Збираєтеся на іноземні курорти: українцям дали важливі поради перед відпусткою

Фото: Відпочинок за кордоном (pixabay.com)

Які випадки не покриває страховка під час відпустки за кордоном

Нерідко українці їдуть за кордон, не оформивши медичну страховку. Іноді – у зв'язку з тим, що на кордоні не завжди просять пред'явити поліс та деякі інші документи, необхідні для в'їзду в країну. Але про страхування все ж треба подбати заздалегідь, особливо – під час пандемії COVID-19, кажуть РБК-Україна представники туроператора "TezTour".

Киянка Осадчук Світлана цього літа побувала у відпустці на одному з курортів Туреччини. Під час плавання в морі натрапила на гострий предмет, сильно травмувавши ногу.

"Я відразу ж сіла у таксі та доїхала до місцевої лікарні. Мені надали першу допомогу, дали рекомендації, що робити далі. Яке було моє здивування, коли з мене за це не взяли ні копійки. Страховку до відпустки я оформити не встигла, і навіть у цьому випадку допомогу мені надали безкоштовно. Але поліс я все ж тепер раджу оформлювати усім, адже не в кожній країні й не в кожному місті буде так, як сталося в моєму випадку", - розповідає вона.

Чому варто оформити страховку перед закордонною відпусткою?

Всі, хто прямує на відпочинок за кордоном, мають заздалегідь оформити страховий поліс на випадок захворюваності COVID-19, говорить РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour". Такі страхові поліси з початку пандемії стали пропонувати безліч страхових компаній.

"Єгипет такого страхування не вимагає. Але ми все-таки радимо перестрахуватися й оформити поліс", - зазначає Новіковський.

Фото: Українцям радять особливо серйозно поставитися до страхування під час пандемії (pixabay.com)

За його словами, вартість такого поліса не така висока, щоб ризикувати і їхати на відпочинок до будь-якої курортної країни без страховки. Приміром, "TezTour" вже включили поліси страхування від COVID-19 як обов'язкове для туристів при купівлі туру. Ціна за такий поліс – від 5 до 15 євро, зазначає Новіковський.

Навіть якщо країна, в яку ви їдете на відпочинок, не потребує оформлення поліса, його все ж варто замовити, відзначають нам у страхових компаніях. Страхування з покриттям медичних витрат під час поїздки за кордон туристи можуть оформити на період від 1 доби до 365 днів (цілий рік). Але страховка діє стільки, скільки днів турист перебуває в поїздці.

Куди звертатися, якщо потрібна допомога?

За даними туркомпанії Piligrim, при настанні страхового випадку туристу треба якомога швидше (до 24 годин після його настання) звернутися за номером телефону/іншими контактами, вказаними у страховому полісі, повідомивши номер свого страхового поліса, дані застрахованої особи, місцезнаходження, особисті контакти.

Також треба обов'язково документально зафіксувати настання страхового випадку.

Фото: Відпочинок за кордоном під час карантину проходить за новими правилами (pixabay.com)

Якщо під час відпочинку у туриста з'явилися підозри в тому, що він захворів, можна звернутися в службу підтримки страхової компанії, послугами якої скористався турист. Там повинні сплатити поточне лікування в клініці за кордоном, каже Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

Які випадки не покриває туристична страховка?

Туристична страховка, якщо мова йде про медичну та страховку від нещасних випадків, зазвичай не покриває лікування хронічних захворювань, які вже були підтверджені у туриста раніше. Наприклад, це можуть бути серцево-судинні захворювання, ВІЛ та інші. Також не покриває вагітність і планові операції, послуги стоматолога.

На жаль, страхова не відшкодує кошти при загостренні онкології під час поїздки, говорить РБК-Україна Олена Бойко, співзасновник туроператора Travel Professional Group.

"Подібні ситуації страхові компанії не розцінюють як ті, які підпадають під страховий випадок під час відпустки за кордоном. Але якщо турист несподівано захворів, або виникла якась інша ситуація, страхові компанії відшкодовують вартість лікування", - зазначає Олена.

Нагадаємо, раніше ми писали, де й навіщо перевіряти інформацію про в'їзд в Україну після відпустки.

Також радимо почитати про важкодоступні острови, Океанію й Антарктику очима українця.