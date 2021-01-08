Не лише спа-готелі та Стамбул: у Туреччині стає популярною ще одна локація

Фото: Статуї на горі Немрут у Туреччині (pixabay.com)

Спадщина цивілізацій та стародавні міста на південному сході країни

Подорожі до Туреччини залишаються актуальними для українських туристів і взимку. Крім спа-готелів, екскурсій по Стамбулу і гірськолижного відпочинку, країна відома й іншими цікавими локаціями. Серед них - природні парки, гори та озера, древні історичні міста.

Днями стало відомо, що одна з таких локацій, гора Немрут на південному сході Туреччини, за останні п'ять років залучила понад півмільйона внутрішніх та іноземних туристів. Про це інформаційному агентству Anadolu заявив Мустафа Екінчі, голова регіонального департаменту міністерства культури та туризму.

"У 2019 році ми досягли найбільш високої кількості відвідувачів за останні 30 років. З квітня по жовтень через недостатню кількість місць у готелях ми не могли задовольнити всі запити від туристів", - сказав він і зазначив, що ця локація стає все більш популярною серед гостей з інших країн.

Гора Немрут привабливими в регіон близько 100 тисяч туристів у 2017 році, 130 000 - 2018-му та 200 тисяч - у 2019 році. Але через обмеження, введені для стримування поширення коронавірусу, тільки близько 50 тисяч туристів змогли відвідати об'єкт у 2020 році.

"Ми сподіваємося, що туристи, які не виїжджали з дому під час пандемії, все ж вирушать у тури в другій половині цього року", - сказав чиновник.

Курган та статуї богів

Немрут або Немрут-Даг, розташована у Таврських горах Туреччини - вершина висотою у 2134 метри, внесена в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відома як Восьме чудо світу та примітна ландшафтами, де до наших часів збереглися кілька величезних статуй грецьких і перських богів.

Фото: Статуї, що збереглися на горі Немрут (wikipedia.org)

Згідно з історичними відомостями, ще у 62 році до н.е. цар Коммагени Антіох I Теос з вірменської династії Єрвандидів звів на вершині цієї гори гробницю-святилище, оточену величезними статуями заввишки 8-9 метрів. В центрі гробниці розташований курган з невеликих каменів.

Краї скелястої вершини, на якій знаходиться гробниця, з трьох сторін перетворені у великі тераси. Дві з них прикрашені п'ятьма величними сидячими статуями Зевса, Аполлона, Геркулеса і царя Антіоха.

Фото: Вершина гори - немов музей просто неба (скріншот з відео youtube.com/the world of travel)

Тури-експедиції та древня спадщина країни

Поїздки на гору Немрут - явище серед українських туристів точно не масове, говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів Любов Чернега.

"Водночас це один з найцікавіших регіонів Туреччини. Ці місця напевно сподобаються любителям тривалих походів, екскурсій, старожитностей та історичних загадок. А також тим, кого манить все незвідане", - говорить вона.

За словами фахівця, відвідування гори Немут-Даг зазвичай об'єднують з поїздками відразу в кілька інших населених пунктів.

Наприклад, у рамках таких турів можна відвідати місто Мардін з красивою стародавньою архітектурою спадщини вірменів, ассирійців. Тут можна побачити численні монастирі, мечеті та інші стародавні об'єкти архітектури.

Фото: Мардін - місто на південному сході Туреччини, столиця однойменної провінції (pixabay.com)

"Не менш цікаве і місто Газіантеп – це "ворота" долини Євфрату і сучасне місто на південному сході Туреччини, яке швидко розвивається. Місто входить в десятку найбільш стародавніх міст світу: сьогодні тут знаходяться руїни найдавніших у світі споруд. За легендою, саме в цих місцях зародилася цивілізація Месопотамії", - розповідає турагент.

Вона додає: поїздки на південний схід Туреччини не можна порівнювати зі спокійним готельним відпочинком. Це скоріше експедиції та активні прогулянки, під час яких туристи досліджують спадщину стародавніх цивілізацій.

Нагадаємо, раніше ми писали, як з'явився знаменитий курорт Марса-Алам у Єгипті.

Також повідомлялося, що через пандемію відоме туристичне місто повністю спорожніло.