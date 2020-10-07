"Черги туристів": поради тим, хто повертається з країн "червоної" зони

Після приїзду з країн, які Україна внесла до "червоної" зони, доведеться відправитися на двотижневу самоізоляцію. Достроково завершити самоізоляцію можна, якщо протягом 24 годин зробити тест на COVID-19.

Контроль за дотриманням цих правил відбувається за допомогою мобільного додатку "Дій вдома". Його потрібно активувати в аеропорту, а видалити можна тільки при підтвердженні того, що його користувач здоровий.

Киянка Аліна Вірстюк на своїй сторінці у Facebook поділилася порадами про те, як діяти після повернення в Україну з країн "червоної зони". Вона розповіла про помилки, про які туристів не попереджають, але яких можна уникнути.

Коли використовувати додаток "Дій вдома"

В першу чергу Аліна Вірстюк радить завантажити додаток "Дій вдома" ще до прильоту в Україну, щоб зекономити час при проходженні паспортного контролю. Тоді після приїзду або прильоту не потрібно буде, щоб прикордонники розповідали вам, як його встановлювати.

А ось активувати додаток натисканням кнопки "Прикордонник перевірив" в його присутності.

"Далі у вас є 24 години, щоб дістатися до місця самоізоляції. За цей час цілком можливо поміняти три автобуси, дві гілки метро, два поїзди і поїхати кудись в Красний Луч Луганської області (добре, якщо з відсутністю коронавіруса)", - пише киянка.

Фото: Завантажити додаток "Дій вдома" варто ще до прильоту в Україну (РБК-Україна)

Далі у туриста є два варіанти: залишитися вдома на самоізоляції або здати тест. Більшість людей вибирають другий варіант і здають тест прямо в аеропорту.

"Не натискайте "Я прибув до місця самоізоляції" до того, як здасте тест. Зробіть це після тесту, коли будете вдома. Тому що потім вас будуть діставати запитами зробити фото, кліпнути очима – і зробити це протягом 15 хвилин після сповіщення. А сповіщення не буде! Ні звукового, ні екранного. Просто потрібно буде тримати телефон при собі і перевіряти", - застерігає Аліна Вірстюк.

Як здавати тест

Дівчина радить не здавати тест в аеропорту через те, що там у лабораторіях одночасно збираються великі черги туристів.

"Не здавайте тест в аеропорту, якщо не хочете, щоб тисяча людей, які не вміють сховати свій ніс під маску, дихали вам в потилицю", - радить киянка.

Також Аліна Вирстюк дала кілька порад про те, як вибрати лабораторію:

- Перевіряйте, чи лабораторія, в якій ви зібралися робити тест, верифікована Центром громадського здоров'я. В іншому випадку навіть при негативному результаті тесту вас не звільнять від самоізоляції через "Дій вдома". Список лабораторій можна подивитися на сайті програми та вибрати за ціною/терміном виконання.

- Ті, хто не готовий платити більше 2000 гривень за тест, можуть знайти серед лабораторій дешевше. "Я знайшла за 715 гривень в 2 хвилинах від дому", - додає вона.

- Прийдіть після обіду, якщо вам не терміново. Тоді практично немає черг. "Здавши тест після 14 годин напередодні, на наступний день о 17:00 система звільнила мене від самоізоляції".

- "Якщо прийдете вранці, то зіткнетеся з тим, що вже о 6 ранку вишикується жива черга, до 7:30 люди будуть дихати в потилицю. Однак, якщо здати тест до 12:00 (а в деяких відділеннях – до 9:00), то вже ввечері буде результат", - зазначає дівчина. Фото: Не можна підтверджувати початок самоізоляції в аеропорту (РБК-Україна)

Типові помилки

Туристи, які приїжджають в Україну з відпусток та інших поїздок, часто роблять помилки при користуванні додатком "Дій вдома". Про це РБК-Україна розповів Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".

"Одна з основних помилок, які показала практика, - люди часто підтверджують початок самоізоляції одразу ж на кордоні або в аеропорту. Замість того, щоб зробити це вдома", - підкреслив Євген Горбачов.

У подібних випадках бувало, коли людина приїжджала додому і потім намагалася підтвердити своє місцезнаходження, то система автоматично порівнювала його з еталонною точкою в аеропорту і не брала підтвердження.

Ще одна поширена помилка, яку чинили люди, перебуваючи на самоізоляції - робили фото в масках, після чого система не могла ці фото розпізнати.

"Нейронна мережа не може розпізнати в такому випадку особу користувача. І люди дуже часто не розуміли, чому їхні фото не приймає система", - уточнив Євген Горбачов.

Незважаючи на помилки подорожуючих і недосконалість системи самоізоляції, відмовлятися від поїздок не варто. Досить вивчити інформацію про карантинні обмеження перед вильотом і дотримуватися правил.

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