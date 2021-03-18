Туристів стане ще більше: путівки в курортну країну подорожчають до літа

У найпопулярнішій серед українців туристичній країні збираються подвоїти кількість туристів у наступному сезоні. Таку заяву зробили турецькі чиновники, повідомляє агентство Anadolu.

У цьому році в Туреччині очікують 34 мільйони іноземних гостей, повідомив розповів міністра культури і туризму Надир Алпаслан.

Згідно з планами, число іноземців, які відвідають Туреччину, подвоїться в 2021 році порівняно з минулим роком.

Як пройшов 2020 рік для туризму в Туреччині

Заступник міністра туризму розповів, що туристичний сектор країни очікує позитивних результатів у 2021 році після спаду через COVID-19 в 2020 році.

Фото: Пляж в Анталії (pixabay.com)

Після пандемії Туреччина представила свою програму сертифікації безпечного туризму. Такий підхід, за словами Альпаслана, дав їй перевагу перед країнами Південної Європи.

"2019 рік для туристичного сектора Туреччини був видатним: він прийняв 52 мільйони туристів і заробив близько 35 мільярдів доларів", - поділився успіхами туристичного сектора до пандемії чиновник.

У минулому році очікувалося, що виручка складе 40 млрд доларів, але туристичний сектор виявився одним із найбільш постраждалих від пандемії. У 2020 році Туреччина недоотримала 65% доходів через локдауни і обмеження поїздок у багатьох країнах.

Надир Алпаслан зазначив, що наслідки пандемії збережуться в 2021 році, хоча в Туреччині були вжиті всі необхідні заходи для забезпечення безпеки іноземних відвідувачів.

До речі, в 2020 році Туреччину відвідали майже мільйон українських туристів, більшість з них прилетіли в аеропорт Анталії.

Фото: Туристів влітку стане набагато більше (pixabay.com)

Відпочинок влітку буде дорожчати

Вже зараз раннє бронювання турів в Туреччину туристами з Європи активно зростає, повідомив Anadolu заступник голови Федерації готельєрів Туреччини Мехмет Ішлер.

Відпочинок в Туреччині, за прогнозами українських фахівців, залишиться в списку найбільш затребуваних туристами в наступному сезоні. Особливо відчутний попит на відпочинок у цій країні буде за умови, що в'їзд в ЄС українцям залишиться обмежений.

"Ціни на тури в порівнянні з минулим роком зросли. І поки ще не межа - починаючи з травня знову очікується подорожчання", - розповіла в коментарі РБК-Україна засновниця компанії Kazakovs Travel Марина Казакова.

За умовами раннього бронювання путівок до Туреччини потрібно буде внести передоплату від 10 до 30% - в залежності від готелю.



"Особливо варто купувати тури заздалегідь тим, хто збирається відпочивати в Фетхіє або Олюденізі. Влітку в цьому регіоні місць в хороших готелях не буде. Це дуже популярні напрямки", - попереджає фахівець.

Фото: Курортне узбережжя Туреччини (pixabay.com)

Скільки коштують тури раннього бронювання

Потрапити на курорти та екскурсійні локації в Туреччині дешевше можна за умови раннього бронювання турів. Такі путівки можна придбати за ціною до 50% дешевше, ніж напередодні поїздки.

Ми перевірили, скільки коштують тури на літо на найпопулярніші курорти Середземного і Егейського морів.

У мережі агентств "Поїхали з нами", відпочити тиждень удвох Кемері можна за ціною від 15647 гривень в 4* готелі з харчуванням "все включено" з вильотом 1 червня, від 18106 гривень – з вильотом 1 липня. Для порівняння, ще дешевше можна відпочити на травневі свята - аналогічне розміщення коштує від 10727 гривень з вильотом 26 квітня.

Відпочинок в Аланії в 4* готелі з харчуванням "все включено" в червні обійдеться від 17799 гривень, у Фетхіє – від 21250 гривень за двох з вильотом 1 червня.

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У компанії "Farvater" – тижневий відпочинок в 5* готелі з харчуванням "все включено" у Кемері можна провести удвох за ціною від 15989 гривень з вильотом 1 червня, в Аланії 4* - за ціною від 16470 гривень, Бодрумі в 4* – від 17333 гривень, у Сіде 4* - за ціною від 16838 гривень.

З 15 березня для в'їзду в Туреччину необхідно заповнювати електронну форму і вказувати актуальний номер телефону, до якого буде прив'язаний місцевий HES-код здоров'я. Також необхідно отримати перед вильотом негативний результат ПЛР-тесту.

Нагадаємо, раніше ми писали, яку нову туристичну локацію готують в Туреччині.

Також повідомлялося, що у Туреччині оголосили про нововведення для туристів.