Можуть не пустити в країну: в Туреччині оголосили про нововведення для туристів

Турецький "код здоров'я" прив'яжуть до українських мобільних номерів

З 15 березня в Туреччині вводять нові правила для туристів – замість паперової анкети перед польотом необхідно буде заповнити електронну форму. Без неї в країну можуть не пустити. Таку інформацію опублікували на сайті турецького МОЗ.

Тепер українським туристам надаватимуть місцеву карту здоров'я на українські мобільні номери, щоб відстежувати контакти з хворими на COVID-19.

Що потрібно знати туристам

Згідно з інформацією на урядовому сайті, анкету необхідно заповнити протягом останніх 72 годин перед поїздкою.

Її потрібно буде роздрукувати або зберегти в телефоні для пред'явлення в аеропорту перед посадкою на рейс.

Заповнюючи онлайн-анкету, турист повинен вказати паспортні дані, національність, тип в'їзду – (наприклад, авіа, морський), номер телефону та адресу електронної пошти.

Фото: Вулиця в Анталії (pixabay.com)

До кінця лютого номер телефону для отримання HES-коду приймався на турецькій сім-карті. Туристи зазвичай просили гідів або співробітників готелю створити їм код на турецькому номері. З нововведенням доведеться користуватися своїм номером в країні перебування і подбати про достатню суму коштів на рахунку в роумінгу.

"На основі заповненої інформації для вас буде автоматично створений індивідуальний HES-код, завдяки якому ми зможемо зв'язатися з вами, якщо у вас або у людей, з якими ви контактуєте під час подорожі та перебування, виявляться контакти з хворими на COVID-19", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Туреччини.

Попереджається, якщо турист не заповнив форму або ввів неправильні дані, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

"Крім того, вам може бути не дозволений в'їзд до Туреччини (якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - застерігають іноземців.

Навіщо туристам HES-код

Якщо туристи їдуть відпочивати в готель і переміщуються в таксі або екскурсійними автобусами, то особливої потреби в HES-коді немає.

Фото: Відпочивальникам в готелях HES-код не потрібний (pixabay.com)

А для самостійних поїздок міським або міжміським транспортом, при вході в банк або торгівельний центр можуть попросити відсканувати код.

Хоча, за відгуками туристів на форумах, таке правило до мандрівників часто ігнорувалося, оскільки вимоги отримувати HES-код іноземцям не було. З автоматичним отриманням коду при заповненні електронної форми для в'їзду такий підхід може змінитися.

У 2021 році для поїздки по Стамбулу будь-яким міським транспортом необхідно проїзний Istanbulkart прив'язувати до HES-коду, і це правило стосується і туристів.

Карантинні правила в Туреччині сьогодні

З 1 березня в Туреччині вперше після 4-місячної перерви відкрилися ресторани та кафе. Згідно з рішенням влади, закладам громадського харчування дозволено працювати з 50-відсотковим завантаженням місць у більшості провінцій Туреччини.

Наприклад, у Стамбулі, Ізмірі, Анталії, Мерсині, провінції Кютахья, Кайсері робота ресторанів, кондитерських, кафе, чайних дозволена з 7 ранку до 19 години з 50% завантаженням місць.

Фото: Туристичні пам'ятки в Туреччині (pixabay.com)

Також у багатьох туристичних локаціях почали роботу спа-центри та басейни.

Для поїздки в Туреччину туристи повинні надавати негативний результат тесту на коронавірус, отриманий не раніше 72 годин до приїзду. Вимогу продовжили до 15 квітня.

Від необхідності здавати ПЛР-тест перед поїздкою звільняються пасажири, що прямують через аеропорти Туреччини транзитом в інші країни.

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