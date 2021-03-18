Туристов станет еще больше: путевки в курортную страну подорожают к лету

В самой популярной среди украинцев туристической стране собираются удвоить количество туристов в следующем сезоне. Такое заявление сделали турецкие чиновники, сообщает агентство Anadolu.

В этом году в Турции ожидают 34 миллиона иностранных гостей, рассказал заместитель министра культуры и туризма Надир Алпаслан.

Согласно планам, число иностранцев, посещающих Турцию, удвоится в 2021 году по сравнению с прошлым годом.

Как прошел 2020 год для туризма в Турции

Заместитель министра туризма рассказал, что туристический сектор страны ожидает положительных результатов в 2021 году после спада из-за COVID-19 в 2020 году.

Фото: Пляж в Анталии (pixabay.com)

После пандемии Турция представила свою программу сертификации безопасного туризма. Такой подход, по словам Альпаслана, дал ей преимущество перед странами Южной Европы.

"2019 год для туристического сектора Турции был выдающимся: он принял 52 миллиона туристов и заработал около 35 миллиардов долларов", - поделился успехами туристического сектора до пандемии чиновник.

В прошлом году ожидалось, что выручка составит 40 млрд долларов, но туристический сектор оказался одним из наиболее пострадавших от пандемии. В 2020 году Турция недополучила 65% доходов из-за локдаунов и ограничений поездок во многих странах.

Надир Алпаслан отметил, что последствия пандемии сохранятся в 2021 году, хотя в Турции были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности иностранных посетителей.

К слову, в 2020 году Турцию посетили почти миллион украинских туристов, большинство из них прилетали в аэропорт Анталии.

Фото: Туристов летом станет намного больше (pixabay.com)

Отдых летом будет дорожать

Уже сейчас раннее бронирование туров в Турцию туристами из Европы активно растет, сообщил Anadolu заместитель главы Федерации отельеров Турции Мехмет Ишлер.

Отдых в Турции, по прогнозам украинских специалистов, останется в списке самых востребованных туристами в следующем сезоне. Особенно ощутимый спрос на отдых в этой стране будет при условии, что въезд в ЕС украинцам останется ограничен.

"Цены на туры по сравнению с прошлым годом поднялись. И пока еще не предел - начиная с мая снова ожидается подорожание", - рассказала в комментарии РБК-Украина основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова.

По условиям раннего бронирования путевок в Турцию нужно будет внести предоплату от 10 до 30% - в зависимости от отеля.



"Особенно стоит покупать туры заранее тем, кто собирается отдыхать в Фетхие или Олюденизе. Летом в этом регионе мест в хороших отелях не будет. Это очень популярные направления", - предупреждает специалист.

Фото: Курортное побережье в Турции (pixabay.com)

Сколько стоят туры раннего бронирования

Попасть на курорты и экскурсионные локации в Турции дешевле можно при раннем бронировании туров. Такие путевки можно приобрети по цене до 50% дешевле, чем накануне поездки.

Мы проверили, сколько стоят туры на лето на самые популярные курорты Средиземного и Эгейского морей.

У сети агентств "Поехали с нами", отдохнуть неделю вдвоем в Кемере можно по цене от 15647 гривен в 4* отеле с питанием "все включено" с вылетом 1 июня, от 18106 гривен – с вылетом 1 июля. Для сравнения, дешевле еще можно отдохнуть на майские праздники - аналогичное размещение стоит от 10727 гривен с вылетом 26 апреля.

Отдых в Алании в 4* отеле с питанием "все включено" в июне обойдется от 17799 гривен, в Фетхие – от 21250 гривен за двоих с вылетом 1 июня.

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У компании "Farvater" – недельный отдых в 5* отеле с питанием "все включено" в Кемере можно провести вдвоем по цене от 15989 гривен с вылетом 1 июня, в Алании в 4* - по цене от 16470 гривен, в Бодруме в 4* – от 17333 гривен, в Сиде в 4* - по цене от 16838 гривен.

С 15 марта для въезда в Турцию необходимо заполнять электронную форму и указывать актуальный номер телефона, к которому будет привязан местный HES-код здоровья. Также необходимо получить перед вылетом негативный результат ПЦР-теста.

Напомним, ранее мы писали, какую новую туристическую локацию готовят в Турции.

Также сообщалось, что в Турции объявили о нововведении для туристов.