Фото в масках: названі помилки, які часто допускають туристи після відпустки

Фото: Туристка в аеропорту (freepik.com)

Розробники "Дій вдома" пояснили тонкощі користування додатком

Туристи, які приїжджають в Україну з відпусток та інших поїздок, часто допускають помилки при користуванні додатком "Дій вдома". Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".

Представник відомства перерахував основні помилки, які допускають туристи.

"Одна з основних тенденцій і одночасно помилок, які показала практика, - люди часто підтверджують початок самоізоляції одразу ж на кордоні або в аеропорту. Замість того щоб зробити це вдома", - підкреслив Євген Горбачов.

За його словами, ця тенденція істотно і часто "ламала" процес. Адже виходило, що коли людина приїжджала додому і потім намагалася підтвердити своє місцезнаходження, то система автоматично порівнювала його з еталонною точкою, яку спочатку вказали в аеропорту.

"Так виникали проблеми, коли людина фізично перебуває вдома, але підтвердження система не дає, оскільки еталонна точка була поставлена неправильно", - говорить він.

Фото: Названі основні помилки туристів при користуванні додатком "Дій вдома" після прибуття додому (РБК-Україна)

Крім того, прибулі з країн "червоної" зони туристи допускали при користуванні додатком ще одну помилку. Люди, перебуваючи на самоізоляції, мають відправляти у систему свої фото. Але бувало, що деякі робили фото в масках, після чого система не могла ці фото розпізнати.

"Нейронна мережа не може розпізнати в такому випадку особу користувача. І люди дуже часто не розуміли, чому їх фото не приймає система", - уточнює Євген.

Він заявляє, що у ДП "Дія" вже відпрацювали систему інформування туристів, а самі прикордонники вже більш чітко і зрозуміло пояснюють людям, як слід користуватися додатком правильно.

"В цілому, варто відзначити ще одну тенденцію – люди, які серйозно ставляться до вірусу і самоізоляції, набагато рідше стикаються з подібними проблемами. Якщо у них виникають питання, то вони звертаються у службу підтримки, отримують консультацію та розв'язують проблему", - підкреслює Євген Горбачов.

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