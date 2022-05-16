Тепер за гроші. Українцям стали відмовляти у безкоштовному проїзді в Європі

Українці можуть користуватися проїздом в поїздах багатьох країн Європи безкоштовно. Але в деяких державах з українців вже стали вимагати оплату.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла українка Світлана Тимошенко. Вона разом з мамою виїхала через війну в регіон Нормандія. Сім'я оселилася в місті Руан у давніх знайомих.

"Показала український паспорт, але цього було недостатньо"

Днями Світлана сіла на поїзд до Парижа, і як зазвичай думала, що проїзд безкоштовний. Але її попросили заплатити.

"Також був і другий випадок. Їздила в сусіднє з Руаном село. Показала український паспорт, але цього було недостатньо. Сказали, мовляв, з вас 6 євро", - ділиться вона.

За словами української біженки, подібне вона чула і від інших знайомих. Деякі перевізники, бачачи український паспорт, просять заплатити менше, ніж становить базовий тариф. Наприклад, 10 євро замість 10.

При цьому якщо в одному з міст Франції ви не купили квиток, і тільки що кудись приїхали, переживати не варто. Світлана каже, сісти на поїзд у Франції, не забронювавши перед тим місце, можна без проблем.

"В країні - широка мережа поїздів. Якщо ви приїхали на вокзал і пропустили один поїзд, то є велика ймовірність, що скоро прибуде інший. У нас звикли вишукувати квитки Укрзалізниці заздалегідь, бронювати місця. Тут такого можна не робити. Головне не забудьте з собою взяти український паспорт і звернутися в касу перед проїздом", - радить Світлана.

Де безкоштовно надають проїзд у Франції

SNCF: вільне переміщення всіма поїздами за українським паспортом або ID-карткою або з квитком helpukraine, який можна отримати в DB Reisezentrum (центрах подорожей DB) на будь-якій залізничній станції.

Фото: Деякі країни Європи потроху повертають оплату за проїзд українцям (unsplash.com)

Транскордонні перевізники: біженці можуть переміщатися безкоштовно за українським паспортом або ID-карткою з Франції в Бельгію (Thalys), Англію (необхідна віза) (Eurostar), Швейцарію (TGV Lyria), Німеччину (Deutsche Bahn), Італію (TGV) та Іспанію (Renfe-SNCF).

У поїздах Польщі проїзд безкоштовний, а в автобусах питання "вирішують індивідуально"

Тим часом у Польщі подорожувати поїздами безкоштовно можна досі абсолютно без проблем. Однак у деяких випадках все ж доводиться платити. В основному в автобусах. Українка Іванна Дідок у коментарі РБК-Україна розповідає, що їздила в аеропорт міста Жешув за гроші.

"Ціна за проїзд туди була зовсім невисокою. З центру міста до самого аеропорту можна дістатися приблизно за 30-35 гривень в еквіваленті на наші гроші. Набагато дешевше, ніж зазвичай беруть у нас до аеропорту. Я зайшла в автобус і запитала, чи можна проїхати безкоштовно. Водій відповів, що Польща перевозить українців безкоштовно, але це відбувається "неофіційно". Він, мабуть, мав на увазі, що перевізники вирішують самі, брати з наших біженців гроші чи ні", - розповідає вона.

За словами українки, питання зазвичай вирішується індивідуально в спілкуванні з перевізником. Хтось дуже охоче пропускає, а хтось просить оплатити проїзд.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Європі для українців ввели безкоштовний проїзд у поїздах.