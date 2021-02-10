Українці побили рекорд: попит на острівний відпочинок істотно зріс

На Шрі-Ланці порахували туристів, що прибули на відпочинок у 2021 році. За даними державного офісу з просування туризму, з 21 січня острівна країна прийняла 1635 іноземних гостей. Туристи відпочивали на острові в рамках концепції "біобульбашки", яка обмежує контакти з місевим населенням, повідомляє economynext.com.

Якщо у 2020 році до закриття аеропортів у березні Шрі-Ланка прийняла 507 тисяч туристів, більшість з яких прибули з Китаю та Індії, то в січні 2021 року в першу п'ятірку туристичних ринків увійшли Україна, Білорусь, Китай, РФ та Німеччина. Також на Шрі-Ланці встигли відпочити мандрівники з Нідерландів, Канади, Індії, Мальдівських островів і США.

Втім, українці в 2021 році встановили своєрідний рекорд - на курортах Шрі-Ланки наших співгромадян було більше за всіх – 86,8% (1460 туристів) після відкриття неба 21 січня через майже 9 місяців локдауна.

Перших туристів острів прийняв ще до нового року – 28 грудня 2020 року. Перші чартери з України повезли туристів на курорт в рамках пілотного проекту, який дозволив почати реалізацію плану щодо відновлення туристичного сектору. Відтоді на таких умовах Шрі-Ланку відвідали 8500 українців.

Фото: Пам'ятка Шрі-Ланки (pixabay.com)

Правила відвідування країни

Міністерство туризму Шрі-Ланки в рамках плану з відновлення туризму в умовах пандемії ввело формат "біобульбашки", за яким іноземці обмежуються від контактів з місцевим населенням, а відпочинок обмежувався територією готелю і груповими екскурсіями з "ліцензованими" гідами лише у визначених владою локаціях.

Для в'їзду на територію Шрі-Ланки іноземцям потрібно зробити 2 ПЛР-тести. Перший — не раніше 72 годин до вильоту з України, а другий – вже на місці, при реєстрації в одному з 55 сертифікованих готелів. Вартість – 40 доларів. Дітям до 12 років тести не потрібні.



Ті туристи, у кого тести виявляться негативними, можуть відпочивати на пляжі і території готелю. Якщо тест виявиться позитивним, а таке вже не раз траплялося – мандрівник залишається на обсервації в одному з готелів, де частина номерів відведені під "ковід".

Також місцева влада визначили список місць для екскурсій пам'яток і природних парків, які туристи можуть поїхати в межах контрольованих коридорів. У перші ж тижні перебування на курортному острові українці примудрилися організувати "нелегальні" екскурсії, не узгоджені з владою.

Місцева влада склала перелік пам'яток, які дозволені для відвідування іноземними громадянами у межах контрольованих коридорів.

Фото: Пляжі на Шрі-Ланці (pixabay.com)

"Запити надходять кожен день"

Незважаючи на суворі правила для туристів, попит на відпочинок на Шрі-Ланці зростає, відзначають експерти туристичного ринку.

"Наші туристи, любителі Шрі-Ланки, стали дуже активно запитувати про відпочинок на улюблених курортах. Деяких клієнтів зупиняє необхідність складання декількох ПЛР-тестів. Незважаючи на це, запити по даному напрямку надходять щодня", - розповів Олексій Тітлянов, директор туристичного агентства Bronix.

За його словами, нещодавно влада Шрі-Ланки повідомила про скасування обов'язкового тестування після 5 днів перебування у готелі – послаблення вимог посприяє більшого напливу вітчизняних туристів на ланкійські курорти. Також після повернення в Україну немає необхідності встановлювати програму "Дій вдома", щоб завантажити результати ПЛР-тесту або самоізолюватися. Шрі-Ланка завдяки низькому рівню захворюваності потрапляє в "зелену зону" українського МОЗ.

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Фото: Варіанти турів на Шрі-Ланку (скріншот РБК-Україна)

До речі, побічно на попит вказує і вартість турів, які зараз пропонують туроператори. Якщо у другій половині січня "гарячі" тури на 10 ночей пропонували за ціною від 380 євро з людини за 9 ночей, то в середині лютого вартість зросла в два рази – від 836 євро з одного за 12 ночей.

Нагадаємо, ми писали, що популярність турів на Мальдіви зросла в лютому.

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