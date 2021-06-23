Гори, море та вино: скільки коштують тури в гостинну сонячну країну влітку

Туристам пропонують оглянути "всю Грузію" за тиждень

Літо без карантину обіцяють туристам ще в одній країні – з 1 липня в Грузії скасують комендантську годину вночі. Також вже дозволили ходити без масок на вулицях.

"Маски залишаються обов'язковими в закритих приміщеннях і в громадському транспорті", - розповів грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі.

Заборона перебувати на вулиці або пересуватися між містами без поважної причини діяла в Грузії з листопада минулого року. За порушення могли оштрафувати на суму близько 630 доларів.

Для туристів, які при в'їзді до Грузії повинні пред'являти негативний ПЛР-тест, правила спростили: тепер від тестування звільнені діти до десяти років.

Чим цікаві поїздки до Грузії в цьому сезоні і який відпочинок варто планувати туристам – в матеріалі РБК-Україна.

Що подивитися в Грузії туристам: головні локації

Тбілісі - у столиці Грузії туристам завжди є що подивитися. У місті чимало історичних об'єктів, храмів і старовинної архітектури. Туристам зазвичай показують Міст миру, фортецю Нарікала, тбіліські дворики.

Фото: Туристичні пам'ятки в Тбілісі (wikipedia.org)

Мцхета - одне з найдавніших міст країни і перша столиця Грузії знаходиться за півгодини їзди від Тбілісі. Там туристам варто подивитися храм Светіцховелі, який внесений до Переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також храм Джварі і монастир Самтавро, фортецю старця (Бебрисцихе). Також в Мцхеті милуються краєвидом злиття двох річок - Арагви і кури.

Батумі - місто контрастів, з різноманітною архітектурою. Туристам радять подивитися на Фонтан чачі, танцюючі і співочі фонтани, Батумський бульвар і Венеціанську площу, Вежу Алфавіт, статую Алі і Ніно. Крім того, це місто – відомий курорт з відмінною інфраструктурою і чудовими гальковими пляжами.

Кутаїсі - популярне місто, звідки туристи вирушають на захопливіі екскурсії: каньйони Окаце і Мартвілі з водоспадом, печери Сатапліє і Прометея зі слідами динозаврів, монастир Гелаті і Моцамета.

Печерне місто Уплісцихе з трьохтисячолітньою історією - музей просто неба з руїнами і музеєм археологічних експонатів.

У місті Ахалцихе можна відчути життя звичайних грузин - від простих апартаментів до невисоких цін і смачної місцевої їжі. Туристів в цьому місці цікавлять фортеці Рабат і Хертвісі, печерне місто-монастир Вардзіа, найдавніші Зелений монастир в Боржомі (стіни побудовані з зеленого граніту) і монастир Сапара.

Фото: Туристам радять оглядати стародавню архітектуру Грузії (pixabay.com)

Скільки коштують екскурсійні тури в Грузію

Поїздка до Грузії може обмежитися морським відпочинком на популярних курортах Батумі або Кобулеті, або оздоровленням на курортах мінеральних вод – Боржомі, Уцеві, Саірме.

Але найбільш насичена враженнями програма відпустки - екскурсійна. Побачити найбільш вражаючі локації Грузії і перейнятися культурою цієї гостинної країни пропонують чимало туристичних компаній в Україні. Переваги таких поїздок - продумані маршрути і досвідчені гіди.

Також під час поїздок в регіонах Грузії мандрівниками пропонують дегустації вин знаменитих місцевих виноробень і традиційні грузинські застілля.

У туристичного оператора "KOTE" пропонують різні програми відпочинку в Грузії. Один з найбільш насичених турів - груповий на 7 днів за маршрутом Тбілісі-Мцхета-Кахетія-Батумі-Гірська Аджарія-Уплісцихе-Гудаурі-Степанцмінда-Тбілісі.

Під час поїздки групи з 15-30 чоловік заплановані як екскурсії в містах, так і вільний час для прогулянок вулицями і сувенірними базарчиками, а також "грузинські застілля" з живою музикою, винні дегустації і купання у водоспаді та морі.

Тижнева програма обійдеться від 135 євро без авіа, з вильотом з Києва – від 305 євро, з Херсона – 235 євро з людини.

Фото: Дегустація вин у Кахетії (pixabay.com)

8-денна екскурсійна програма "Вся Грузія" з джип-туром в Казбегі обійдеться від 475 євро з вильотом з різних міст України.

У туроператора "Каліпсо Україна" популярний тижневий екскурсійний тур до Грузії за маршрутом Тбілісі-Мцхета-Сигнахи-Боржомі-Бакуріані-Тбілісі коштує від 392 доларів, а тур "Вся Грузія за тиждень" за маршрутом Тбілісі–Мцхета–Кахетія: Гомборі, Цинандалі, Телаві, Сигнахи– Боржомі–Бакуріані–Ананурі–Гудаурі–Казбегі–Горі–Уплісцихе–Тбілісі обійдеться від 479 доларів. Екскурсійний тур з відпочинком на морі в Батумі коштує від 410 доларів, а гірські екскурсії – від 675 доларів.

Туристична компанія "It-travel" пропонує автобусні тури в Грузію з виїздом з Києва, Харкова, Дніпра. Наприклад, в програмі 6-денної поїздки можна побачити столицю Тбілісі, відвідати екскурсії в Батумі і провести час в горах Гудаурі, побувати на справжньому грузинському застіллі і відпочити на узбережжі Чорного моря. Вартість туру починається від 350 доларів з людини.

Нагадаємо, раніше актор Тарас Цимбалюк розповів РБК-Україна, що подивитися в Грузії під час першої поїздки в цю країну.

Крім того, на початку літа Грузія слідом за аеропортами відкрила і сухопутні кордони.