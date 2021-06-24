Туризм оживает: страны, где украинцам станет комфортнее отдыхать в июле

В пик летних путешествий все больше стран пытаются привлечь туристов и упрощают правила въезда или снимают карантинные ограничения. Эксперты отмечают: летом туризм после пандемии оживает значительно активнее.

В июле украинцам станет проще путешествовать, а в списке доступных локаций появятся интересные предложения. Куда смогут поехать туристы в июле без особых сложностей – в материале.

Египет: прививка вместо теста

Египет остается популярной круглогодичной курортной локацией для украинских туристов. Чтобы сохранить позиции на туристическом рынке в период пандемии, в стране стали вводить строгие правила по предотвращению COVID.

В их числе было требование предъявлять ПЦР-тест при въезде, которое ввели с сентября прошлого года. Тогда же из-за дополнительных трат при поездке в Египет (от 1000 гривен на одного пассажира) турпоток на курорты Красного моря существенно снизился на несколько месяцев.

Фото: Туристы в Хургаде (unsplash.com/adrian-dascal)

Впрочем, некоторые украинские туристы уже могут сэкономить – вместо ПЦР-тестов при въезде достаточно предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом и печатью медучереждения.

Турция будет жить без "выходных"

Самая популярная курортная страна для украинских туристов этим летом с 1 июля переходит к третьему этапу "нормализации". Это значит, что для местного населения снимается немало карантинных ограничений. Среди тех, которые напрямую касались туристов - больше не будет комендантского часа в воскресенье. Это означает, что будут полноценно работать магазины, рестораны и экскурсии. Мероприятия с музыкой можно будет проводить до 24:00.

В силе остается пока HES-код здоровья для местных и туристов. Также до 30 июня продолжает действовать требование предъявлять ПЦР-тест украинским туристам. Впрочем, в среде туристических компаний уже появилась "инсайдерская информация" о том, что в скором времени тесты для наших путешественников могут отменить.

Фото: Достопримечательности в Измире, Турция (unsplash.com/mert kahveci)

Грузия: можно гулять до утра

В Грузии упростили правила для туристов. Требование предъявлять негативный ПЦР-тест не касается детей до десяти лет.

С 1 июля в Грузии отменят комендантский час ночью. Это означает, что туристам, как и местным, не нужно будет получать разрешение на поездки, а ночные экскурсии более не будут под запретом. Также разрешили ходить без масок на улицах.

Греция: требования к тестам упростили

В Грецию разрешили приезжать туристам не только с негативным ПЦР-тестом, но и с экспресс-тестом (который стоит в два раза дешевле). Детям до 12 лет можно отправляться в Грецию вообще без тестов.

С 24 июня в стране отменяют требование носить маски на улице, а с 28 июня - комендантский час. За столиками в кафе можно будет находиться до 10 человек. На пляжах будет контроль – не больше 120 человек на 1 кв. км.

Фото: Побережье Мадейры (unsplash.com/stephen-lammens)

В Испанию – с прививкой, на Мадейру – с тестом

С 7 июня Испания открылась для иностранных туристов. При этом правительство заявило, что в страну будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в ЕС и ВОЗ. А с 26 июня в стране отменяют масочный режим. Любители Испании уже планируют туа поездку летом.

Пока Испания допускает не всех туристов, уже в ближайшие недели украинцам предлагают полететь прямым рейсом на Мадейру (относится к Португалии) только при наличии биометрического паспорта и негативного ПЦР-теста, полученного за 72 часа до поездки.

Израиль: открытие для туристов откладывается

Власти Израиля ранее анонсировали допуск в страну индивидуальных туристов, которые прошли вакцинацию, уже с 1 июля. Но из-за новой разновидности коронавируса "Дельта" сроки перенесли на месяц.

При этом для всех прибывших в страну ввели требование сдавать ПЦР-тест в аэропорту. Также все пассажиры обязаны соблюдать масочный режим.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Грузии летом и сколько стоят путевки в страну.

Также стало известно, почему стремительно растут цены на путевки в Турцию.