"В Турции дешевле": цены в отелях Карпат на майские значительно выросли

Отдых в Карпатах на майские праздники в 2021 году может опустошить кошельки туристов, которые решатся провести длинные выходные среди живописных гор.

Многие туристы, которые занялись поиском вариантов размещения в Карпатах, оказались шокированы ценами в некоторых отелях.

"Яремче за 150 долларов в сутки – такого не ожидали. Дешевле, наверное, в Турцию слетать", - высказывают возмущение туристы в соцсетях.

Мы проверили, сколько стоит отдых в популярных локациях Карпат в первую неделю мая 2021 года. Оказалось, что во многих популярных отелях свободных мест на майские праздники почти не осталось.

Буковель привлекает скидками

Курорт Буковель, который недавно объявил о продолжении сезона катания на лыжах после снятия ограничений "красной зоны" в Ивано-Франковской области, привлекает туристов на майские праздники скидками на проживание в отелях. При этом на сайте booking.com прослеживается активное бронирование номеров на даты майских выходных.

Фото: Спа-отели Буковеля предлагают скидки (booking.com)

Например, в 5-звездочном отеле "Radisson Blu Resort Bukovel" со спа-центром и крытым бассейном провести первую неделю мая вдвоем можно по цене 19890 гривен (2840 гривен в сутки) с завтраками.

В отеле 4* "Marion Spa" 7 ночей на двоих в номере "делюкс" с доступом в спа-центр предлагают провести по цене 15680 гривен (2240 гривен в сутки) вместо 19619 гривен. В стоимость включены завтраки.

В спа-отеле "Tavel" 4* со спа-центром, бассейнами и саунами можно провести неделю по цене 12442 гривен (1777 гривен в сутки) вместо 15193 гривен в номере "superior junior suite twin with spa access".

Эксклюзивный отдых: сколько стоит жилье премиум-сегмента

"Romantik SPA Hotel" 4* в Яремче с питанием "все включено" предлагает провести первую неделю мая по цене 34685 гривен за двоих (4955 гривен в сутки) в двухместном номере с балконом и доступом в спа-центр. Провести 7 ночей в таком же номере одному обойдется в 26985 гривен. Если отдыхать в полулюксе – 48685 гривен. К слову, уже в середине мая проживание подешевеет – сутки обойдутся от 4405 гривен.

Фото: В Яремче можно отдохнуть в отелях с бассейнами (booking.com)

Ошеломляющими видами на горы можно любоваться в селе Яблуниця рядом с Ворохтой. В комплексе "Charlton Estate" можно поселиться в улучшенном шале для 3 человек за 119000 гривен за неделю (29750 гривен в сутки). В комплексе есть два бассейна и спа-центр.

Рядом со Славским можно уединиться в горах в отеле в скандинавском стиле Black Rock Mountain Retreat 4* на склоне горы Тростян. Добраться к нему можно на внедорожниках. Это дом с двумя спальнями, в котором можно разместиться вчетвером. Вдвоем проживание обойдется в 5622 гривен за ночь с завтраками (скидка с 6380 гривен).

В комплексе "Глэмпинг Эдельвейс" (село Орявчик Львовской области) – это номера в шатрах и прозрачных куполах - любоваться видами гор можно за 3600 гривен в сутки в двухместном семейном номере. В стоимость проживания включен завтрак. В середине мая номер можно будет занять за 3300 гривен в сутки.

Фото: Во многих эксклюзивных отелях мест почти не осталось (booking.com)

Курорты с водолечением: сколько стоит отдых

В Трускавце можно совместить отдых с оздоровлением минеральной водой. В спа-отеле "Mirotel" 5* провести отпуск или выходные можно по цене 3730 гривен за ночь в номере-стандарт на двоих с завтраками. В апреле такой же номер стоит 3560 гривен.

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Понежиться в термальных бассейнах Закарпатья можно в селе Косонь. Неделя проживания в курортном отеле "Ivancso Birtok" с 5 бассейнами и сауной в двухместном номере обойдется от 42000 гривен (6000 гривен в сутки) с трехразовым питанием.

Фото: Вариант размещения в селе Косонь (booking.com)

К слову, отдохнуть бюджетно в Карпатах также возможно. Например, в Яремче можно найти размещение от 450 гривен в комнате в частном секторе или маленький коттедж за эту цену. В Трускавце можно снять дом за 600 гривен в сутки.

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