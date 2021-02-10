Украинцы побили рекорд: спрос на островной отдых существенно вырос

На Шри-Ланке посчитали туристов, прибывших на отдых в 2021 году. По данным государственного офиса по продвижению туризма, с 21 января островная страна приняла 1635 иностранных гостей. Туристы отдыхали на острове в рамках концепции "биопузыря", ограничивающей контакты с местным населением, сообщает economynext.com.

Если в 2020 году до закрытия аэропортов в марте Шри-Ланка приняла 507 тысяч туристов, большинство из которых прибыли из Китая и Индии, то в январе 2021 года в первую пятерку туристических рынков вошли Украина, Беларусь, Китай, РФ и Германия. Также на Шри-Ланке успели отдохнуть путешественники из Нидерландов, Канады, Индии, Мальдивских островов и США.

Впрочем, украинцы в 2021 году установили своеобразный рекорд - на курортах Шри-Ланки наших сограждан было больше всех – 86,8% (1460 туристов) после открытия неба 21 января спустя почти 9 месяцев локдауна.

Первых туристов остров принял еще до нового года – 28 декабря 2020 года. Первые чартеры из Украины повезли туристов на курорт в рамках пилотного проекта, который позволил начать реализацию плана по восстановлению туристического сектора. С тех пор на таких условиях Шри-Ланку посетили 8500 украинцев.

Фото: Достопримечательность Шри-Ланки (pixabay.com)

Правила посещения страны

Министерство туризма Шри-Ланки в рамках плана по восстановлению туризма в условиях пандемии ввело формат "биопузыря", по которому иностранцы ограничиваются от контактов с местным населением, а отдых ограничивался территорией отеля и групповыми экскурсиями с "лицензированными" гидами только в определенных властями локациях.

Для въезда на территорию Шри-Ланки иностранцам нужно сделать два ПЦР-теста. Первый — не ранее 72 часов до вылета из Украины, а второй – уже на месте, при регистрации в одном из 55 сертифицированных отелей. Стоимость – 40 долларов. Детям до 12 лет тесты не нужны.



Те туристы, у кого тесты окажутся отрицательными – могут отдыхать на пляже и территории отеля. Если тест окажется позитивным, а такое уже не раз случалось – путешественник остается на обсервации в одном из отелей, где часть номеров отведены под "ковид".

Также местные власти определили список мест для экскурсий – достопримечательностей и природных парков, которые туристы могут поехать в рамках контролируемых коридоров. В первые же недели пребывания на курортном острове украинцы умудрились организовать "нелегальные" экскурсии, не согласованные с властями.

Местные власти составили список достопримечательностей, которые разрешены для посещения иностранными гражданами в рамках контролируемых коридоров.

Фото: Пляжи на Шри-Ланке (pixabay.com)

"Запросы поступают каждый день"

Несмотря на строгие правила для туристов, спрос на отдых на Шри-Ланке растет, отмечают эксперты туристического рынка.

"Наши туристы, любители Шри-Ланки, стали очень активно запрашивать отдых на любимых курортах. Некоторых клиентов останавливает необходимость сдачи нескольких ПЦР-тестов. Невзирая на это, запросы по данному направлению поступают каждый день", - рассказал Алексей Титлянов, директор туристического агентства Bronix.

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По его словам, недавно власти Шри-Ланки сообщили об отмене обязательного тестирования после 5 дней пребывания в отеле – послабление требований поспособствует большему наплыву отечественных туристов на ланкийские курорты. Также после возвращения в Украину нет необходимости устанавливать приложение "Дій вдома", чтобы загрузить результаты ПЦР-теста или самоизолироваться. Шри-Ланка из-за низкого уровня заболеваемости попадает в "зеленую зону" украинского Минздрава.

Фото: Варианты туров на Шри-Ланку (скриншот РБК-Украина)

К слову, косвенно на спрос указывает и стоимость туров, которые сейчас предлагают туроператоры. Если во второй половине января "горящие" туры на 10 ночей предлагали по цене от 380 евро с человека за 9 ночей, то в середине февраля стоимость выросла в два раза – от 836 евро с одного за 12 ночей.

Напомним, мы писали, что популярность туров на Мальдивы выросла в феврале.

Также были названы популярные страны для отдыха украинцев летом.