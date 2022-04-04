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Найбільший в історії страховий спір. На Росію подають до суду на 3,5 млрд доларів за захоплені літаки

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Понеділок 04 квітня 2022 16:35
Найбільший в історії страховий спір. На Росію подають до суду на 3,5 млрд доларів за захоплені літаки Фото: Кабіна екіпажу Boeing 777-200 (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

AerCap подає позов через втрати коштів на тлі санкцій проти країни-окупанта

Найбільший у світі лізингодавець AerCap (AER.N) подав страхове відшкодування на суму 3,5 мільярда доларів на понад 100 літаків, які застрягли в Росії після її вторгнення в Україну, створивши основу для тривалої юридичної суперечки між орендодавцями та страховиками.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зазначається, що дублінська компанія AerCap зазнала найбільшого ризику серед усіх інших лізингодавців, коли санкції Європейського Союзу змусили розірвати договори оренди з РФ. На той момент 5% флоту компанії знаходилося в Росії.

Очікується, що страхова вимога AerCap буде не тільки найбільшою серед лізингодавців, які вимагають компенсації за сотні літаків загальною вартістю до 10 мільярдів доларів, які залишилися в Росії. Це також одна з найбільших подібних претензій, коли-небудь поданих.

"Минулого тижня ми подали страховий відшкодування приблизно на 3,5 мільярда доларів щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в Росії", — сказав головний фінансовий директор компанії Пітер Юхас після публікації фінансових результатів за останні три місяці 2021 року.

Орендодавці мали розірвати діючі договори оренди в Росії через санкції, введеними Європейським Союзом.

Аналітики кажуть, що безпрецедентний характер і масштаб потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових спорів між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат.

Один із керівників у авіагалузі прогнозує "потворну битву" між лізинговою та страховою компаніями.

Юхас оцінив чисті ризики AerCap у Росії приблизно e 2,5 мільярда доларів. Ця компанія надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але вилучила і вивезла звідти тільки 22 літаки й три двигуни. Наприкінці грудня найбільший орендар літаків у світі після придбання торік конкурента GECAS, мав у своєму обліку 3701 літак, двигун і гелікоптер.

Процес затягнеться на роки. "Страхові не готові просто так взяти й сплатити"

Це може бути найбільший в історії страховий спір, оскільки страхові не готові просто так взяти й сплатити, вважає експерт у галузі авіаційного права Андрій Гук.

"Чи можна вважати ситуацію у РФ втратою літаків страховим випадком? Це не таке просте питання, як може здатись на перший погляд", - зауважує він.

Андрій Гук пояснює деякі тези:

  • Задовго до 24 лютого страхові почали виключати Україну з географічної зони страхового покриття або зменшили строк повідомлення про такі зміни зі стандартних 7 днів до 24 годин. Чи робили те саме відносно РФ?
  • Лізингодавці перед 24 лютого вимагали жорстко евакуювати літаки з України (пам'ятаєте, як одному літаку SkyUp навіть не дозволили долетіти до повітряного простору України до вторгнення?). А з РФ вимагали? Що з оцінкою ризиків там? Була як загроза війни, так і чітко погроза санкцій.
  • Чи могли лізингодавці/страхові уникнути шкоди?
  • Оскільки літаки фізично не знищені, треба доводити втрату контролю і економічну недоцільність евакуації. Тут слово експертам. Особливо буде весело якщо авіакомпанії напишуть лізингодавцям - забирайте, літачки в "Домодєдово" вас чекають, доступ є. Від невиконання умов договору страховка не діє.
  • До кого звертати регресні вимоги? До авіакомпаній чи РФ? Це може бути цікавим випадком інвестарбітражу проти РФ, оскільки дії держави є причиною loss of control повітряними суднами.

Нагадаємо, недавно в Україні арештували російські "Руслани" на 2 мільярди гривень.

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