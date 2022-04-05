Жахливі руйнування. Які літаки Антонова були знищені під час окупації у Гостомелі

В аеропорту Гостомеля були знищені і пошкоджені унікальні літаки Антонова. Відео наслідків опублікував командир екіпажу "Мрії" Дмитро Антонов.

Як виглядають літаки в Гостомелі після звільнення аеропорту, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

Літаки спалені і прошиті осколками

Командир екіпажу найбільшого літака в світі показав масштаби збитків, який заподіяли "Мрії" російські військові на основній базі "Авіаліній Антонова". На відео видно руйнування авіалайнера.

"Тут побував "русский мир". Більше ніяких речень говорити не треба. Це просто жах", - прокоментував побачене він.

Відео: Що залишилося в аеропорту "Гостомель" після окупації (YouTube.com/Dmytro Antonov)

Дмитро Антонов оглянув також ангар, де на технічному обслуговуванні знаходився "прообраз" Мрії - важкий транспортний літак Ан-124 Руслан.

Фюзеляж авіалайнера пошкоджений сотнями осколків, частина обшивки літака згоріла. Бортовий номер пошкодженого Руслана - UR-82009. Це модернізована версія літака Ан-124-100М-150. В Україні з семи Русланів у флоті "Авіаліній Антонова" тільки два мали таку модифікацію, зазначає видання.

У період військових дій в ангарі знаходилися й інші літаки - Ан-148 і Ан-28. На останньому також залишилися пробоїни від осколків.

Знищили літаки для ротації та наземну техніку

Повністю знищені літаки Ан-26 і Ан-74, які знаходилися на відкритій стоянці. Ці борти "Авіалінії Антонова" використовували для ротації екіпажів Русланів і Мрії під час зарубіжних відряджень і доставки запчастин.

Фото: Залишки літака Ан-74 (скріншот РБК-Україна/youtube.com/Дмитро Антонов)

Крім того, був пошкоджений і унікальний турбогвинтовий літак Ан-132 - найновіша розробка держпідприємства "Антонов" в єдиному екземплярі. Машина залишилася без частини крила і була побита осколками.

У найбільшого в світі турбогвинтового літака в світі Ан-22 Антей, який знаходився поруч, також є два істотних пошкодження і сліди від осколків.

Фото: Знищена техніка в аеропорту Гостомеля (t.me/dsns_telegram)

Величезної шкоди заподіяли і наземній техніці, яку використовували для роботи аеродрому. Частину техніки просто спалили, а пожежні машини розібрали на запчастини.

Головний офіс "Авіаліній Антонова" спалили перед відступом, а перед цим пограбували.

Нагадаємо, на Росію подають до суду на 3,5 млрд доларів за захоплені літаки.