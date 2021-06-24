Туризм оживає: країни, де українцям стане комфортніше відпочивати в липні

У пік літніх подорожей все більше країн намагаються залучити туристів і спрощують правила в'їзду або знімають карантинні обмеження. Експерти відзначають: влітку туризм після пандемії оживає значно активніше.

В липні українцям стане простіше подорожувати, а в переліку доступних локацій з'являться цікаві пропозиції. Куди зможуть поїхати туристи в липні без особливих складнощів - в матеріалі.

Єгипет: щеплення замість тесту

Єгипет залишається популярною цілорічною курортною локацією для українських туристів. Щоб зберегти позиції на туристичному ринку в період пандемії, в країні стали вводити суворі правила щодо запобігання COVID.

У їх числі була вимога пред'являти ПЛР-тест при в'їзді, яке ввели з вересня минулого року. Тоді ж через додаткові витрати при поїздці до Єгипту (від 1000 гривень на одного пасажира) турпотік на курорти Червоного моря істотно знизився на кілька місяців.

Фото: Туристи в Хургаді (unsplash.com/adrian-dascal)

Втім, деякі українські туристи вже можуть заощадити - замість ПЛР-тестів при в'їзді досить пред'явити сертифікат вакцинації з QR-кодом і печаткою медзакладу.

Туреччина житиме без "вихідних"

Найпопулярніша курортна країна для українських туристів цього літа з 1 липня переходить до третього етапу "нормалізації". Це означає, що для місцевого населення знімається чимало карантинних обмежень. Серед тих, які безпосередньо стосувалися туристів - більше не буде комендантської години в неділю. Це означає, що будуть повноцінно працювати магазини, ресторани та екскурсії. Заходи з музикою можна буде проводити до 24:00.

В силі залишається поки HES-код здоров'я для місцевих і туристів. Також до 30 червня продовжує діяти вимога пред'являти ПЛР-тест українським туристам. Втім, в середовищі туристичних компаній вже з'явилася "інсайдерська інформація" про те, що незабаром тести для наших мандрівників можуть скасувати.

Фото: Пам'ятки в Ізмірі, Туреччина (unsplash.com/mert kahveci)

Грузія: можна гуляти до ранку

У Грузії спростили правила для туристів. Вимога пред'являти негативний ПЛР-тест не стосується дітей до десяти років.

З 1 липня в Грузії скасують комендантську годину вночі. Це означає, що туристам, як і місцевим, не потрібно буде отримувати дозвіл на поїздки, а нічні екскурсії більше не будуть під забороною. Також дозволили ходити без масок на вулицях.

Греція: вимоги до тестів спростили

До Греції дозволили приїжджати туристам не тільки з негативним ПЛР-тестом, але і з експрес-тестом (який коштує удвічі дешевше). Дітям до 12 років можна вирушати до Греції взагалі без тестів.

З 24 червня в країні скасовують вимогу носити маски на вулиці, а з 28 червня - комендантську годину. За столиками в кафе можна буде перебувати до 10 осіб. На пляжах буде контроль - не більше 120 осіб на 1 кв. км.

Фото: Узбережжя Мадейри (unsplash.com/stephen-lammens)

В Іспанію - зі щепленням, на Мадейру - з тестом

З 7 червня Іспанія відкрилася для іноземних туристів. При цьому уряд заявив, що в країну пускатимуть мандрівників, які прищепилися вакцинами від коронавірусу, затвердженими в ЄС і ВООЗ. А з 26 червня в країні скасовують масковий режим. Любителі Іспанії вже планують туди поїздку влітку.

Поки Іспанія допускає не всіх туристів, вже в найближчі тижні українцям пропонують полетіти прямим рейсом на Мадейру (належить до Португалії) тільки за наявності біометричного паспорта і негативного ПЛР-тесту, отриманого за 72 години до поїздки.

Ізраїль: відкриття для туристів відкладається

Влада Ізраїлю раніше анонсувала допуск в країну індивідуальних туристів, які пройшли вакцинацію, вже з 1 липня. Але через новий різновид коронавірусу "Дельта" терміни перенесли на місяць.

При цьому для всіх прибулих в країну ввели вимогу здавати ПЛР-тест в аеропорту. Також всі пасажири зобов'язані дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися в Грузії влітку і скільки коштують путівки в країну.

Також стало відомо, чому стрімко зростають ціни на путівки до Туреччини.