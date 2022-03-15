В країнах ЄС вводять безкоштовний транспорт для українців: як і де ним скористатися

Які держави дозволили нашим громадянам переміщуватися без оплати проїзду у автобусах та поїздах

Агресія та злочини окупантів під час війни Росії проти України змушує багато європейських країн повністю скасовувати минулі правила переміщення між державами для українців.

Окрім гуманітарної допомоги, дозволів вільного в'їзду в країну та безкоштовного розміщення в готелях, все більше країн Європейського Союзу вводять для українців повністю безкоштовний проїзд.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Lowcost Avia.

Раніше можливість повністю вільного проїзду для українців запровадили у Словаччині, Польщі, Німеччині, Угорщині та Чехії. Які ще країни це зробили?

Бельгія

Бельгійська залізниця SNCB надала право безкоштовного проїзду на потягах SNCB. Українці можуть дістатися до будь-якого пункту призначення як у кордонах самої Бельгії, так і за межі країни.

Щоб скористатися безоплатним проїздом потягами внутрішнього та міжнародного (нешвидкісного) сполучення, треба пред’явити при контролі ваш квиток “Helpukraine”, отриманий на території Німеччини, а також ваш український закордонний паспорт або ID- карту. Можливість вільного проїзду надається громадянам України протягом терміну дії квитка “Helpukraine”.

Для безкоштовного проїзду на швидкісних потягах TGV і Thalys треба звернутися в міжнародні каси SNCB.

Щоб скористатися швидкісними потягами Eurostar у Бельгії, необхідно звернутися до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

Австрія

Українці, подорожуючи по території Австрії, мають можливість повністю безкоштовно пересуватися потягами. Для цього достатньо пред'явити паспорт громадянина України.

Напрямки австрійської залізниці

Болгарія

Починаючи з 2 березня, Болгарська державна залізниця (BDZ) почала забезпечувати повністю безкоштовне перевезення громадян, які прибувають з України залізницею до Болгарії.

Кожен, хто прибув під час війни з України, має можливість отримати проїзний квиток на потяг за бажаним маршрутом. Для цього у касі потрібно просто показати документ, що посвідчує особу, з яким ви перетнули кордон з Болгарією.

Деталі: bdz.bg

Іспанія

Renfe and Renfe-SNCF: повністю вільне переміщення з та до Франції та Іспанії, а також в межах Іспанії всіма потягами за українським паспортом або ID-карткою.

Детальніше про умови користування безкоштовним транспортом можна почитати на офіційному сайті.

Фото: Безкоштовне користування транспортом українцям надають і в Іспанії (unsplash.com)

Велика Британія

Eurostar: безкоштовне переміщення всіма потягами за українським паспортом або ID-карткою від будь-якої станції чи зупинки Eurostar в Європі до станції London St Pancras International.

Данія

В межах країни українці можуть подорожувати безкоштовно з DSB.

Згідно з угодою, укладеною між профільними міністерствами двох країн, всі українці можуть безкоштовно подорожувати потягами по всій території Данії за наявності паспорту, водійських прав та інших документів, що підтверджують громадянство України.

Італія

MarinoBus: безкоштовне переміщення всіма автобусами за українським паспортом або ID-карткою.

Нідерланди

Нещодавно національна організація провайдерів громадського транспорту Нідерландів OV-NL повідомила: кожен, хто пред’являє український паспорт або посвідчення особи, може отримати повністю безоплатний доступ до послуг.

При цьому українці, які бажають подорожувати далі в Нідерланди, мають можливість отримати безоплатний денний квиток на будь-якій касі квитків та обслуговування NS за пред’явленням ваших українських посвідчень та квитка на потяг у Німеччині, Бельгії, Франції чи Австрії не старше 24 годин.

Отримати додаткову інформацію про подорожі українців до Нідерландів та перебування в Нідерландах можна на ресурсах IND та COA.

Румунія

Країна також почала забезпечувати українців безкоштовними квитками на транспорт в межах країни.

На підставі документів, які посвідчують особу та на основі яких українці потрапили на територію Румунії, ви можете отримати так званий "Квиток допомоги Україні". Він дійсний для поїздів 2-го класу Regio та Interregio, в тому числі з резервуванням місця заздалегідь.

Українці можуть отримати безкоштовні проїзні квитки у касах на вокзалах і туристичних агенціях CFR Călători.

Франція

Безкоштовне перевезення українців у Франції також можливе.

SNCF: вільне переміщення всіма потягами за українським паспортом або ID-карткою або з квитком helpukraine, який можна отримати у DB Reisezentrum (центрах подорожей DB) на будь-якій залізничній станції.

Транскордонні перевізники: біженці можуть переміщуватися безкоштовно за українським паспортом або ID-карткою з Франції до Бельгії (Thalys), Англії (необхідна віза) (Eurostar), Швейцарії (TGV Lyria), Німеччини (Deutsche Bahn), Італії (TGV) та Іспанії (Renfe-SNCF).

Фото: Скористатися поїздами у Франції українці також можуть безкоштовно (unsplash.com)

Крім того, зараз також можливий повністю безкоштовний проїзд всіма автобусами TER у Франції.

Швейцарія

Ще на початку березня в країні оголосили, що весь публічний транспорт у Швейцарії стає повністю безплатний для власників українських паспортів або ID-карток.

Зокрема:

TGV LYRIA: безкоштовне переміщення всіма потягами за українським паспортом або ID-карткою.

SBB CFF FFS: безоплатне переміщення всіма потягами за українським паспортом або ID-карткою.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українцям дістатися до Іспанії, знайти там житло та роботу.