Українці - серед лідерів в курортній країні: куди туристи їдуть у відпустку в січні

Понад 10 тисяч туристів відвідали Мальдіви за перші три дні 2021 року: всього за цей період зареєстровано понад 10 тисяч прибуттів іноземців до курортної країни.

Більшість туристів склали громадяни Росії, України та Індії, повідомляє портал Raajje.

"2021 рік виглядає багатообіцяючим"

Відповідно до статистики, оприлюдненої Міністерством туризму країни, протягом перших трьох діб 2021 року на острів прибуло в загальній складності 10 360 туристів.

При цьому 96 225 туристів відвідали країну в грудні. Це на 20 000 більше у порівнянні із загальним числом прибулих туди з моменту відкриття кордонів 15 липня до кінця листопада.

Фото: Українці опинилися на другому місці за кількістю туристів на Мальдівах у січні (booking.com)

Дані Міністерства туризму показують, що найбільше туристів прибули з Росії, на другому і третьому місцях - Україна та Індія відповідно.

"Країну відвідали 3226 російських туристів. Україна є другим за величиною туристичним ринком: на Мальдіви прибуло 979 українських мандрівників. Індія посіла третє місце з 778 туристами", - зазначає видання.

Упродовж перших трьох днів року на курорт в середньому прибувало близько 3456 туристів у день, зазначив на своїй сторінці у Twitter міністр туризму Мальдівської Республіки Абдулла Маусум і додав, що "2021 рік виглядає багатообіцяючим".

Втім, говорити про Мальдіви як про кардинально новий тренд у вподобаннях українців не доводиться, каже РБК-Україна турагент Любов Чернега. За її словами, курорти цієї країни все ж не замінюють для наших туристів "масові" Єгипет і Туреччину. Якщо на Мальдівах кількість туристів з України становить менше тисячі, то у Туреччині та Єгипті це точно сотні тисяч, каже вона.

"У Мальдів завжди був свій сегмент наших туристів. Лідерські позиції України з січня можна частково пояснити відкладеним попитом: ті, хто і так давно планував поїхати, вибрали для відпочинку на перші дні нового року. До речі, в цей період путівки дорожчають, часом - істотно. Але поїхали ті, хто не вважає різницю в ціні суттєвою і не буде чекати середини січня, щоб "спіймати" путівку на 200 доларів дешевше", - вважає експерт.

Польоти на острови: рейсів стає більше

В кінці осені 2020 року рейси на Мальдіви з пересадкою в Стамбулі й Дубаї виконували авіакомпанії "Emirates", "Turkish Airlines" і "Qatar Airlines". Про наміри запустити прямі чартерні рейси для українських туристів оголошували авіакомпанії "Азур Ейр" і "МАУ".

Перший рейс "Азур Ейр" за маршрутом "Київ-Мале" прибув на Мальдіви 26 грудня 2020 року. Прямий переліт відбувається на широкофюзеляжному лайнері Boeing 767-300 з двома класами обслуговування: "економ" і "бізнес".

"Це напрям має великий попит, тому туроператор збільшив польотну програму за маршрутом "Бориспіль-Велана" до кінця березня", – зазначають у прес-службі авіакомпанії "Азур Ейр Україна".

Крім того, з 26 грудня минулого року почалася і польотна програма авіакомпанії "МАУ" в курортну країну: чартерні рейси виконуватимуться раз на тиждень. Прямі перельоти здійснюються на далекомагістральному Boeing 767-300.

Скільки коштує відпочинок

Перед тим, як вирушити у відпустку на екзотичні острови, потрібно ознайомитися з умовами в'їзду в країну. Не раніше ніж за 96 годин до перельоту потрібно зробити ПЛР-тест на COVID-19, а довідка про його результат повинна бути в електронному вигляді, роздрукована та оформлена англійською мовою.

Також важливо двічі заповнити онлайн так звану декларацію Здоров'я. В окремій статті ми писали докладніше про те, що потрібно знати перед польотом на Мальдіви з України.

Вигідні пропозиції відпочинку і красиві пейзажі – два основних чинники, завдяки яким туристи вибирають відпочинок на Мальдівах, говорить РБК-Україна Анжеліка Малахай, співвласниця мережі турагентств "Мер-Ка-Ба".

Фото: Ціни на 10-денний відпочинок на островах стартують від 700 євро з людини (booking.com)

"Добова ціна на проживання з харчуванням у п'ятизіркових готелях на Мальдівах знижується на 25-30% у порівнянні з минулим роком. Крім того, надзвичайно багато готелів зараз пропонують проживання та харчування дітям безкоштовно", - зазначає вона.

За її словами, через побоювання не окупитися під час карантину багато 4-зіркових готелів на Мальдівах в цьому сезоні просто не відкрилися. А ті, які відкрилися, пропонують туристам суттєві знижки.

Згідно з відкритими даними, які публікують українські туроператори, у другій половині січня і на початку лютого можна полетіти на Мальдіви на 10 ночей в середньому за 780 євро з людини.

Як правило, до такої ціни включені сніданки, а за інші типи харчування потрібно доплатити окремо. Тури на аналогічний період, і з тривалістю 10 днів, але з харчуванням у форматі "сніданок, обід і вечеря" пропонуються за ціною близько 900-1000 євро з людини.

10-денна відпустка в одному з готелів на приватному острові та форматом харчування allinclusive - від 1200 євро за людину. В ціну, крім обраного типу харчування, входить переліт з можливістю перевозити багаж до 15 кг і розширена медична страховка.

Зазначимо, у Туреччині набирає популярність оригінальна туристична локація.

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