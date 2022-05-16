Теперь за деньги. Украинцам стали отказывать в бесплатном проезде в Европе

Украинцы могут пользоваться проездом в поездах многих стран Европы бесплатно. Но в некоторых государствах с украинцев уже стали требовать оплату.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала украинка Светлана Тимошенко. Она вместе с мамой выехала из-за войны в регион Нормандия. Семья поселилась в городе Руан у давних знакомых.

"Показала украинский паспорт, но этого было недостаточно"

На днях Светлана села на поезд до Парижа, и как обычно думала, что проезд бесплатный. Но ее попросили заплатить.

"Также был и второй случай. Ездила в соседнюю с Руаном деревню. Показала украинский паспорт, но этого было недостаточно. Сказали, мол, с вас 6 евро", - делится она.

По словам украинской беженки, подобное она слышала и от других знакомых. Некоторые перевозчики, видя украинский паспорт, просят заплатить меньше, чем составляет базовый тариф. Например, 10 евро вместо 20.

При этом если в одном из городов Франции вы не купили билет, и только что куда-то приехали, переживать не стоит. Светлана говорит, сесть на поезд во Франции, не забронировав перед тем место, можно без проблем.

"В стране - широкая сеть поездов. Если вы приехали на вокзал и пропустили один поезд, то есть большая вероятность, что скоро прибудет другой. У нас привыкли выискивать билеты Укрзализныци заранее, бронировать места. Тут такого можно не делать. Главное не забудьте с собой взять украинский паспорт и обратиться в кассу перед проездом", - советует Светлана.

Где бесплатно предоставляют проезд во Франции

SNCF: свободное перемещение всеми поездами по украинским паспортом или ID-картой или с билетом helpukraine, который можно получить в DB Reisezentrum (центрах путешествий DB) на любой железнодорожной станции.

Фото: Некоторые страны Европы понемногу возвращают оплату за проезд украинцам (unsplash.com)

Трансграничные перевозчики: беженцы могут перемещаться бесплатно по украинскому паспорту или ID-карте из Франции в Бельгию (Thalys), Англию (необходимая виза) (Eurostar), Швейцарию (TGV Lyria), Германию (Deutsche Bahn), Италию (TGV) и Испанию (Renfe-SNCF).

В поездах Польши проезд бесплатный, а в автобусах вопрос "решают индивидуально"

Тем временем в Польше путешествовать поездами бесплатно можно до сих пор совершенно без проблем. Однако в некоторых случаях все же приходится платить. В основном в автобусах. Украинка Иванна Дидок в комментарии РБК-Украина рассказывает, что ездила в аэропорт города Жешув за деньги.

"Цена за проезд туда была совсем невысокой. Из центра города к самому аэропорту можно добраться примерно за 30-35 гривен в эквиваленте на наши деньги. Намного дешевле, чем обычно берут у нас к аэропорту. Я зашла в автобус и спросила, можно ли проехать бесплатно. Водитель ответил, что Польша перевозит украинцев бесплатно, но это происходит "неофициально". Он видимо имел в виду, что перевозчики решают сами, брать с наших беженцев деньги или нет", - рассказывает она.

По словам украинки, вопрос обычно решается индивидуально в общении с перевозчиком. Кто-то очень охотно пропускает, а кто-то просит оплатить проезд.

Напомним, ранее мы писали, где в Европе для украинцев ввели бесплатный проезд в поездах.