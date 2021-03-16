Захоплююча розвага: в Туреччині готують нову туристичну локацію

Найбільший оглядовий майданчик будують в Месопотамії

В Туреччині будують найбільший оглядовий майданчик в країні, а відкрити його готуються вже влітку. Новий туристичний об'єкт зможе приймати туристів вже в червні, повідомляє raillynews.com.

Найбільший за розмірами оглядовий майданчик зі скла будують в Газіантепі з видом на фортецю Румкале і річку Євфрат. У провінції сподіваються на великий потік туристів після успішної кампанії вакцинації в світі.

"Під терасою – історія цивілізацій"

Мер столичного муніципалітету Газіантепа Фатма Шахін розповіла, що будівництво тераси затрималося через пандемію.

"Басейн Євфрату - великий скарб для нас. Місто стане центром тяжіння, оскільки в цьому районі буде добудована скляна тераса. Перед скляною терасою - історія, цивілізація і географія. Сподіваємося, що після вакцинації будемо вітати людей тут, на найбільшій скляній терасі в Туреччині", - заявила чиновниця.

Фото: Вигляд нової тераси в Румкале (yavuzeli.bel.tr)

Вона додала, що туристи зможуть насолодитися і гастрономічною складовою подорожі: будуть їсти кушлемский кебаб і пахлаву навпроти Фірату і Румкале, а потім пити каву мененгич.

"Ми прагнемо, щоб сюди приїхали мільйони людей. Сподіваюся, за короткий час ми зробимо це місце туристичним центром", - додала заходів.

Губернатор Газіантепа Давид Гюль розповів, що будівництво майданчика задумано так, щоб не завдати шкоди природі. Тераса будується якраз навпроти замку Румкале.

"Наше будівництво почалося, і буде завершено в червні. Особливістю цієї скляної тераси є те, що вона становить 270 квадратних метрів. Вона буде найбільшим скляній майданчиком в Туреччині", - зазначив губернатор.

Фото: Вид на фортецю з оглядового майданчика (posta.com.tr)

Він додав, що також будується центр водних видів спорту, щоб люди, які приїжджають сюди, могли познайомитися з Евфратом. Він повинен бути завершений протягом року.

Проект розташується на площі 12441 кв. м. Один тільки скляний майданчик займе 327 кв. метрів. Також поруч буде великий ресторан, офіси і каси, кілька магазинів і парковка для машин і автобусів.

Чим цікавий Румкале

В місці, де в річку Ефрат впадає струмок Мерзимен, знаходяться руїни римської епохи. Історична місцевість називається Румкале – вона пам'ятає часи цивілізацій Урарту, Вавилона, шумерів, пізніше – Османську імперію.

"В Газіантепі є 5 древніх міст, а Румкале - одне з найкрасивіших серед них. Коли ми дивимося на світову історію, кожна цивілізація залишила великий слід. У нас гарний краєвид та прекрасна природа", - описує туристичну локацію мер.

Фортецю Румкале віруючі вшановують як християнську святиню, пов'язану з часом перших християн у римській імперії.

Для туристів у Румкале відкривають також руїни під водою, які можна оглянути як підводний музей, а також – канатну дорогу.

Фото: Майданчик над каньйоном Інджекая (hurriyetdailynews.com)

До речі, в Туреччині є й інші скляні майданчика, вже облюбовані туристами. Наприклад, над каньйоном Улубей (провінція Ушак) майданчик займає площу 135 кв. м, а висота над урвищем – 130 м. Є також скляний майданчик над каньйоном Інджекая.

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