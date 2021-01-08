Сніг і сонце: скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах Болгарії в січні

Фото: Відпочинок в Боровці (booking.com)

На яких схилах можна недорого покататися на лижах

Гірськолижний відпочинок в цьому сезоні обмежений небагатьма курортами в Україні та відкритих для туристів країнах. З новими обмеженнями цей перелік зменшується – днями авіакомпанії стали скасовувати польотні програми в регіони, куди збиралися доставляти туристів для відпочинку на лижах.

Наприклад, гірськолижний курорт Ерджієс в Туреччині став менш доступним для українців. Авіакомпанія SkyUp, яка запустила польотну програму з Києва в Кайсері 27 грудня, достроково завершує польоти 10 січня. Про це повідомляє avianews.com. Кайсері розташований за 30 км від гірськолижного курорту Ерджієс і неподалік від інших пам'яток в Каппадокії.

Через введення турецькою владою обов'язкових ПЛР-тестів на коронавірус для іноземних туристів та обмежувальних заходів на гірськолижних курортах, поїздки в регіон виявилися ускладнені. Квитки на скасовані рейси можна буде повернути або обміняти на політ в Стамбул до 28 березня.

Втім, пропозиції зимового відпочинку в горах за кордоном не обмежуються Туреччиною. Покататися на лижах можна і на Балканах. Один з найбільш цікавих напрямків – Болгарія з гірськолижними і термальними курортами.

Фото: Гірськолижний курорт в Болгарії (facebook.com/SkylinesEuroskiClub)

Як можна поїхати в Болгарію на відпочинок

За даними порталу VisitUkraine.today, з 1 грудня 2020 року до 31 січня 2020 року громадянам України дозволено в'їжджати на територію Республіки Болгарія за наявності довідки, яка показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який повинен бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

З Києва в Софію регулярні рейси здійснює авіакомпанія Wind Rose. Долетіти без пересадок можна за 2 години 5 хвилин. Вартість квитка на найближчі дати – 4101 гривень в один кінець. До 30 січня 2021 року полетіти в Болгарію можна з авіакомпанією SkyUp – наприклад, 16 січня за ціною від 2942 гривень в один кінець.

Фото: Курорт Боровець (travelbulgarianews.bg)

Гірськолижні курорти Болгарії

Пампорово вважається найбільш сонячним і південним гірськолижним курортом в Європі. Він знаходиться за 260 км від столиці Софії. Курорт знаходиться біля підніжжя гори Сніжанка (1925 м) в Родопських горах.

Сезон на курорті триває з грудня до квітня, сніговий покрив зазвичай досягає 1,5 м. Всього на курорті 13 трас всіх рівнів складнощів, діє найвідоміша в Європі гірськолижна школа. Працюють готелі, ресторани, критий басейн, сауна.

Банско - новий курорт за 160 км від Софії, який стрімко розвивається. Це кліматичний курорт з довгою зимою, де сніговий покрив може досягати 2 м. Всього на курорті 15 трас різної складності, які розташовуються на висоті 2000-2560 м. Курорт цінують за високий сервіс і розвинену інфраструктуру – безліч готелів, ресторанів і розваг для туристів.

Боровець – один з найпопулярніших гірськолижних курортів в Європі, в який інвестовано величезні кошти. Від столиці Софії відстань всього 72 км. Лижний сезон триває з листопада по травень. На курорті всього 20 трас різної складності на висоті 2560-1350 м. У Боровці знаходиться знаменита лижна школа, а туристів приваблює розвинена готельна база та різноманітність відпочинку, включаючи басейни та сауни.

Фото: Відпочинок на лижах в Болгарії (booking.com)

Скільки коштує відпочинок на двох

Ми проаналізували ціни на путівки за тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 10 січня від провідних туркомпаній і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора Coral Travel вирушити удвох в 4* готель в Банско можна за ціною від 27248 гривень з вильотом 14 січня, і від 29653 гривень в 4* готель на курорті Боровець.

У туроператора JoinUp! тижневий відпочинок на двох в 3* готелі в Банско зі сніданками коштує від 21639 гривень з вильотом 16 січня, а у 4* - від 26735 гривень, в 4* в Пампорово – від 27245 гривень, а у 4* в Боровці – від 27585 гривень. В 5* готелі в Боровці можна відпочити за ціною від 43826 гривень зі сніданками та вечерями з вильотом 16 січня.

У туроператора Mouzenidis Travel відпочинок в 3* готелі в Банско з харчуванням "напівпансіон" обійдеться від 18072 гривень з вильотом 10 січня, а у 4* - від 18756 гривень, а в 5* - від 32580 гривень з вильотом на ту ж дату.

Втім, заощадити можна, якщо вирушити в Болгарію автобусом. Так, у туристичної компанії "Пілігрим" автобусний тур на 6 ночей у Банско в 3* обійдеться в 9352 гривні з харчуванням "сніданки" за двох на дати з 16 січня.

Фото: Зима в Пампорово (pixabay.com)

За останніми даними українського МОЗ станом на 30 грудня, рівень захворюваності на COVID-19 в Болгарії – 261 осіб на 100 тисяч населення (в Україні – 315,3). Це означає, що після повернення в Україну не доведеться здавати тест або вирушати на 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, ми писали, що в Туреччині стає популярною ще одна локація.

Також ми розповідали, скільки коштує відпочинок на термальних курортах Болгарії.