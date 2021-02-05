Маса курортів на будь-який бюджет: названі найпопулярніші країни для відпочинку українців влітку

Фото: Відпочинок в Греції (pixabay.com)

Українці бронюють тури в Мексику і на Мальдіви

Відпочинок за кордоном влітку чимало українців почали бронювати вже в лютому. Через те, що вибір країн для відпустки залишається обмеженим, туристи в пошуках різноманітності все частіше вибирають тури за океаном.

В туристичних компаніях запустили акції раннього бронювання турів зі знижками на весну і літо. Вже на початку лютого експерти ринку відзначають, що за деякими напрямками попит перевищує очікування. В які країни українці поїдуть відпочивати влітку, РБК-Україна дізналася у експертів.

Туреччина може знову побити рекорди

Незважаючи на пандемію, українці активно подорожували і відпочивали за кордоном у минулому році. За даними Держприкордонслужби України, в 2020 році тільки в Туреччині побували 965 тисяч українців, а в Єгипті – 730 тисяч.

Експерти туристичного бізнесу сходяться на думці на те, що найпопулярнішими країнами для українських туристів як і раніше залишаться Туреччина і Єгипет, які займають лідируючі позиції вже не перший рік.

"Лідером, як завжди, буде Туреччина. Друге місце буде за Єгиптом, без варіантів", - каже в коментарі РБК-Україна Дмитро Волков, керівник турагентства DIO TRAVEL.

Багато туристів відвідували курорти та екскурсійні локації Туреччини по кілька разів 2020 року через те, що варіантів поїздок за кордон було не так багато. Якщо інші курортні країни відкриють кордони, то такі туристи охоче вирушать туди за новими враженнями, відзначають експерти.

Фото: Українці вже бронюють тури на літо (pixabay.com)

"Якщо Греція не відкриється і в цьому сезоні, то, як і торік, Туреччина буде бити рекорди з відвідуваності нашими туристами аж до листопада", - ділиться думкою з РБК-Україна Тетяна Менендес, заступник директора туроператора "Індіана Тревел".

Вона додає, що Грузія у разі відкриття кордонів для українців альтернативою Туреччини не стане.

На які європейські курорти поїдуть українці

Влітку чимало українців вирушать відпочивати на доступні європейські курорти - на Балкани. Також турагенти сподіваються на відкриття кордонів інших країн.

"Наступними державами за турпотоком після Туреччини та Єгипту, за моїми прогнозами, стане регіон Адріатики – Чорногорія, Хорватія, Албанія. Чим більше країн відкриється, тим краще", - резюмує Дмитро Волков.

До речі, в "карантинному" 2020 році в Чорногорії побували 23 тисячі українців, в Хорватії – 16,2 тисячі, в Албанії – 12 тисяч. В Болгарію з'їздили 42 тисячі наших туристів.

Фото: Природа Албанії (pixabay.com)

Якщо Греція відкриється, то вона могла б стати популярним напрямком влітку 2021 року, вважають фахівці.

"З урахуванням обставин і карантинних обмежень, якщо Греція відкриється, то вона буде дуже затребуваною. На мій погляд, це буде найбільш конкурентний літній напрямок. Адже ті туристи, які відвідали Туреччину вже по десять разів, із задоволенням змінять безальтернативний торішній напрямок на новий", - зазначає Тетяна Менендес.

За її словами, Греція хороша тим, що там є материкові курорти й маса острівних напрямків на будь-який смак та бюджет.

У 2020 році у Греції змогли побувати 26,5 тисяч українців.

Далекі екзотичні країни на піку популярності

Завдяки кризі у світовому туризмі через пандемію відпочинок у далеких екзотичних країнах подешевшав і багатьом українцям виявився по кишені. Також більш доступною відпустка за океаном стала завдяки прямим чартерним рейсам з України. За офіційною статистикою, тільки в Домініканській республіці у 2020 році побували 14,5 тисяч українців.

Українці гідно оцінили відпочинок на далеких напрямках і продовжують бронювати відпочинок за океаном на літо. Наприклад, на Мальдівах українці були у топ-3 за кількістю туристів на новорічні свята. Фахівців дивує попит на курорт на майбутні місяці.

"Можу сказати, що такої глибини продажів на Мальдиви, як в цьому сезоні, я не пригадую. На поточний момент ми активно бронюємо Мальдіви на літо", – говорить Тетяна Менендес.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (booking.com)

У турагенстві "Туристична Хата" відзначають, що на курорти зараз готові їхати навіть туристи старші 50 років і мами з дітьми, які боялися подорожувати через коронавірус.

"Зараз настав той самий момент, коли щось перемкнулося і спрацював відкладений попит. Люди за будь-яку ціну хочуть вирватися на відпочинок", - коментує виданню turprofi.com.ua попит на тури директор "Туристична Хата" Олександр Оліфіренко.

За його даними, на першому місці з бронювання – Єгипет (Шарм-ель-Шейх), на другому – ОАЕ, а на третьому - Домінікана і Мальдіви.

Великим попитом, за словами Тетяни Менендес, у туристів користувалися тури в Мексику, куди теж організовані прямі перельоти.

"По Мексиці були відмінні продажі, особливо на новий рік - попит був колосальний. Зараз є запити, але напрямок у нас пішов на спад", - відзначає фахівець.

Фото: Курортне місто в Мексиці (pixabay.com)

Вона додає, що Бразилія поки що малознайомий регіон, але його вже починають активно просувати.

"По Бразилії не можна говорити про масовість попиту, як про Мексику з Мальдівами. Але у нас були групи, і індивідуальні запити - всі повертаються з феєричними враженнями", - підсумовує експерт.

До речі, до нового туристичного потоку готується й авіація. Так, днями Державіаслужба України визначила перелік з 29 країн, куди дозволять виконувати чартерні рейси з України в літній сезон. У список увійшли Греція, Іспанія, Італія, балканський регіон і країни Азії.

Нагадаємо, ми писали, куди українці зможуть поїхати цього літа.

Також ми повідомляли, чому тури в Єгипет можуть значно подорожчати.