі - 25-35 євро", - зазначає вона.

Фото: Торік ціни на відпочинок у деяких готелях Олюденізу (Туреччина), були більш низькими, ніж у Херсонській області (pixabay.com)

У тому випадку її вибір припав на Туреччину. Мандрівниця пояснює це тим, що до вигідних турецьких цінам та сервісу додалися історичні, природні пам'ятки та чисте блакитне море.

"Як буде у цьому сезоні – подивимося. Принаймні, не думаю, що до закінчення пандемії варто сподіватися на те, що ми позбавимося статті витрат для подорожі за кордон – ПЛР-тестування. Схоже, вони з нами надовго", - резюмує вона.

Які будуть ціни на морі влітку 2021 року

Раніше РБК-Україна вже повідомляло, що ще перед початком сезону відпочинку на морі ціни на деяких курортах в Україні зрівнялися з аналогічними ціновими пропозиціями в Грузії. Про таку тенденцію в ціновій політиці почали повідомляти профільні спільноти ще в березні – за пару місяців до старту сезону.

Наприклад, в Travel Press Club відзначили, що вартість проживання в деяких кращих резорт-готелях Херсонщини цього літа наближаються до рівня готелів 5* в грузинському місті Батумі.

"Для порівняння, 2600-3000 гривень за добу в готелях без офіційних "зірок", але зі шведським столом в Україні. І 3080 гривень на добу зі сніданком в Radisson Blu Batumi 5* і 3400 грн - у Hilton Batumi. Це актуальні ціни на середину червня", - наводять приклади у спільноті.

Фото: Нерідко ціни на готелі в Туреччині нижчі, але при цьому у вартість не входить переліт, ПЛР тести на в'їзд та для повернення в Україну (booking.com)

Крім того, в комплексі "Дольче Віта" у Залізному порту тиждень проживання з триразовим харчуванням обійдеться в 16100 гривень (2300 грн в добу) в покращеному двомісному номері. Приблизно такі ж ціни - у приватних готельних будиночках біля моря в Генгірці. Так, номер-студіо з двоспальним ліжком, міні-кухнею і кондиціонером в готелі "Arabatka" зі сніданками обійдеться в 18515 гривень (2645 грн на добу).

Водночас сертифікований гід і засновник туристичного порталу "НА МОРЕ" Олексій Войцеховський зазначає, що такі ціни – не якась нова тенденція. Так було завжди, говорить він. І додає, що номери в готелях Херсонській області на літо активно бронювали ще у березні.

"В цілому так було завжди. Ситуація з цінами в новому сезоні не змінилася і не зміниться. Але це не означає, що всі поїдуть в Грузію. Наші готелі на морському узбережжі влітку в Україні однозначно будуть завантажені. До того ж, при цінах на готелі у Грузії та інших країнах не згадується вартість перельоту туди й назад, вартість кількох ПЛР-тестів, які доведеться здавати в країні. Думаю, через вимоги до в'їзду в різних країнах багато туристів все ж оберуть українські курорти", - говорить він.

Однак на морському узбережжі регіону є і пропозиції з не такими високими цінами. Є чимало готелів, де вартість проживання більш вигідна. А згадані вище ціни – це пропозиції від кращих готелів області, каже експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто поїхати на Арабатську Стрілку на травневі свята.

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