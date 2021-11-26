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В Буковель через 12 областей. В Україні запускають найдовший залізничний маршрут

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П'ятниця 26 листопада 2021 16:43
В Буковель через 12 областей. В Україні запускають найдовший залізничний маршрут Фото: Зимовий відпочинок у Карпатах (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Відстань у 1806 кілометрів пасажири подолають за 27 годин

Поїздка в Буковель на поїзді цієї зими стане доступнішою для жителів більшої кількості міст України. "Укрзалізниця" запускає найдовший маршрут - Маріуполь-Рахів, повідомляє прес-служба компанії.

Перший поїзд вирушить 13 грудня. Пасажири проїдуть через 12 областей і подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід країни.

"Це стільки ж, як між Івано-Франківськом і столицею Греції - Афінами", - пояснюють масштаб поїздки в компанії.

Відзначається, що в Закарпаття зможуть потрапити туристи з різних куточків України. Раніше ми повідомляли, що поїзд буде зупинятися на станції Татарів - найближчій до гірськолижного курорту Буковель (близько 15 км).

Що відомо про маршрут і з яких міст туристи зможуть дістатися в Закарпатті – в матеріалі РБК-Україна.

Понад добу в дорозі: розклад поїзда

Маршрут фактично охоплює всю країну - проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, з'єднує схід і захід. Це означає, що в Закарпаття зможуть дістатися пасажири з різних куточків країни, повідомляють в "Укрзалізниці".

В Буковель через 12 областей. В Україні запускають найдовший залізничний маршрут

Фото: Поїзд на Закарпаття поїде через всю країну (unsplash.com/anatolii-nesterov)

Найдовший поїзд №5/6 Маріуполь – Рахів згідно з розкладом буде їхати через всю країну 27 годин 34 хвилини. Наприклад, виїжджати з Маріуполя пасажири будуть о 8:08, а прибувати об 11:42 наступного дня. В Яремче поїзд зупинятиметься о 9:23, в Татарові – о 9:51. До цього вранці можна буде вийти на станціях Львів та Івано-Франківськ.

Чим цікаві локації Карпат за маршрутом поїзда

Зупинки поїзда організовані на станціях, які знаходяться поблизу від основних "туристичних магнітів" регіону. Серед місць, куди можна дістатися, виявилися цікаві й мальовничі місця.

Приміром:

  • Яремче та Татарів - найближчі до Буковеля станції;
  • Ворохта - відома маршрутами в гори, катанням на лижах і віадуками;
  • Ясіня - селище поблизу найвисокогірнішого курорту Драгобрат;
  • Кваси - місце початку маршрутів до вершин Говерла і Петрос, по масиву Горгани;
  • Рахів - найвисокогірніше місто України з водоспадами, джерелами і рідкісними деревами.

В Буковель через 12 областей. В Україні запускають найдовший залізничний маршрут

Фото: Краєвид на схили в Буковелі (unsplash.com/thomas-beckett)

Які ціни на поїзд з Маріуполя до Рахова

Судячи з системи бронювання на сайті "Укрзалізниці", чимало квитків на поїзд у грудні вже продані.

Вартість проїзду за маршрутом така:

  1. Від 417 гривень за місце в плацкартному вагоні;
  2. Від 1137 гривень - за місце в купе;
  3. Від 2824 гривень - за квиток в "люксі".

"Така поїздка досі була можлива тільки з пересадкою через Львів", - експерт

В Україні існують логістичні проблеми, що ускладнюють розвиток туристичної сфери, і це давно відомий факт, нагадує в коментарі РБК-Україна автор влогу "залізні магістралі" Олег Васильєв.

"В останні роки цю прогалину потроху почали виправляти за допомогою розширення маршрутної мережі "Укрзалізниці". Якщо говорити об'єктивно, то роботи в цьому напрямку - непочатий край. Мова йде не тільки про прямі потяги. Наприклад, незручний розклад відсіває частину пасажирів, які йдуть до автоперевізників", - звертає увагу він.

В Буковель через 12 областей. В Україні запускають найдовший залізничний маршрутФото: Залізнична станція у Львові (unsplash.com/viktor-bystrov)

За словами Васильєва, в Україні багато працювати потрібно ще над однією ланкою якісної логістики - транспортними хабами:

"Це коли на вузловій станції пасажир може змінити напрямок, пересівши на інший поїзд з мінімальним часом очікування. У грудні 2021 року "УЗ" запустить новий поїзд № 005/006 Маріуполь-Рахів. Це буде найдовший маршрут поїзда в Україні - 1806 кілометрів. Обіцяють, що склад буде сформований з найновіших вагонів".

Із запуском поїзда жителі Маріуполя, Запоріжжя, Дніпра зможуть без пересадок поїхати в Яремче, Ворохту і Рахів, говорить він.

"Сьогодні така поїздка можлива тільки через Львів, де потрібно пересідати на інший поїзд о 6 годині ранку. З появою прямого поїзда подорож в гори й назад стане більш комфортною", - вважає експерт.

Нагадавши, "Укрзалізниця" запускає 24 швидкісних потяги: стали відомі дата і маршрути.

Тим часом ми писали, як змінилася вартість відпочинку в Карпатах напередодні сезону.

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