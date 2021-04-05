У гонитві за "зірками": як вибрати готель для мандрівок по Україні

Навіщо потрібні готелям категорії та як туристу не помилитися у виборі

Нещодавно в Україні відновився процес присвоєння готелям зірок. Раніше за видачу категорій готелям відповідало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Коли в березні минулого року створили Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ), цю функцію передали їм. Але через пандемію та інших фактори комісія досить надовго припинила роботу.

У Держтуризмі кажуть, що у вимогах до готелів багато норм давно застаріли. Наприклад, в лобі готелю має стояти телефонна будка, а в номері - підключена радіоточка. За словами очільниці відомства Мар'яни Олеськів, зараз розробляють нові вимоги: хочуть прибрати застарілі пункти, існуючі ще з СРСР, і усунути деякі невідповідності в законодавстві.

Тим часом навесні цього року комісія відновила роботу: одним готелям відмовили у присвоєнні зірок, а інші отримали бажаний "зірковий" статус. Чим важливі українським готелям зірки, чому їх наявність не завжди означає якість, і що варто знати туристам при виборі готелю - у матеріалі.

Як дають зірки готелям

Перше засідання Комісії зі встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) при ДАРТ відбулося 16 березня. Потім пройшло ще кілька засідань.

Є чіткі критерії, які визначають "зірковість" готелю. Спочатку готель оцінюють органи стандартизації та сертифікації, потім вони висилають свої висновки спеціальній комісії, говорить РБК-Україна голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

"Ми цей документ розглядаємо, кожен член комісії вивчає інформацію, виписує свої питання. Іноді не вистачає низки підтверджень. Наприклад, заявляється, що в готелі є спортзал та басейн, а за наданими фото ми цього не бачимо. Тоді об'єктивно оцінити готель не можна, і комісія запитує додаткові дані", - пояснює вона.

Фото: З 45 поданих заявок 23 готелям підтвердили їх запити на присвоєння зірок, ще чотирьом - відмовили, інші відправили на доопрацювання (booking.com)

За словами Мар'яни Олеськів, близько половини готелів, що подали заявки - нові, а інша частина - ті, що працюють в Україні вже давно. За результатами трьох засідань, вже розглянуто 45 заявок. З них 23 готелям підтвердили їх запити на присвоєння зірок, ще чотирьом відмовили, а інші - відправили на доопрацювання документації, зазначила глава відомства.

Норми з минулого: телефонна будка та гумовий килимок

До недавнього часу жоден готель не міг подати документи або підтвердити присвоєння категорії, оскільки не була зібрана комісія для подібної процедури, говорить РБК-Україна консультант у сфері гостинності та керівник відділу продажів і маркетингу готелю Premier Hotel Odesa Ілона Ремигайло. За її словами, готелі почали знову подавати заявки на зірки ще й тому, щоб отримати дозвіл на роботу грального бізнесу.

"Готелі рівня 4-5 зірок зараз активно проходять сертифікацію, оскільки хочуть оформити документи на казино та ігрові автомати. Без категорії тут ніяк. Європейські гості (ми вже й забули, як вони виглядають!) вірять в зірки та вибирають готель, чітко розуміючи, що їх буде чекати. Такий гість вимогливий по праву", - говорить вона.

Все ж "зірковість" в Україні - добровільна. Але готель не має права заявляти про неї, не маючи на те підстав:

"Це порушує права основного споживача - гостя. І, безумовно, гостро стоїть питання про недобросовісну конкуренцію. Онлайн-ресурси продажу готельних номерів в основному не вимагають підтвердження наявності категорії. Тому багато готелів, користуючись цією опцією, вводять в оману гостей", говорить Ілона Ремигайло.

Фото: Готель не має права заявляти про свою "зірковість", не маючи на те підстав (booking.com)

У вимогах до готелів залишилися старі норми типу обов'язкової наявності ковпака на телефоні в номері. Багато хто навіть не знає, як це виглядає, і просто заради інтересу дивляться фото такого ковпака в інтернеті, говорить РБК-Україна власник одного з готелів.

Проте співвласник спа-готелю "Шишкінн" Едуард Дружбін вважає, що такі протиріччя і старі норми значних труднощів готелям на практиці поки не приносять.

"Можливо, будуть труднощі, коли у категоризації буде проставлена кінцева дата. Ось тоді всі будуть поспішати. Сьогодні нічого не заважає місцях розміщення без категоризації ввести діяльність. Так, норми старі. Що стосується ковпака для телефону - не чув. Але наявність радіоточки для оголошення тривоги по радіо все ще має бути. Також є дивна вимога - гумовий килимок перед душовою кабіною, хоча в реальному житті це джерело антисанітарії", - говорить він.

Відновлення роботи комісії по встановленню зірковості для засобів розміщення - позитивний сигнал, вважає туристичний експерт і засновник ресурсу "Турінформ Закарпаття" Олександр Коваль.

Фото: Часто готелі вибирають не за зірками, а за авторським підходом та оригінальним форматом (shishkinn.com)

"В останні роки поняття "зірковості" готелю було розмитим. Показник зірок часто використовують як інструмент для досягнення маркетингових цілей і підвищення привабливості готелю. Ми всі розуміємо, що на цей період зірковість в Україні потрібна, що б там розмістити заклади грального бізнесу. Тобто, в нинішніх умовах ми говоримо про зірковість скоріше з метою розміщення там казино або залів ігрових автоматів, аніж для підвищення рівня сервісу та якості послуг", - говорить він.

"Туристи в Україні рідко звертають увагу на зірки"

Засновник туроператора "Відвідай" Ігор Губіліт вважає, що "зірковість" готелів потрібна. Хоча додає, що у виборі готелів орієнтується в основному на відгуки самих туристів.

"Зірковість має бути. І добре, що вона вводиться. Але нашій компанії швидше важливі не так зірки, як оцінки в анкетах і відгуки наших клієнтів. На них ми й орієнтуємося", - говорить він.

На "зірковість" готелів уваги в Україні мало звертає, каже директор турфірми Taistra Travel Наталія Горбачова.

Фото: Туристи в Україні все частіше звертають увагу на колорит і оригінальність готелю (shishkinn.com)

"Швидше шукають атмосферні локації, цікаві за своїм колоритом. Ми рекомендуємо готелі, виходячи з особистого досвіду. Раз або двічі на рік виїжджаємо з чоловіком на розвідку нових варіантів і їздимо до старих друзів. "Зірковість" - це важливий момент для великих резортів і готелів на морських курортах, де турист знаходиться від 1 до 3 тижнів, а то й більше. Також - коли туристи летять на зимівлю в теплу країну і працюють дистанційно", - вважає вона.

А ось для вікендів туристи все більше вибирають незвичайні готелі, з оригінальним дизайном. Або - якщо з ним пов'язана цікава історія, легенда. Це туристи цінують, і багато хто хоче повернутися туди на відпочинок знову, каже вона.

"Велику роль відіграє гостинний керуючий готелем, який сам зустрічає туриста. Гості цінують і локації у відокремлених місцях, де можна побути в тиші, що особливо актуально в час пандемії", - говорить Наталія Горбачова.

Фото: "Зірки" важливі для резорт і спа-готелів на морі, де туристи залишаються на три тижні та довше (booking.com)

У більшості заявлені зірки на сайтах не підтверджені, й такого підтвердження не вимагається, каже Едуард Дружбін. "Навіть booking не вимагає надання підтвердження відповідності певній зірковості", - відзначає він.

Як вибрати готель, подорожуючи по Україні?

Власник одного з готельних комплексів каже, що нерідко готелі приписують собі неіснуючі зірки, щоб отримати лояльність гостей з-за кордону. До того ж, заявлені "п'ять зірок" не означають, що сервіс там краще, ніж у готелях нижчої категорії.

На прохання РБК-Україна засновник "Турінформ Закарпаття" Олександр Коваль перераховує поради, як вибрати готель для мандрівок Україною.

Зверніть увагу на репутацію готелю, його історію. Детальніше почитайте, які саме послуги він пропонує;

На багатьох сайтах бронювання є відгуки гостей. Вони теж багато чого можуть розповісти;

Онлайн-карти теж дають можливість почитати відгуки. Але звертайте увагу на те, що пишуть в середньому більшість гостей. Перевіряйте, який у них рейтинг, що б уникнути коментарів з наклепом;

Фото: Відгуки про готелі можна знайти q на Google-картах (booking.com)

Звертайте увагу на бренд або мережу готелю, рік побудови чи капітального ремонту, зручності в номерах, наявність тих чи інших послуг.

Варто перевірити як загальну кількість номерів, так і площу номера, адже це нам може дати відповідь на питання комфортності, тиші й спокою.

Особливо враховуєте відстань від автошляху, чи є бар'єри (простір, дерева), які знижують шум: ви ж навряд чи захочете слухати шум автівки. До речі, на фото вікна можна побачити стан самих вікон, зрозуміти, чи є там протимоскітна сітка. Так, це дрібні деталі, але вони важливі для вашого комфорту;

Ключовий рада - ніколи не приймати рішення тільки за одним з показників. Комплексну оцінку дасть тільки ряд факторів. Буває так, що може бути гарне фото, а насправді реальність зовсім інша.

Фото: Одна із головних порад - не варто вибирати готель тільки за одним з показників. Краще оцінювати все в комплексі (zaluzhany.com.ua)

Є сенс подивитися на місце розташування готелю відносно центру міста, рекреаційних зон, історико-культурних пам'яток. Все це підтверджує обґрунтування вартості;

У контексті оплати в інтернеті слід звернути увагу на підтвердження готелем факту бронювання номера та оплати. Уточніть, чи враховується готельний збір.

Буває так, що на сайтах онлайн-бронювання немає вільних місць. Але це не означає, що місць немає в інших готелях поруч. Тому рекомендую продзвонити й інші готелі регіону. Також відсутність місць на онлайн-сервісах не означає, що місць немає у самому готелі. Варто перевірити цю інформацію на його сайті.

Нагадаємо, ми писали, де можна вибрати найбільш незвичні готелі для подорожі після пандемії.

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