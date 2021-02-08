Ціни значно знизилися: зріс попит на путівки у ще одну країну

Змінилися правила відпочинку на екзотичних островах

Днями Мальдівська республіка потрапила в "червону" зону за рівнем захворюваності COVID-19 щодо статистики МОЗ України. Для туристів це означає додатковий ПЛР-тест після повернення додому.

І хоча офіційні коронавирусні цифри на Мальдівах (245,7) вище українських (142,3), наших туристів вони навряд чи злякають. Експерти туристичного бізнесу відзначають – інтерес українців до екзотичних островів рекордно зростає.

Правила на курорті

Туристам перед поїздкою у відпустку на Мальдіви необхідно зробити ПЛР-тест за 96 годин до вильоту. Сертифікат необхідно буде пред'явити з печаткою.

Для пасажирів, які летять на курорт не прямими рейсами, а транзитом через Дубай, попросять при посадці пред'явити ПЛР-тест, зроблений не раніше 72 годин до вильоту. При поверненні з курорту тести при транзиті не потрібні.

Фото: Курортний острів на Мальдівах (booking.com)

На зворотному шляху за 72 години до вильоту з мальдівського аеропорту необхідно буде зробити ПЛР-тест тим туристам, які відпочивали в гест-хаусі. Вартість – 85 доларів.

Після прильоту в Україну необхідно буде завантажити на телефон додаток "Дій вдома", після чого вирушити на двотижневу самоізоляцію або протягом 24 годин зробити ПЛР-тест у будь-якій лабораторії. При негативному результаті 14-денний карантин не вимагається.

Попит на Мальдіви зростає

Експерти туристичного ринку відзначають, що попит на відпочинок на Мальдівах істотно виріс у 2021 році. Туристи купують путівки не тільки на найближчі тижні, але й бронюють відпочинок на райських островах навіть на півроку наперед.

"Такої глибини продажів по Мальдівах, як в цьому сезоні, я не пригадаю. На поточний момент ми активно бронюємо Мальдіви на літо", - говорить в коментарі РБК-Україна Тетяна Менендес, заступник директора туроператора "Індіана Тревел".

Фото: Готель на Мальдівах (booking.com)

Вартість відпочинку на Мальдівах знизилася в порівнянні з попередніми роками – через закриті кордони країн, звідки прилітали заможні туристи. Завдяки новій ціновій політиці курортів відпустка на Мальдівах стала по кишені українцям.

Наприклад, за даними компанії "Туристична Хата", відпочинок на Мальдівах займає третє місце по бронюванню після Єгипту та ОАЕ.

"Довгі роки, відповідаючи на запити по Домінікані і Мальдівах, ми спостерігали, як туристи, дізнавшись вартість перельоту, кажуть: "Це, звичайно, не зараз". Ціна питання змінилася - на острови рвонула не тільки еліта, яка і раніше могла собі їх дозволити. Клієнти летять прямими рейсами і пишуть з пляжів: "Краса незвичайна! Рай на землі", – ділиться спостереженнями з turprofi.com.ua директор Олександр Оліфіренко.

Особливості відпочинку на островах

На Мальдівах крім готелів-островів є guest houses - це невеликі готелі рівня економ, які розташовані на прилеглих островах від аеропорту Мале (в тому числі, в Мале, Хулумале, Маафуші). Специфіка даного розміщення – бюджетність.

"Гести не мають ні своїх баунті-пляжів, ні своєї території з білим піском", - писала керівник однієї з туристичних компаній Оксана Рибальченко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівці відзначають, що найчастіше у гест-хаусів немає своїх окремих пляжів, а гостям пропонують відпочивати на муніципальних. Оскільки там відпочивають місцеві жителі-мусульмани, то туристам потрібно дотримуватися дрес-коду: жінкам можна купатися тільки в закритому одязі.

У той же час, на островах-курортах туристи ні в чому не обмежені – місцеве населення там тільки працює як персонал готелів.

Фото: Пляж на приватному острові (booking.com)

Також турагенти попереджають: через "сухий закон" на Мальдівських островах алкоголь можливо купити тільки на островах-курортах, а на місцевих островах, де розташовані гест-хауси, міцні напої придбати не можна. Заборонено ввозити алкоголь в країну навіть у багажі.

Скільки коштує відпочинок в лютому

За інформацією Оксани Рибальченко, якісний відпочинок на Мальдівах на приватних островах для туристів коштує від 1700 доларів з людини при прямих перельотах.

"Якщо ви-таки зважилися на Мальдіви, - мінімальний варіант, від якого можна відштовхуватись за ціною і якістю, це готель-острів, власне те, заради чого летять на Мальдіви", - зазначила вона.

Фото: Варіанти "гарячих" турів на Мальдіви (скріншот РБК-Україна)

До речі, вартість турів на Мальдіви в лютому не знижується, але можна знайти "гарячі" тури.

Наприклад, в 4* готелі на острові 10 днів можна провести за ціною від 1686 доларів з харчуванням "сніданки" з вильотом 17 лютого (Anex tour).

А в готелі-гестхаусі 3* з харчуванням "сніданки" - від 781 доларів з людини на 10 днів з вильотом 17 лютого (Anex tour).

У туроператора TUI 7 ночей в гестхаусі на острові Діффуші з харчуванням "напівпансіон" обійдеться від 64140 гривень за двох (1150 доларів з людини) з вильотом 11 лютого. А відпочинок в 4* готелі на приватному острові з харчуванням "напівпансіон" обійдеться від 98498 гривень за двох (1760 доларів з людини) з вильотом 11 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети "гарячих" путівок у 2021 році.

Також були названі найпопулярніші країни для відпочинку в українців влітку.