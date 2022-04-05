Ужасающие разрушения. Какие самолеты Антонова были уничтожены во время оккупации в Гостомеле

В аэропорту Гостомеля были уничтожены и повреждены уникальные самолеты Антонова. Видео последствий опубликовал командир экипажа "Мрии" Дмитрий Антонов.

Как выглядят самолеты в Гостомеле после освобождения аэропорта, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Самолеты сожжены и прошиты осколками

Командир экипажа самого большого самолета в мире показал масштабы ущерба, который причинили "Мрие" российские военные на основной базе "Авиалиний Антонова". На видео видно разрушения авиалайнера.

"Здесь побывал "русский мир". Больше никаких предложений говорить не надо. Это просто ужас", - прокомментировал увиденное он.

Видео: Что осталось в аэропорту "Гостомель" после оккупации (YouTube.com/Dmytro Antonov)

Дмитрий Антонов осмотрел также ангар, где на техническом обслуживании находился "прообраз" Мрии - тяжелый транспортный самолет Ан-124 Руслан.

Фюзеляж авиалайнера поврежден сотнями осколков, часть обшивки самолета сгорела. Бортовой номер поврежденного Руслана - UR-82009. Это модернизированная версия самолета Ан-124-100М-150. В Украине из семи Русланов во флоте "Авиалиний Антонова" только два имели такую модификацию, отмечает издание.

В период военных действий в ангаре находились и другие самолеты - Ан-148 и Ан-28. На последнем также остались пробоины от осколков.

Уничтожили самолеты для ротации и наземную технику

Полностью уничтожены самолеты Ан-26 и Ан-74, которые находились на открытой стоянке. Эти борта "Авиалинии Антонова" использовали для ротации экипажей Русланов и Мрии во время зарубежных командировок и доставки запчастей.

Фото: Остатки самолета Ан-74 (скриншот РБК-Украина/youtube.com/Дмитрий Антонов)

Кроме того, был поврежден и уникальный турбовинтовой самолет Ан-132 - самая новая разработка госпредприятия "Антонов" в единственном экземпляре. Машина осталась без части крыла и была побита осколками.

У самого большого в мире турбовинтового самолета в мире Ан-22 Антей, который находился рядом, также есть два существенных повреждения и следы от осколков.

Фото: Уничтоженная техника в аэропорту Гостомеля (t.me/dsns_telegram)

Огромный ущерб причинили и наземной технике, которую использовали для работы аэродрома. Часть техники просто сожгли, а пожарные машины разобрали на запчасти.

Главный офиса "Авиалиний Антонова" сожгли перед отступлением, а перед этим ограбили.

Напомним, на Россию подают в суд на 3,5 млрд долларов за захваченные самолеты.