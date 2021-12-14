Унікальні природні локації. Як зміняться популярні національні парки України наступного року

У 2022 році в національних парках України почнуть облаштовувати туристичну інфраструктуру – туристам стане зручно добиратися і комфортно відпочивати в найяскравіших природних локаціях країни.

До запуску готуються сім пілотних проектів у національних природних парках, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України у Facebook. Зазначається, що розвитком туристичної привабливості парків займатиметься держпідприємство "Україна туристична", яка підпорядковується Державному агентству розвитку туризму (ДАРТ).

"Усе ще існує проблема доступу до туристичних магнітів, зокрема, природних парків. Ми бачимо це навіть на прикладі НПП "Голосіївський". Це територія розміром 45 тис. гектарів в межах найбільш заселеної в Україні агломерації. Однак нестача базової інфраструктури не дає повноцінно користуватися рекреаційним потенціалам цього парку", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Міністр додав, що мета пілотних проектів — створити сучасні парки європейського рівня для комфортних подорожей і відпочинку туристів.

Які локації збираються упорядкувати для туристів, і яка інфраструктура там з'явиться - в матеріалі РБК-Україна.

Які природоохоронні території варто відвідати в 2022 році

Відвідування великих природних парків в Україні входить в перелік багатьох екскурсій. У тому числі тематичних: навесні користуються попитом тури на цвітіння червонокнижних рослин, а влітку - рафтинг, сплави на байдарках.

Фото: Святогірський національний парк (wikipedia.org)

До списку пропозицій пілотних проектів з розвитку локальної інфраструктури національних природних парків увійшли:

"Святі Гори". Розташований у північній частині Донецької області на території 40,5 тис. га вздовж лівого берега річки Сіверський Донець. У парку знаходяться крейдяні гори і унікальні червонокнижні рослини і тварини. Крім того - більше сотні археологічних та історичних пам'яток. "Подільські Товтри". Розташований у Хмельницькій області на території понад 200 тис.га. входить до списку ЮНЕСКО як один з масивів букових лісів Карпат та Європи. Найбільший парк України з унікальними ландшафтами – вапняковий кряж, який колись був бар'єрним рифом. "Карпатський". Розташований в Івано-Франківській області на території 47,3 тис.га. Там в горах ростуть більше тисячі видів рослин і живуть майже дві сотні тварин, багато з яких занесені до Червоної книги. Карпатський біосферний заповідник. Розташований в Закарпатській області на території 57,8 тис. га. Цікавий альпійськими луками в горах, реліктовими хвойними і буковими лісами, рідкісними тваринами і птахами, Долиною нарцисів. Майже 90% території заповідника вкриті лісами. "Голосіївський". Розташований у Києві на 4 тис.га в Голосіївському, Святошинському та Подільському районах. У парку є зони широколистяних, вільхових і хвойних лісів, каскади озер. "Сколівські Бескиди". Розташований у Львівській області на території 35,2 тис. га, охоплює басейни річок Стрий та Опір. Знаходиться в межах однойменного гірського масиву і відрізняється ландшафтами крутосхилого лісистого високогір'я. У нацпарку туристам добре відомий заповідник "Тустань". "Джарилгацький". Розташований на острові в Херсонській області, площа – 10 тис.га. На території острова ростуть півтисячі видів рослин, мешкають десятки видів ссавців і 248 тисяч птахів. Багато з яких занесені до Червоної книги. Влітку острів Джарилгач перетворюється на туристичну локацію для відпочинку в кемпінгах.

Фото: Подільські Товтри (wikipedia.org)

Що планують облаштувати в національних парках

За програмою розвитку нацпарків буде забезпечена необхідна туристична інфраструктура:

загальна навігація для туристичних локацій з визначними пам'ятками;

автомобільні дороги, зупинки, вокзали, паркінги;

маршрути з покажчиками, туристичні та еко-стежки, створені за принципом безбар'єрності;

облаштування кемпінгів і парків для трейлерів;

наявність готелів, ресторанів і кафе, магазинів, розважальних закладів.

Фото: Природний парк "Карпатський" (wikipedia.org)

Зазначається, що у 2022 році на розвиток туристичної галузі заплановано виділити понад 1,5 млрд.грн. Вони будуть спрямовані також на розвиток велотуризму, туристичної навігації та просування України так туристичного напрямку.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні запускають найдовший залізничний маршрут.

Також повідомлялося, що цього року вперше для українців стали проводити ретро-тури на вузькоколійках.