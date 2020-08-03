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Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти правила в'їзду в Україну

Понеділок 03 серпня 2020 16:40
Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти правила в'їзду в Україну
Фото: Повернення з відпустки (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Що потрібно знати туристам при перетині кордонів

Під час карантинних обмежень українцям треба стежити не тільки за правилами в'їзду в іншу країну, але і перевіряти правила повернення назад, кажуть у Міністерстві закордонних справ.

Навіщо це потрібно робити?

МОЗ України поділяє країни на категорії відповідно до того, який рівень захворюваності на коронавірус там спостерігається. МОЗ також встановлює правила для тих, хто повертається з тієї чи іншої країни під час пандемії.

В коментарі РБК-Україна в прес-службі Державного агентства з розвитку туризму України кажуть, що МОЗ оновлює інформацію за списками "червоної" та "зеленої" зон регулярно, а сама ситуація по захворюваності в тій чи іншій країні може змінюватися протягом декількох днів або навіть частіше. Тому за такою інформацією обов'язково треба стежити.

Наприклад, так вже було з Албанією: Україна спочатку відносила країну до списку "зеленої" зони, а потім внесла її в "червоний" список. Це означало, що ті, хто повертається з відпустки в цій країні, повинні були здати тест на COVID-19 або пройти двотижневу самоізоляцію. Тобто від самоізоляції звільняються ті, хто зробить тест.

Де туристам перевіряти правила перетину кордонів?

В українській авіакомпанії SkyUp відзначають, що перед купівлею квитка завжди треба перевіряти правила в'їзду і виїзду з країни, також треба завчасно перевірити наявність у себе необхідних для цього документів.

Туристам радять переглядати правила перетину кордонів на офіційних ресурсах. Наприклад, спеціально для цих цілей створено сайт від українського Міністерства закордонних справ.

"Перед купівлею квитка перевірте правила в'їзду в країну призначення (виїзд українців за кордон, в'їзд в іноземців і українців), наявність всіх необхідних документів, включаючи Карту з контактною інформацією про пасажира для органів охорони здоров'я країни прибуття, кажуть в SkyUp.

Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти правила в'їзду в УкраїнуФото: Повернення в Україну (pixabay.com)

Також треба роздрукувати всі необхідні документи заздалегідь, оскільки в аеропорту такої можливості не буде, говорять в компанії.

Якщо пасажири прибувають в Україну з "червоної" зони, наявність довідки про антитіла до COVID-19 не звільняє від необхідності ПЛР-тестування або 14-денною домашньою самоізоляції під контролем мобільного додатку "Дій вдома" або обсервації на вибір пасажира.

Якщо турист здійснює транзитний переліт через країну "червоної зони" враховується зона країни вильоту. Якщо ж пасажир прибуває з "зеленої" зони, то для в'їзду та перебування в Україні достатньо мати поліс медичного страхування, який покриває лікування COVID-19 і перебування на обсервації.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли українці зможуть поїхати на море в Іспанію, Італію чи Грецію.

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